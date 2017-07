Thanh Tra Gây Khó Dễ Hãng Nhật

DONG NAI -- Trong khi doanh nghiệp Việt Nam kham nhẫn, doanh nghiệp Nhật Bản hễ bất bình là la làng liền.Báo Tuổi Trẻ ghi nhận rằng tại Đồng Nai: doanh nghiệp Nhật Bản than thanh tra gây phiền hà.Ngày 30-6, tại Cục Hải quan Đồng Nai, đại diện hơn 100 doanh nghiệp Nhật Bản đóng trên địa bàn đã tham dự buổi đối thoại với UBND tỉnh Đồng Nai cùng các sở ngành nhằm hỗ trợ, tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp.Tại buổi đối thoại, đại diện các doanh nghiệp đã đặt nhiều câu hỏi về thủ tục thông quan, hoàn thuế, việc sử dụng lại kết quả giám định cho cùng lô hàng cùng chủng loại, tính chất, nguồn gốc nhưng ở các thời điểm khác nhau… Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng thắc mắc về việc các đoàn thanh tra, kiểm tra gây phiền hà cho doanh nghiệp.Trả lời vấn đề này, ông Trần Văn Vĩnh, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết hiện vẫn còn tình trạng nhiều cơ quan, ban ngành kiểm tra, thanh tra cùng 1 doanh nghiệp, việc này sẽ gây phiền toái đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đó.Vì vậy, ngay từ năm 2016, Đồng Nai đã yêu cầu tất cả các ngành dự kiến kế hoạch thanh, kiểm tra rồi tổ chức một đoàn kiểm tra chung. Tránh tình trạng tổ chức nhiều đợt gây phiền toái cho doanh nghiệp.Các trường hợp cán bộ, công chức nào có thái độ nhũng nhiễu, gây khó dễ cho doanh nghiệp khi xác định được sẽ xử lý nghiêm.Tuy nhiên, theo ông Vĩnh, cũng có những lĩnh vực đặc thù cần phải thanh, kiểm tra nhiều lần trong năm như PCCC (4 lần/ năm), thuế (30% số doanh nghiệp). “Thực tế, các vụ cháy tại các doanh nghiệp do không tuân thủ quy định về PCCC. Đa phần nguyên nhân cháy là do hệ thống điện gây ra”, ông Vĩnh cho biết.Bản tin TT cũng ghi rằng theo thống kê của Cục Hải quan Đồng Nai, toàn tỉnh có 250 dự án do các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư với tổng vốn hơn 3,9 tỉ USD, chủ yếu ở các các lĩnh vực điện tử, thiết bị kỹ thuật số, điện gia dụng, công nghiệp hỗ trợ…Trong 5 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Nhật Bản đạt 1,8 tỉ USD (chiếm 15% tỉ trọng toàn tỉnh).