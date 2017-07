Samsung: Quý 1, Bán Màn Hình Smartphone Đạt 3.5 Tỉ MK

Khoảng cuối tháng 06/2017, một số nguồn tin cho biết, Samsung Display vẫn giữ vị trí nhà sản xuất màn hình smartphone hàng đầu thế giới trong Q1/2017.Thị trường LCD toàn cầu và màn hình OLED 9 inch trở xuống phát triển hơn 35% so với năm 2016, và tạo ra giá trị tổng cộng 13 tỷ USD.Trong 3 tháng đầu năm 2017, Samsung Display chiếm 27.2% doanh số màn hình di động toàn thế giới, với doanh thu bán hàng đạt 3.5 tỷ USD. Công ty đã hưởng lợi từ việc bán các sản phẩm OLED linh hoạt được sử dụng trên các thiết bị Galaxy Edge và Galaxy S8.Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2017, doanh thu từ màn hình uốn cong của Samsung Display đạt 1.1 tỷ USD. Các linh kiện OLED linh hoạt được bán với giá trung bình là 65.3 USD/sản phẩm, gần gấp đôi so với các sản phẩm OLED thông thường (giá khoảng 36.7 USD) và gấp 3 so với màn hình LCD (giá khoảng 18.9 USD).Xếp thứ 2 là Japan Display, theo sau Samsung Display với 17.8% doanh số màn hình di động toàn cầu trong Q1/2017. Trong khi đó, LG Display giữ vị trí thứ 3. Tháng 05/2017, LG Display đã công bố kế hoạch đầu tư 3.5 tỷ USD vào sản xuất OLED với mục tiêu đạt được ít nhất 50% sản lượng của Samsung Display. Trong 3 tháng đầu năm 2017, LG Display đã chiếm khoảng 10% doanh số màn hình di động toàn cầu.Nhìn chung, doanh thu từ việc bán smartphone toàn cầu đã tăng 35%, là một tín hiệu khả quan cho các thương hiệu hàng đầu, hứa hẹn sẽ đạt được mức kỷ lục cao trong sản xuất và bán hàng vào dịp tổng kết cuối năm 2017.Theo: Nguoivietphone.com