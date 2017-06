Đan Viện Thiên An: Thông Cáo Báo Chí

TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ ĐAN VIỆN THIÊN AN Địa chỉ: thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy,

tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: (+84) – 0234 – 3865.910













Số : 26/ĐVTA Ngày 29 tháng 6 năm 2017



THÔNG CÁO BÁO CHÍ



V/v : Nhà chức trách tỉnh Thừa Thiên Huế huy động công an, thuê côn đồ phá hủy Thánh Giá, đánh đập, thóa mạ các Đan sĩ Đan viện Thiên An Huế, thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

1. Sự kiện:

Khoảng 08 giờ 00 phút, sáng ngày 28 tháng 6 năm 2017, nhà chức trách tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động khoảng 200 công an, an ninh mặc thường phục giả danh côn đồ tự tiện xông vào nội vi Đan viện Thiên An Huế cùng với nhiều hung khí nguy hiểm như dao, tuýp sắt, các công cụ hỗ trợ trong lực lượng công an, vô cớ tấn công một cách tàn bạo các Đan sĩ Đan viện Thiên An. Đặc biệt, an ninh mặc thường phục còn chỉ đạo công an, côn đồ phá hủy, đập bể tượng và cố tình phá hoại Thánh Giá được đặt trong khuôn viên – nội vi các Đan sĩ Đan viện Thiên An tạo lập, xây dựng từ năm 1940.

Sự việc được các quan chức địa phương xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy chứng kiến an ninh, côn đồ (có độ tuổi từ 20 – 27) dùng vũ lực và các hung khí nguy hiểm như: cưa sắt, búa tạ lớn, xà beng, cuốc xẻng, tuýp sắt, cây gậy ba khúc… giật sập, bẻ cong và bật gốc cây Thánh Giá. Nguồn gốc Thánh Giá này vừa mới được các Đan sỹ tái lập vào ngày 26.06.2017. Trước đây, Cây Thánh Giá từng bị an ninh mặc thường phục và côn đồ lấy cắp, đập vỡ thành nhiều mảnh rồi vứt xuống suối ngày 17.05.2015 trong dịp Lễ Chúa lên trời. Sau khi, các Đan sĩ dựng Thánh Giá trở lại thì ngày 08.03.2016, nhiều an ninh, công an, cán bộ xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy và côn đồ lại đến đập phá, nghiêm trọng hơn một trong số các an ninh có hành vi dẫm đạp lên tượng Chúa Giêsu trước sự chứng kiến và tiếp sức của những người tự nhận là có chức quyền của tỉnh Thừa Thiên Huế. Sự kiện ngày 28.06.2017 này là lần thứ 03 (ba) trong thời gian ngắn, các kế hoạch phá hoại Đan viện Thiên An và Thánh tượng được chuẩn bị có bài bản, kết hợp giữa an ninh, công an và côn đồ nhằm phá hủy bằng chứng đức tin của người Công giáo (Thánh giá) tại Đan viện Thiên An. Trong hoàn cảnh tang thương, bị cô lập các Đan sĩ vẫn không ngần ngại bảo vệ Thánh giá. Các nhân viên công quyền đã hung hãn túm tóc, bóp cổ, xô đẩy, đánh vào đầu, đạp vào mặt, ngực, bụng người tu hành. Nghiêm trọng hơn nhóm người này còn dùng các hung khí nguy hiểm như: tuýp sắt, gậy gộc, cây gậy ba khúc... tấn công những người tu hành tay không giữa thanh thiên bạch nhật, dưới sự chứng kiến của toàn bộ những người có chức quyền của xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, có sự trợ giúp và chỉ đạo đắc lực của an ninh mặc thường phục. Thậm chí, một nhân viên của Lâm trường Tiền Phong tên Nguyễn Viết Chính – thường xuyên canh gác Đan viện – đã dùng hung khí cây gậy ba khúc vụt liên tiếp lên đầu Đan sĩ – Linh mục Antôn Võ Văn Giáo.

Ngoài ra, một nhóm phụ nữ được huy động hỗ trợ nhóm người trên, họ thốt ra những lời thô tục, thóa mạ các Đan sĩ. Đặc biệt, trước sự chứng kiến của các cán bộ xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều an ninh, công an và côn đồ còn đe dọa sẽ đánh các Cha, các Thầy của Đan viện hoặc bất kỳ ai ra vào Đan viện Thiên An.

Các hành vi trên chẳng những vi phạm pháp luật, còn thể hiện tính vô nhân đạo, hèn hạ của giới cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế. Những hình ảnh nhục nhã, xấu xa, hèn hạ này đã được các Đan sĩ ghi lại trong nhiều video, hình ảnh và hiện đang lan truyền nhanh rộng trên Internet. Đây là bằng chứng xác thực thể hiện bộ mặt côn đồ, dẫm đạp lên hệ thống pháp luật của nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lưu ý rằng, chỉ trong vài ngày, nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động lập các chốt chặn trước cổng Đan viện Thiên An, ngang nhiên kiểm soát tất cả mọi người ra vào Đan viện. Trong ngày xảy ra cuộc trấn áp của an ninh, công an và côn đồ, các chốt cảnh sát giao thông đã tìm cách sách nhiễu, hạn chế đi lại và ngang nhiên tịch thu xe mô tô của Đan viện Thiên An.

Cũng vậy, tại khu vực sau sân bóng đá và hồ Thủy Tiên – thuộc quyền quản lý và sở hữu của Đan viện – nhà cầm quyền tỉnh lại huy động xe tải, xe múc chuyên dụng cỡ lớn, công nhân vào chặt phá rừng thông, cây keo (tràm), đào xới khu đất... ngang nhiên làm một con đường trên diện tích đất này với mưu đồ cách ly Đan viện Thiên An, nhằm mục đích cướp toàn bộ 107 hécta nhà-đất-rừng Thông của Đan viện Thiên An tạo lập trước năm 1940.

Trong tình yêu của Thiên Chúa, trước những lời nói mạ lỵ, hành vi bạo tàn của nhóm côn đồ và nhóm phụ nữ được công an bảo kê, các vị tu hành đã vẫn tay không tấc sắt, thái độ ôn hòa, bình tĩnh đón nhận những cú xô hung hãn, những nắm đấm hung tợn, những đòn gậy chết người, những bàn tay túm tóc, bóp cổ, khi các Đan sĩ đang dồn hết sức lực bảo vệ Thánh Giá. Nhiều Đan sĩ nhẫn nhịn với nhiều vết thương bên trong và bên ngoài cơ thể.

Sư việc chẳng những không được kiểm soát, vào lúc 09 giờ 00 phút sáng ngày 29.06.2017, nhà chức trách tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục huy động an ninh, công an và côn đồ được thuê mướn (gồm những thanh niên có tuổi đời từ 20 – 27) tự tiện xông thẳng vào nội vi Đan viện Thiên An, dùng những thanh sắt nguy hiểm đánh thẳng vào người các Đan sĩ, dùng chân giẫm đạp vào người các thầy... khiến nhiều thầy bị thương và đổ máu, một thầy bất tỉnh tại chỗ và sức khỏe suy sụp.

2. Nhận định:

Qua các thời kỳ, Đan viện Thiên An luôn khẳng định có đầy đủ chứng cứ hợp pháp chứng minh 107 hécta nhà – đất – rừng Thông mà nhà chức trách tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều lần dùng những thủ đoạn dối trá, hèn hạ để cướp đoạt nhà-đất-rừng Thông thuộc quyền sở hữu và quản lý của Đan viện Thiên An, do các vị tiền khởi, khai mở Đan viện Thiên An tạo lập, xây dựng và bảo vệ từ những năm 1940 cho đến lúc này. Đan viện Thiên An chưa/không bao giờ chuyển giao quyền quản lý, quyền sở hữu nhà-đất-rừng Thông thuộc tài sản Đan viện Thiên An cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

Hành vi của nhóm công an, an ninh, côn đồ… có tổ chức, tập hợp bài bản theo chỉ đạo của nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế khi dùng vũ lực tấn công các Đan sĩ và phá hủy Thánh giá tại Đan viện Thiên An vào ngày 28.06.2017 và 29.06.2017 vừa vi phạm pháp luật quốc gia và công ước quốc tế, vừa ngang nhiên thách thức tôn giáo, thách thức dư luận, thách thức những ai yêu chuộng công lý và hòa bình.

Chính vì vậy, Đan viện Thiên An lên án mạnh mẽ những hành vi thô bạo, xâm hại thân thể các Đan sĩ, những lời nói tục tĩu chà đạp danh dự, nhân phẩm người tu hành… của các cán bộ, nhóm côn đồ, phụ nữ được công an bảo kê và kích động; lên án mạnh mẽ hành vi xúc phạm các biểu tượng thiêng liêng của Tôn giáo qua việc phá hủy Thánh Giá ngay trong khuôn viên Đan viện; lên án mạnh mẽ hành vi ngăn chặn, đe dọa… các Đan sĩ và khách hành hương của an ninh, công an và những nhóm côn đồ được nhà cầm quyền thuê, mướn.

Đan viện Thiên An một lần nữa khẳng định quyền sở hữu và quyền sử dụng hợp pháp đối với toàn bộ nhà-đất-rừng Thông tọa lạc tại đồi Thiên An lẫn hồ Thủy Tiên và kiên quyết bảo vệ công lý, mong muốn tìm kiếm lẽ công bằng một cách ôn hòa và thiện chí, nhằm bảo vệ các tài sản hợp pháp của Giáo hội cho đến hơi thở cuối cùng.

Đan viện Thiên An kính báo cáo vụ việc đến Tòa Thánh, đến các Hội đồng Giám mục, các Linh mục, tu sỹ, giáo dân Công giáo khắp hoàn cầu, và kêu gọi các tổ chức, cá nhân yêu chuộng công lý, sự thật, nhân quyền trong nước và ngoài nước cùng hiệp thông, lên tiếng buộc nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế chấm dứt ngay các hành động tội ác đối với dân lành, chiếm đoạt tài sản Giáo hội và phá hủy biểu tượng thánh thiêng nhất của Kitô giáo.

Làm tại Đan viện Thiên An, ngày 29 tháng 6 năm 2017, Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ.

___________________________

Linh mục: ANTOINE NGUYỄN VĂN ĐỨC

Bề trên Đan viện Thiên An