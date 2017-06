Sài Gòn: Biểu Tình Chống Giàn Khoan TQ Bị Bắt

Vụ Trung Quốc đưa giàn khoan HĐ81 vào vịnh Bắc Việt làm cho người dân phẫn nỗ nên đã xuống đường biểu tình chống đối và nhiều người bị bắt tại Sài Gòn hôm 25 tháng 6, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm Thứ Ba cho biết.Bản tin VOA viết rằng, “Một cuộc biểu tình diễn ra tại T.P. Hồ Chí Minh vào sáng ngày 25/6, để phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 tới gần cửa vịnh Bắc Bộ.“Một người tham gia biểu tình, đề nghị không nêu tên, nói với VOA-Việt ngữ rằng có khoảng 30 người tham gia cuộc biểu tình vào lúc 8g sáng ngày 25/6 tại quận Bình Thạnh.““Tôi là người có mặt trong cuộc biểu tình đó. Anh em tập trung, lúc 8 giờ thì căng biểu ngữ ra, nhưng khi công an tới thì chúng tôi phải thu dọn. Chúng đuổi rượt, lùng sục chúng tôi trong một siêu thị. Chúng tôi phải thay đồ mới thoát được. Có khoảng 30 người biểu tình. Vợ chồng anh Phạm Minh Ngọc do xuống lấy xe ở dưới hầm nên bị tạm giữ, đưa về công an phường 25 quận Bình Thạnh.”“Một người khác cho VOA biết vì sao anh tham gia cuộc biểu tình này:““Không cho phép Trung Quốc đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các lý do khác như kinh tế, môi trường. Những người yêu nước phản đối những việc như vậy. Nhưng chính quyền chà đạp, bắt bớ, đánh đập thì rất đau lòng.”“Theo người biểu tình này thì cuối ngày hôm qua, vợ chồng anh Phạm Minh Ngọc đã được trả tự do. Tuy nhiên trong lúc họ còn bị giam giữ, một người tranh đấu tên Huỳnh Anh Tuấn đến yêu cầu chính quyền thả đôi vợ chồng này lại bị đánh đập, gây thương tích ở đầu, mắt và hông sườn.“Anh Hoàng Anh Tuấn cho VOA biết như sau:““Khi tôi nghe anh em biểu tình giàn khoan HD981 bị bắt, tôi đến bên kia đường của Công an phường. Tôi thấy có một tốp người từ công an phường đi bộ qua, và đồng thời nhiều 6-7 người đi xe máy, họ rút những cây sắt inox và đánh tôi. Họ đánh rất nhiều. Họ hô phản động, phản động. Tôi bất tỉnh, ngã xuống, và họ thì cứ đánh tiếp. Chạy một một đoạn họ đuổi theo đánh thêm 2-3 cái nữa. sau đó thì họ tự bỏ đi.”“Bản tin VOA cho biết thêm rằng, “Những người tham gia đoàn biểu tình căng biểu ngữ trên đó có ghi những hàng chữ như “Chúng tôi phản đối Trung Cộng hạ đặt giàn khoan HD981 vào thềm lục địa của Việt Nam”, “Chúng tôi yêu cầu Trung Cộng rút giàn khoan ra khỏi hải phận Việt Nam”, “HD981 get out Việt Nam”…“Đoàn biểu tình tuần hành ôn hoà trên các ngả đường khu vực Văn Thánh, đường Điện Biên Phủ và đường Nguyễn Hữu Cảnh, thuộc quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.”Bản tin VOA cho biết thêm chi tiết bắt bớ như sau.“Theo một người biểu tình thì chính quyền thành phố đã huy động lực lượng công an, an ninh, công an giả dạng côn đồ, xe chuyên dụng đến đàn áp, bắt những người biểu tình lên xe buýt.“Giàn khoan lớn của Trung Quốc từng gây sóng gió trong quan hệ Việt-Trung sẽ hoạt động ngay gần cửa vịnh Bắc Bộ trong 3 tháng, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9 năm nay.“Theo thông báo ngày 16/6 của Cục Hải sự Trung Quốc, giàn khoan Haiyang Shiyou-981 mà Việt Nam thường gọi là Hải Dương-981 sẽ hoạt động tại giếng Lăng Thủy 25-4-1, cách đảo Hải Nam 74 hải lý về hướng nam.“Tọa độ của giàn khoan này, theo thông tin của Trung Quốc, là 17 độ 9 phút 7 giây vĩ Bắc và 110 độ 2 phút 9 giây kinh Đông.”