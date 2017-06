Hình ảnh trong Đại Hội Cựu Học Sinh Trường Trung Học Trần Quý Cáp Hội An toàn thế giới.

Anaheim, Nam California (Bình Sa)- - Cựu HS Trần Qúy Cáp Hội An Đại Hội Toàn Thế Giới, Kỷ Niệm 65 Năm Thành Lập Trường (1952-2017) diễn ra vào các ngày 23-24-25 tháng 6 năm 2017 tại Thủ Đô Tỵ Nạn Little Sài Gòn.Tiền hội ngộ bắt đầu vào lúc 12:00 trưa ngày 24 tháng 6 năm 2017 tại Quốc Dương Studio 7724 Gaden Grove Blvd, Westminster CA 92683, đây là buổi hội ngộ các anh chị em cựu học sinh có dịp gặp lại nhau sau những năm dài xa cách, để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui buồn dưới mái trường thân yêu nơi thành phố cổ Hội An, không khí thật vui nhộn, từng nhóm gặp nhau, trao cho nhau những tin tức vui buồn, kẻ còn người mất, rộn rã tiếng cười vui, “tau, mầy” như thời còn học sinh trong ngày tựu trường nghe rất thân thương... có chương trình văn nghệ qua những giọng hát thật hay của các cựu học sinh cùng hát để tặng nhau nhân ngày hội ngộ.Ngày hội ngộ chính thức được khai mạc vào lúc 11 giờ trưa tại Restaurant Mon Amour 3150 W. Lincoln Ave Anaheim, CA 92801.Tham dự buổi Đại Hội có khoảng 30 Thầy, Cô Giáo, hơn 650 các cựu học sinh và thân hữu, một số các cựu học sinh đến tham dự nhưng vì nhà hàng không còn chổ ngồi nên ban tổ chức phải xin lỗi.Điều hợp chương trình do ông Hội Trưởng Trần Văn Căn và các MC. Nguyễn Hương, Nguyễn Châu Phi, Christina Cao, Diệu Hiền, Ban Nhạc “Hạ Trắng”.Trước khi vào nhà hàng, tất cả mọi người đều được chụp hình lưu niệm bên cạnh bức tranh vẽ thật to về ngôi trường Trần Qúy Cáp.Chương trình bắt đầu với phần giới thiệu quan khách, theo Ban tổ chức cho biết: quan khách có: Bà Qủa Phụ Cố Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, Ông bà, Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, Mục Sư Nguyễn Xuân Đức, Giáo Sư Trần Gia Phụng, Ôb. Cựu Giáo Sư Nguyễn Văn Phú Trường Trần Quốc Tuấn Quảng Ngãi, Ông Đoàn Ngọc Đông, cựu Tổng Giám Đốc Nggân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp, Ôb, Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, BS. Tống Diệu Liên, đại diện gia đình cố Giáo Sư Tống Khuyến và phái đoàn đồng hương Quảng Đà Bắc California, Chị Trịnh Diệu Lan, cháu Cố Hiệu Trưởng Tăng Dục, một số qúy vị đại diện các hội đoàn thân hữu, các cơ quan truyền thông.Trong lúc nầy cựu học sinh nhà văn, nhà thơ Trần Trung Đạo có đôi lời cảm nghĩ về ngày đại hội, anh ca ngợi tinh thần làm việc tích cực của Ban tổ chức để chúng ta có dịp gặp lại nhau ngày hôm nay, Anh cảm ơn qúy Thầy Cô đã dạy dỗ cho những học sinh Trần Qúy Cáp có được kiến thức, nghị lực để một thời phục vụ cho quê hương tổ quốc và tiếp tục là một công dân tốt để phục vụ xã hội.Điều hợp chương trình nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do cựu học sinh Nguyễn Thành Điểu cùng anh chị em trong ban hợp ca Trần Qúy Cáp.Sau đó cựu học sinh Trần Văn Căn, Hội Trưởng Cựu Học Sinh Trần Qúy Cáp, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách, qúy Thầy Cô, các cơ quan truyền thông cùng toàn thể các cựu học sinh về từ khắp nơi trên thế giới.Sau đó cựu học sinh Nguyễn Hương lên xướng danh để cùng tưởng niệm những vị cố Hiệu Trưởng, cố Giáo Sư đã lìa xa chúng ta. Cựu học sinh Diệu Hiền lên xướng danh những đồng môn đã hy sinh trong cuộc chiến để bảo vệ quê hương Miền Nam Việt Nam có cuộc sống ấm no, dân chủ.Sau phần tưởng niệm, Ban hợp ca lên hát bản “Trần Qúy Cáp Hành Khúc”.Tiếp theo Anh Hội Trưởng Trần Văn Căn mời qúy vị Giáo Sư lên sân khấu để Ban tổ chức tặng qùa tri ân, lưu niệm.Sau đó mời qúy vị cựu hội trưởng, một số các cựu học sinh đã đóng góp cho việc duy trì cũng như xây dựng hội từ khi mới thành lập đến nay, trong số có các cựu hội trưởng tiền nhiệm và đặc biệt các cựu học sinh trong ban tổ chức Đại Hội 65 năm Trần Qúy Cáp.Trong dịp nầy Ban tổ chức cũng đã cho phát hành “Đặc San Hội Ngộ 2017” Kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Trung Học Trần Qúy Cáp. Đặc san dày 450 trang với nhiều bài vở, tài liệu, hình ảnh giá trị do các cây bút xuất thân từ Trần Qúy Cáp và những nhà văn, nhà thơ tên tuổi đất xứ “Ngũ Phụng Tề Phi.” Và thân hữu khắp nơi đóng góp.Xen lẫn chương trình văn nghệ có phần giới thiệu các phái đoàn cựu học sinh Trần Qúy Cáp về từ khắp nơi, và những cựu học sinh ủng hộ cho đại hội trong đó có: cựu học sinh Hội An, cựu học sinh TQC Canada, cựu học sinh TQC Úc Châu, Thụy Sĩ, về từ Vùng Đông Bắc, Vùng Đông Nam Hoa Kỳ, Vùng Trung Hoa Kỳ... phái đoàn về từ Washington, Origan, Bắc California, San Diego...Sau đó tiếp tục giới thiệu các cựu học sinh qua từng niên khóa.Chương trình văn nghệ với chủ đề: “Một Thời Trần Qúy Cáp”Xen lẫn chương trình có phần xổ số lấy hên với giải trúng trị giá $1,000.Kết thúc chương trình với phần dạ vũ.Tiếp xúc với một số anh chị cựu học sinh về từ các quốc gia cũng như các tiểu bang xa được những anh chị nầy cho biết: “Đây là một đại hội mà Ban tổ chức đã tổ chức thành công vì số người tham dự quá đông, chúng tôi rất cảm ơn ông Hội Trưởng Trần Văn Căn và phu nhân đã ân cần thăm hỏi, khuyến khích chúng tôi những người ở xa về đây tham dự. Sự đón tiếp mà ban tổ chức đã dành cho chúng tôi thật là một kỷ niệm khó quên, nhờ Anh Hội Trưởng mà chúng tôi đã gặp lại một số bạn bè tưởng chừng như không bao giời gặp lại được. Xin cảm ơn ông bà Hội Trưởng và qúy anh chị trong Ban tổ chức đại hội.Mọi chi tiết liên lạc: Trần Văn Căn (714) 873-3801, email: tranvancan@sbcglobal.net hoặc vào trang Web: www.cuuhocsinhtranquycaphoian.com