Hồi Ký “Một Cơn Gió Bụi” Của Trần Trọng Kim Bị VC Thu Hồi

HANOI -- Học giả Trần Trọng Kim lại bị nhà nước CSVN gây sự sau 3/4 thế kỷ...Bản tin VnExpress hôm Thứ Hai cho biết tập hồi ký “Một cơn gió bụi” của tác giả Trần Trọng Kim đã bị thu hồi.Bản tin ghi rằng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết cuốn sách có nội dung không phù hợp và xuất bản không đúng thể loại đăng ký.Cục trưởng Chu Văn Hòa lý giải ngoài một số nội dung không phù hợp, cuốn sách Một cơn gió bụi (Kiến văn lục) của học giả Trần Trọng Kim còn xuất bản không đúng theo đề tài đã trình lên Cục. Nhà xuất bản Hội Nhà văn đăng ký Một cơn gió bụi thuộc thể loại thơ văn nhưng cuốn sách thực chất là hồi ký.Một cơn gió bụi là hồi ký của Trần Trọng Kim. Sách gồm 12 chương, mỗi chương kể về một giai đoạn trong cuộc đời tác giả, gắn kết chặt chẽ với bối cảnh lịch sử Việt Nam từ năm 1942 đến 1948. Trong cuốn hồi ký, ông nói lên suy nghĩ của mình về các sự kiện lớn xảy ra trong nước thời bấy giờ như sự thành lập Chính phủ Đế quốc Việt Nam do ông làm thủ tướng, Cách mạng tháng Tám, sự cầm quyền của Việt Minh...Tác giả Trần Trọng Kim (1882 - 1953) là học giả, Thủ tướng Chính phủ Đế quốc Việt Nam do Nhật hậu thuẫn sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945). Chính phủ Trần Trọng Kim tồn tại hơn bốn tháng, từ ngày 17/4/1945 đến 23/8/1945.Cuốn hồi ký từng được Nhà xuất bản Vĩnh Sơn, Sài Gòn phát hành năm 1969. Đầu năm 2017, Nhà xuất bản Hội Nhà văn liên kết với công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Sách Phương Nam phát hành.Tại sao CSVN thu hồi sách này? Có một số đoạn văn, tác giả Trần Trọng Kim nhận xét về Đảng CSVN một cách trung thực.Thí dụ, nơi Chương 12 của hồi ký Một Cơn Gió Bụi, Trần Trọng Kim viết về đảng Cộng sản Việt Nam: “Cái chủ nghĩa cộng sản về đường luận thuyết cũng có điều bảo thủ như là muốn chữa những điều bất công trong xã hội, nhưng về đường kinh tế, thì lại áp chế quá, làm lắm điều hà khốc và dùng những thủ đoạn quỷ quyệt giả dối, khiến người ta mất lòng tin cậy. Đem cái bất công bình nọ mà phá cái bất công bình kia thì dù có thắng lợi đi nữa, cũng không chắc đã vững bền...”