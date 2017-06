Họp Báo, Kêu Gọi Chống Lại Đại Hội Nhơn Sanh...

Trong buổi họp báo.

Garden Grove (Bình Sa)- - Vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 24 tháng 6 năm 2017 tại hội trường Thư Viện Viết Nam, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai họp báo chống Đại Hội Nhơn Sanh.Tham dự buổi họp báo theo Bà Trần Thanh Hiền, Thư Ký đoàn buổi họp báo cho biết, ngoài các thành viên trong Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và tay sai còn có qúy vị chức sắc Cao Đài như: Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm, Ủy Ban Bảo Vệ Tín Ngưỡng Cao Đài San Jose; Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Ban Thế Đạo Miền Nam California; Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Lợi, Thánh Thất Orange County Châu Đạo California; Hiền Tài Hoa Thế Nhân, tổng quản nhiệm Ban Thế Đạo Nam California, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ phút mặc niệm,Tiếp theo ông Phan Kỳ Nhơn Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, chủ tọa buổi họp cho biết: “Qua tin tức được thông báo từ các thánh thất cũng như các huynh tỷ của các tổ chức Cao Đài hải ngoại trong những ngày qua đã lên tiếng về việc ông Trần Quang Cảnh sẽ tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh vào ngày 3 Tháng Bảy sắp tới tại Ramada Plaza Hotel, 10022 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92844. Để làm sáng tỏ vấn đề và biết rỏ hơn về ông Trần Quang Cảnh là ai do qúy vị chức sắc trong Cao Đài trình bày cùng qúy vị hôm nay. Cũng như đồng hương đã biết trong suốt mấy năm qua Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai không bao giờ chấp nhận có một tôn giáo quốc doanh nào hiện diện trên xứ Hoa Kỳ nầy, Vì thế, nên chúng tôi tổ chức buổi họp báo nầy để chúng ta có một quyết định chung như thế nào để đối phó với Đại Hội Nhơn Sanh sắp tới nầy.”Sau đó Ông Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, chủ tọa đoàn và ông cũng là một hiền tài của Đạo Cao Đài, lên trình bày về những hoạt động của Tòa Thánh Tây Ninh trước và sau 1975. Ông cho biết: “ Chính tôi là một chứng nhân của bao sự khó khăn mà tôn giáo Cao Đài phải gánh chịu trước và sau 1975. Giai đoạn sau này, là giai đoạn mà chính các huynh tỷ và tất cả đồng đạo không chỉ riêng ở Tây Ninh mà còn ở tất cả các nơi khác đã chịu theo hệ thống của bọn cộng sản bày ra để khống chế tôn giáo Cao Đài. Trước 1975, bao nhiêu người hoạt đông cho tôn giáo Cao Đài thuần túy trở về lo việc đạo việc đời. Cuối cùng, một số người bị ám sát chết và có những số người bị đi tù đã chết mà không biết giờ này họ chết ở đâu? Trong số những người bị cộng sản bỏ tù có cha của ông Trần Quang Cảnh.”Ông tiếp: “Bây giờ, ông Cảnh lại tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh quá lớn đối với tôn giáo Cao Đài, nhưng rất tiếc không được tổ chức vào một thánh thất hoặc một điện thờ nào của tôn giáo mình, mà lại tổ chức ở Ramada Plaza Hotel, đó là cái điều mà tôi xin nói thẳng rằng, một điều sỉ nhục cho chính tôn giáo của mình.”Tiếp theo Ban tổ chức cho chiếu lại một số hình ảnh sinh hoạt của Tòa Thánh trươc và sau năm 1975.Trong dịp nầy Ông Nguyễn Thanh Liêm, trong chủ tọa đoàn cho biết ông Trần Quang Cảnh cũng là con của ông Trần Quang Vinh, nguyên Trung Tướng Tổng Tư Lệnh Quân Đội Cao Đài và là chức sắc cao cấp trong đạo, đắc Thiên phong phẩm vị Phối Sư.“Trước đây, Trần Quang Cảnh là một thành viên tích cực trong cuộc đấu tranh chống Hội Đồng Chưởng Quản, một tổ chức tôn giáo do Cộng Sản Việt Nam dựng lên sau khi cưỡng chiếm miền Nam và đã giải thể toàn bộ hệ thống hành chánh đạo Cao Đài do Đức Thượng Đế xây dựng từ ngày mở đạo năm 1926. Sau 1975, nhân gian thường gọi Hội Đồng Chưởng Quản là Cao Đài Quốc Doanh hay Cao Đài Cộng Sản.”Nhân dịp nầy ông Phạm Hoàng Bắc, Chủ khách san Ramada Plaza Hotel, cũng có mặt trong buổi họp báo và đã xác nhận là không có việc tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh tại khách sạn của ông vào ngày 3 Tháng Bảy sắp tới.Hiền Tài Phạm Văn Khảm đọc thông báo của Cao Đài giáo hải ngoại cho biết về việc Việt Cộng chĩa mũi dùi vào miền Nam California với tôn giáo vận để tấn công đạo Cao Đài hải ngoại.Sau đó ông Hoa Thế Nhân lên đọc Tuyên Cáo Phản Đối Đại Hội Nhơn Sanh sắp tới. Tuyên cáo do các chức sắc Cao Đài Châu Đạo Nam California đồng ký tên.Ông Hoa Thế Nhân cũng cho biết, ông Cảnh trước kia cũng là một dân tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ từ 1975.Mặc dù có sự xác nhận là không có tổ chức tại khách sạn Ramada nhưng Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cũng như Cộng Đồng, Hội Đoàn, Đoàn Thể vẫn luôn luôn theo sát tin tức hoạt động có thể chủ trương “dương đông kích tây” để đánh lạc hướng đồng hương chúng ta trong công cuộc đấu tranh chung.