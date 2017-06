Mỹ Siết Cá Tra VN Tận Nguồn

SAIGON -- Hoa Kỳ vẫn có cách bảo hộ ngành thủy sản nội địa, và do vậy cá tra Việt Nam bơi vào thị trường Mỹ rất gian nan.Hai báo Diễn Đàn Nông Nghiệp và Hà nội Mới cho biết rằng các doanh nghiệp VN chuyên về xuất cảng VN “Đau đầu vì luật Farm bill...”Bản tin này cho biết cá tra VN bị làm khó tới mức phaỉ than trời.Với những quy định ngặt nghèo của Luật nông trại (Farm Bill) - Mỹ có thể áp dụng từ 1/9 tới, các DN xuất cảng cá tra VN đang dè dặt khi ký kết hợp đồng mở rộng diện tích nuôi, và mục tiêu xuất cảng mặt hàng này trong năm 2017 có khả năng khó đạt mục tiêu.Theo thông tin từ Hiệp hội chế biến xuất cảng thủy sản Việt Nam (VASEP), có thể từ 1/9/2017, Mỹ chính thức đưa cá tra vào danh mục một loài cá da trơn trên lãnh thổ Mỹ (trước đây, họ gọi ca tra là pangasius, không chịu gọi là catfish) dù sản xuất trong nước hoặc nhập cảng sẽ phải chịu sự giám sát của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), gọi tắt là Luật nông trại (Farm Bill).Bản tin ghi lời Ông Nguyễn Chí Thảo, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần XNK thủy sản Cần Thơ cũng tỏ ra lo lắng: Hầu hết các DN xuất cảng hiện nay đều đã tổ chức được vùng nguyên liệu với quy trình nuôi đảm bảo chất lượng nên việc truy suất nguồn gốc không đáng lo, quy trình chế biến cũng đạt chuẩn. Tuy nhiên, luật Farm bill lại có những quy định ngặt nghèo khác như khi vận chuyển cá về nhà máy bằng ghe thì không được sử dụng nước sông mà phải là nước qua xử lý và khi đưa cá về nhà máy thì phải gom hết nước trong lúc vận chuyển cá để xử lý, đây quả là việc rất khó thực hiện. Ngoài ra còn nhiều quy định khắt khe khác mà các DN xuất cảng cũng rất đau đầu.Năm 2016, tổng kim ngạch xuất cảng cá tra đạt gần 1,7 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ 2015. Trong đó, thị trường Mỹ chiếm 23%; thị trường Trung Quốc và Hong Kong chiếm 17%. Về thị trường đã có sự thay đổi về cơ cấu tỷ trọng theo hướng giảm ở thị trường EU, ASEAN, tăng ở thị trường Mỹ và thị trường mới như Trung Quốc và Hồng Kông, tiếp đó là các nước Trung Đông và Nhật Bản.Theo nhận định của Hiệp hội cá tra Việt Nam: nếu để xuất cảng sụt giảm mạnh ở thị trường Hoa Kỳ vì những rào cản của quy định mới và thuế chống phá giá cao thì có nguy cơ xuất cảng cá tra không hoàn thành mục tiêu 1,7 tỷ USD như kế hoạch đề ra.