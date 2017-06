VC Siết Tự Do, Tư Bản Hài Lòng

Các tổ chức nhân quyền quốc tế thất vọng về tình hình nhân quyền Việt Nam. Tuy nhiên, các công ty quốc tế lặng lẽ hài lòng, vì CSVN đàn áp nhân quyền sẽ tạo ra môi trường kinh doanh ổn định...Bản tin RFI ghi rằng tổ chức quan sát nhân quyền Human Rights Watch, trụ sở tại New York, ngày hôm nay, 22/06/2017, ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ một khoản trong Điều 19 Bộ Luật Hình Sự sửa đổi, vừa được thông qua. Theo Human Rights Watch điều khoản này buộc các luật sư phải chịu trách nhiệm hình sự, nếu không tố cáo các tội xâm phạm an ninh quốc gia.Ngày 20/06 vừa qua, Quốc Hội Việt Nam đã thông qua Bộ Luật Hình Sự sửa đổi và văn bản này có hiệu lực từ mồng Một tháng Giêng năm 2018.Điều 19 khoản 3 của bộ luật định nghĩa: Người không tố giác là người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với một số tội, ngoại trừ trường hợp «không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa».RFI ghi rằng Human Rights Watch nhấn mạnh, «điều đặc biệt quan ngại là Điều 19 nhằm vào những người bị truy tố về các tội danh an ninh quốc gia được định nghĩa mơ hồ» như «hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân», «phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc», «tuyên truyền chống Nhà nước», «phá rối an ninh»…Các điều luật này đã thường xuyên được vận dụng để kết án nhiều người chỉ vì họ thực hiện các quyền cơ bản của công dân, giờ đây lại có thể bị lợi dụng trong nhiều tình huống. Do vậy, Việt Nam cần hủy bỏ những điều luật mơ hồ này, thay vì mở rộng phạm vi áp dụng.Thông cáo của Human Rights Watch cho biết là nhiều luật sư Việt Nam bày tỏ lo ngại về quy định mới vừa được thông qua.Ngày 12/06, đoàn luật sư Thành phố Sài Gònh đã gửi công văn số 103 lên Quốc Hội Việt Nam đề nghị không giữ lại khoản 3 Điều 19 văn bản này với các lý do: đây là «một bước thụt lùi trong pháp luật hình sự so với Bộ Luật Hình Sự năm 1999», «tạo xung đột với các quy định pháp luật liên quan», «vi phạm đạo đức nghề nghiệp luật sư; đặt luật sư vào vị trí là trợ thủ của cơ quan điều tra và công tố».Ông Brad Adam, phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch tuyên bố: «Nếu Việt Nam thực tâm muốn thúc đẩy chế độ pháp quyền, họ cần tạo điều kiện cho các luật sự làm công việc chuyên môn của mình, chứ không phải đưa ra các điều luật mới khiến cho luật sư không thể làm việc được».Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận rằng các nhà phân tích kinh tế nói nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhìn thấy một khía cạnh tích cực của chiến dịch đàn áp thành phần bất đồng chính kiến ở Việt Nam, và qua đó cảm thấy an tâm vì kỳ vọng vào tính ổn định của môi trường kinh doanh tại quốc gia với chế độ độc đảng này.Nhân viên chính quyền mặc thường phục đánh đập những nhà tranh đấu cho nhân quyền và blogger trong 36 vụ hành hung khác nhau từ tháng 1/2015 đến tháng 4/2017, gây thương tích nghiêm trọng, theo Human Rights Watch. Vẫn theo tổ chức này, một số nạn nhân trong số này từng tham gia các cuộc biểu tình vì môi trường hoặc vì nhân quyền.Các nhà phân tích trong nước nói giới đầu tư ngoại quốc và những người khác làm ăn ở Việt Nam, hoặc là nhắm mắt làm ngơ trước chiến dịch đàn áp đó, hoặc coi đây như chỉ dấu cho thấy chính quyền đang triệt tiêu dần những mối đe dọa có thể có đối với chương trình thúc đẩy kinh tế - một nền kinh tế phần lớn phụ thuộc vào đầu tư trực tiếp nước ngoài.Ông Adam McCarty, kinh tế gia trưởng của Viện Mekong Economics ở Hà Nội, nói:“Hiện nay hầu như ai cũng hiểu ngầm rằng chế độ độc đảng Việt Nam sẽ tồn tại vô hạn định, và vì vậy, chỉ trích chế độ một cách công khai là kể như rước họa vào thân.”Ông McCarty nói: “Giới doanh nhân thích sự ổn định theo lối ấy. Họ có thể phản đối nó về phương diện đạo đức, hoặc các giá trị dân chủ, nhưng trên phương diện kinh doanh, thì đó là một môi trường ổn định để làm ăn.”Các nhà quản lý doanh nghiệp thuộc các phòng thương mại Mỹ và châu Âu tại thành phố Sài Gòn hôm thứ Tư không bình luận khi được hỏi các doanh nghiệp thành viên nghĩ gì về vấn đề nhân quyền Việt Nam.Các nhà phân tích nói chính quyền Cộng sản Việt Nam muốn kiểm soát thành phần bất đồng chính kiến trước hội nghị thượng đỉnh APEC - tức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương mà Việt Nam sẽ tổ chức vào tháng 11 năm nay. Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức APEC là năm 2006.Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo từ 20 quốc gia khác có thể dự APEC trong năm nay.VOA ghi lời Ông Frederick Burke, chuyên gia luật của công ty luật quốc tế Baker & McKenzie tại thành phố Sài Gòn, nói Việt Nam muốn tránh bất kỳ tình huống nào có thể làm họ mất mặt vì các cuộc biểu tình chống đối, trong khi đang tìm cách trưng ra một hình ảnh về một Việt Nam “cởi mở và sẵn sàng” dưới con mắt của các quan khách nước ngoài đến dự APEC.Ông McCarty nói:"Không có gì nhiều để than phiền, tôi nghĩ APEC sẽ là cơ hội lớn để giới thiệu Việt Nam với thế giới. Chính quyền Việt Nam không muốn sự kiện này trở thành một hậu cảnh cho một cuộc biểu tình."