Kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH 19-6 Khánh Thành Đài Tưởng Niệm Tháng Tư Đen 1975

Hình ảnh Ngày Quân Lực 2017.

Westminster (Bình Sa)- - Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, liên tục trong hai ngày Thứ Bảy ngày 17 và Chủ Nhật ngày 18 tháng 6 năm 2017, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California đã long trọng tổ chức Ngày Quân Lực 19 Tháng và khánh thành “National Gratitude Tổ Quốc Ghi Ơn” Đài Tưởng Niệm Tháng Tư Đen 1975 những Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chon cái chết Uy Dũng để đáp đền nợ nước.Lễ tưởng niệm đã long trọng diễ ra vào lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy với sự tham dự của hàng trăm các chiến hữu thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa,Quan khách có Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Hoa Kỳ, một số qúy vị dân cử, đại diện dân cử, các cơ quan truyền thông và đồng hương.Chủ tọa buổi lễ Niên Trưởng Cổ Tấn Tinh Châu, sau khi đón rước vị chủ tọa vào vị trí hành lễ, toán quốc quân kỳ thực hiện nghi thức chào cờ Việt Mỹ theo lễ nghi quân cách dưới sự điều hợp của Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng.Sau đó là phần diễn văn khai mạc của chiến hữu Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, Trưởng ban tổ chức buổi lễ lên ngỏ lời chào mừng quan khách, các chiến hữu và đồng hương tham dự, sau đó ông cũng cho biết qua về ý nghĩa ngày Quân Lực 19 tháng 6.Tiếp theo nghi thức truy điệu chiến sĩ trận vong, Ban tổ chức mời Niên Trưởng Chủ Tọa lên đặt quân kỳ rũ.Tiếp theo các đơn vị lần lượt lên đặt vòng hoa, ngoài những vòng hoa các hội đoàn quân binh chủng còn có những vòng hoa của Hội Đền Hùng Hải Ngoại, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Hội Đồng Hương Quảng Ngãi, Hội Đồng Hương Tây Sơn Bình Định, Hội Quân Cán Chính Hải Ninh..Tiếp theo lễ niệm hương của Hội Đồng Liên Tôn.Sau đó là nghi thức tế lễ cổ truyền do ban tế lễ hội đền hùng hải ngoại phụ ytrách dưới sự điều hợp của ông Phan Hữu trưởng ban nghi lễ Hội Đền Hùng. Tiếp theo quan khách và đồng hương lên dâng hương tưởng niệm.Chương trình có phần văn nghệ đấu tranh do Ban Tù Ca Xuân Điềm và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ cùng các ban hợp ca của Liên Hội cùng các hội đoàn quân binh chủng.Lễ vinh danh Quân Lực và Khánh Thành Đài Tưởng Niệm – Tháng Tư Đen 1975 diễn ra vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật 18 tháng 6 năm 2017 với sự tham dự của hàng trăm đồng hương, các cựu quân nhân thuộc các quân binh chủng QLVNCH.Quan khách, có qúy vị trong Hội Đồng Liên Việt Nam Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích NGuyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ... Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Bà Janet Nguyễn, đại diện Dân Biểu Lou Correa, Thị Trưởng Tạ Đức Trí cùng các Nghị Viện thuộc Hội Đồng Thành Phố Westminster, Phó Thị Trưởng Phát Bùi cùng một số các Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove cùng một số dân cử, đại diện dân cử Liên Bang, Tiều Bang, Quân Hạt...Chủ Tọa buổi lễ Ngày Quân Lực là cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu.Điều hợp chương trình: Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Chuyên, Mai Lan.Sau nghi thức đón vị niên trưởng chủ tọa vào địa điểm hành lễ.Tiềp theo Chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, Trưởng Ban tổ chức lên chào mừng quan khách, qúy niên trưởng và sau đó ông cho biết về ý nghĩa buổi lễ, ông tiếp: “ Sau 42 năm ly hương, người quân nhân QLVNCH vẫn giữ nguyên tinh thần tổ quốc, danh dự, trách nhiệm của người lính trong QLVNCH nên hàng năm vẫn tổ chức Ngày Quân Lực để tưởng niệm đến những hy sinh của các chiến sĩ trong QLVNCH và cũng là để nhắc nhớ đến vai trò của người lính trong bất cứ một nhiệm vụ nào mà đất nước giao phó.”Sau đó là lời phát biểu của vị Niên Trưởng Cổ Tấn Tinh Châu, chủ tọa buổi lễ.Niên trưởng cho biết: “Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng HòaNgày quan trọng của đất nước Việt Nam đã đến, đó là ngày 19 tháng 6. Đây là một ngày thiêng liêng, là biểu tượng cho khí phách anh hùng của các thế hệ cha anh, những người đã chung vai sát cánh bên nhau ngòai tiền tuyến chống xâm lăng và những người đã làm việc với cả tấm lòng ở hậu phương để bảo vệ Tổ quốc. Ngày mà hầu như ở mọi nơi trên thế giới, chúng ta những người Việt tỵ nạn cs đều tổ chức Ngày Quân Lực, đồng thời tưởng nhớ và cầu nguyện cho các chiến sĩ và đồng bào đã vị quốc vong thân, hy sinh cho chính nghĩa Quốc Gia. Ngày Quân Lực, khẳng định, các chiến sĩ đã hy sinh trên các chiến trường để bảo vệ đất nước đã mở ra con đường đến an bình và hạnh phúc cho dân tộc. Lễ Ngày Quân Lực cũng là để khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào của dân tộc, tạo sự thống nhứt ý chí cho toàn quân và toàn dân.Các anh là nhân vật chính của lễ Ngày Quân Lực hôm nay. Sự hào hùng của Quân Lực VNCH, gồm cả sự đóng góp của các chiến sĩ có mặt tại đây dũng cảm chiến đấu cùng với hàng ngàn anh hùng đã hy sinh để bảo vệ đất nước, duy trì hạnh phúc cho toàn dân và phất cao lá cờ Vàng tung bay ngạo nghể. Với ý chí của lòng yêu nước, là động lực thôi thúc các anh đã lập những chiến công hiễn hách. Các anh là biểu tượng của sức mạnh, của ý chí chiến đấu bất khuất, kiên cường. Chúng tôi ngưỡng mộ và xin được chia xẻ phần hãnh diện và tự hào với các anh...Ngày nay cuộc chiến đã đi qua nhưng lớp bụi thời gian không thể phủ mờ những hiến dâng cho Tổ Quốc, mỗi tấc đất của quê hương đất nước đã chứa đựng tâm hồn và thể xác của các anh, để chúng tôi, những người Việt Nam đã được sống trong ấm no và hạnh phúc. Giờ đây, hơn lúc nào hết, chúng ta phải đoàn kết lại, tin tưởng với nhau, hành động cùng nhau, để trở thành một sức mạnh chung có khả năng đập tan mọi mối đe dọa cho cộng đồng người Việt tỵ nạn CS. Đối với thế hệ trẻ hôm nay, họ đang khao khát và tự hào để nối bước thế hệ đi trước, quyết tạo ước mơ thành hiện thực.Lịch sử nước Việt Nam đã từng dành những trang sử sáng chói cho tuổi trẻ; và tiền đồ sáng lạn của dân tộc đang chờ đón bàn tay xây dựng của thế hệ tương lai. Hồn thiêng sông núi luôn nhắc nhở chúng ta, những ai hiện diện tại đây đừng bao giờ quên thảm cảnh của ngày 30/04/1975 để cùng góp sức đấu tranh cho một ngày cờ Vàng rực rở trên khắp đất nước Việt Nam. Chúng tôi xin gởi những tình cảm thân thiết, kính trọng và biết ơn đến các gia đình tử sĩ và thương phế binh. Dân tộc Việt Nam hào hùng muôn năm!” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã chuyển Nghị Quyết Vinh Danh Ngày Quân Lực 19-6 của Quốc Hội Tiểu Bang đến buổi lễ. Bà nói: “Trước đây Quốc Hội tiểu bang đã đưa ra Nghị Quyết ghi nhận Tháng Sáu là tháng của Ngày Quân Lực VNCH và nay là Nghị Quyết Vinh Danh Ngày Quân Lực chúng tôi đệ trình đã được Quốc Hội thông qua. Thời gian đã qua 42 năm nhưng mọi người chúng ta vẫn nhớ đến những hy sinh của người chiến sĩ VNCH.”Tiếp theo phần phát biểu của Thị Trưởng Tạ Đức Trí và quan khách tham dự.Đại diện giới trẻ, cô Christy Linh Lê cùng một số bạn trẻ đã bước lên sân khấu biểu tỏ lòng ngưỡng mộ sự hy sinh, chiến đấu của người lính VNCH dù đã khuất nhưng “Anh hùng tử, khí hùng bất tử.”Nhân dịp nầy Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Học Khu Westminster đã lên trao 4 giải thưởng cho các em thuộc học khu đã trúng giải trong một cuộc thi vẽ với đề tài “Cái Giá Của Tự Do.”Tiếp theo là thành phố Westminster và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ đã cử hành lễ khánh thành Đài Tưởng Niệm – Tháng Tư Đen 1975 bên phía trái của Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.Sau đó nghi thức choàng vòng hoa cho các anh chiến sĩ, tiếp tục chương trình với phần văn nghệ đấu tranh.