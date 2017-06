Ngẫm Nghĩ Hai Lá Cờ

Cờ Đỏ sao vàng của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), nguyên là mẫu cờ của tỉnh Phúc Kiến nước Tàu, Hồ Chí Minh có thể là Hồ Tập Chương (1) gốc người Hẹ ở Đài Loan đã trá hình, lại lấy lá cờ một tỉnh nước Tàu làm cờ đảng CSVN, nhằm mục đích đưa chủ nghĩa Cộng sản vào Việt Nam để phục vụ cho Cộng sản Nga-Tàu. Lá “Cờ Đỏ sao vàng”, đảng CSVN dùng từ năm 1945 đến nay, lại y như lá cờ của tỉnh Phúc Kiến của nước Tàu đã dùng vào năm 1933!. Giả sử “Cờ Đỏ sao vàng” chỉ dùng làm đảng kỳ của đảng CSVN thì không nói làm gì nhưng lá cờ này lại dùng làm quốc kỳ là một sỉ nhục đối với dân tộc Việt Nam?!.

Từ đấy, người Việt cần nhìn rõ bản chất bán nước và thân phận làm chư hầu của đảng CSVN, vì rõ ràng thâm ý việc dùng lá cờ này đủ khẳng định rằng “Cờ Đỏ sao vàng” không thể là lá cờ của dân tộc Việt Nam, nếu chúng ta là người Việt mà còn tôn thờ và hiểu sai về ý nghĩa lá “Cờ Đỏ sao vàng”, coi đó là lá cờ của dân tộc thì đấy là một sai lầm rất lớn.

Oái oăm thay, có rất nhiều người là đảng viên của đảng CSVN đã không dám nhìn thẳng vào sự thật bẽ bàng này hay chưa biết “Cờ Đỏ sao vàng” chính là lá cờ chư hầu hay lá cờ của kẻ bán nước?!. Muốn có dân chủ tự do thực sự cho giống nòi, phải mạnh mẽ vứt bỏ lá “Cờ Đỏ sao vàng” mà có người gọi đích danh lá cờ này là “Cờ Máu” vì giết hại người, là cờ ô nhục vì CSVN đã và đang dùng nó để làm tay sai cho Trung cộng. Thật là:

Khi nhìn “Cờ Máu” khó khăn dung

Hình ảnh tóc tang, luống não nùng

Nòi giống gian nguy đau đớn hận

Giải trừ Cộng sản nỗi niềm chung.

Thế mà, vào thứ Hai ngày 12-6-2017, cô Lê Mỹ Hạnh đưa cháu gái đến trường Bolingbrook High School thuộc tiểu bang Illinois, địa chỉ: 365 Raider Way Bolingbrook, IL 60440, để tham dự chương trình “Discovery Academy”. Nơi đây, cô thấy treo lá “Cờ Máu” với những lá cờ của các quốc gia khác trên thế giới, cô rất sửng sốt!.

Về nhà, cô Mỹ Hạnh trăn trở lẫn bực bội về lá “Cờ Máu” của Việt cộng (VC), cô liên lạc với “Nhóm Trẻ” có tâm huyết Quốc gia làm sao để triệt hạ lá cờ này. Tối đến, cô thao thức ngẫm nghĩ làm sao thuyết phục ông Hiệu trưởng đồng ý triệt hạ lá “Cờ Máu”, cô tìm tòi tài liệu thấy rằng: “Quân đội Hoa Kỳ bắt đầu tham chiến tại miền Nam Việt Nam kể từ 1965, sau đấy quân số có khi lên tới nửa triệu người, đã sát cánh với Quân lực VNCH cùng ngăn chận Cộng quân Bắc Việt, dưới sự điều khiển của Cộng sản Quốc tế mà bấy giờ do Cộng sản Liên Xô và Cộng sản Tàu điều khiển, Cộng sản muốn nhuộm đỏ miền Nam Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung. Sau 8 năm (1965-1973) chiến đấu, quân đội Hoa Kỳ đã hy sinh tại Việt Nam trên 58.000 người”.

Sáng hôm sau, cô thấp thỏm chờ trường Bolingbrook High School mở cửa, vừa 8:30 sáng thì cô gọi điện thoại vô trường, thư ký của trường hỏi cô muốn nói thứ gì? Cô Mỹ Hạnh đáp nhã nhặn nhưng rạch ròi: “Thưa bà, tôi muốn nói chuyện với ông Hiệu trưởng về lá ‘Cờ Đỏ sao vàng của VC’ đang treo trong trường High School”.

Độ 30 phút sau, thì Dr. Pascavage là Hiệu trưởng của trường gọi lại cô. Cô Mỹ Hạnh thẳng thắn trình bày với ông Hiệu trưởng: “Thưa ông Hiệu trưởng, lá Cờ Đỏ sao vàng đang treo tại trường High School là cờ của VC, một chế độ độc đảng, độc tài và hại người! Do đấy, Cộng đồng người Việt của chúng tôi không thể chấp nhận lá cờ này".

Ông Hiệu trưởng lại hỏi:

- Vậy, cô muốn thay thế lá cờ nào?

- Thưa ông Hiệu trưởng, cờ của Cộng đồng người Việt chúng tôi là “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ”, hiện nay là “Lá Cờ Việt Nam Tự Do” tại hải ngoại, nhất là tại Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Thưa ông, trong 8 năm (1965-1973) quân đội Hoa Kỳ chiến đấu tại Việt Nam để gìn giữ tự do, lắm lúc cùng Quân lực VNCH hy sinh xương máu để bảo vệ lá “Cờ Vàng” là biểu tượng cho tự do, thưa ông Hiệu trưởng có đúng như thế không?!. Do đấy, xin ông Hiệu trưởng cho phép chúng tôi hạ lá “Cờ Đỏ” và treo “Cờ Vàng”?!.

- Nếu cô đem “Cờ Vàng” đến, tôi sẽ cho treo thêm ở đây, vậy được không?

- Thưa ông Hiệu trưởng, không thể được, bản thân tôi và Cộng đồng người Việt không bao giờ chấp nhận “Cờ Đỏ” và học sinh gốc Việt học trường của ông nếu còn thấy “Cờ Đỏ” sẽ buồn lắm! Ông Hiệu trưởng biết không? Vào ngày 27-5-2017, tổ chức diễn hành “Memorial Day” tại thành phố Chicago, Cộng đồng người Việt chúng tôi tham dự diễn hành đã giương 2 lá cờ Mỹ-Việt cực lớn với khổ cờ 12 Feet x 18 Feet, lúc diễn hành đã được đông đảo cư dân tại thành phố Chicago nhiệt liệt chào đón và hoan hô khi thấy lá “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” xuất hiện, niềm hân hoan ấy đã nói lên cả cư dân Chicago và chúng tôi luôn cảm ơn sâu sắc các cựu Chiến binh Hoa Kỳ và cựu Chiến sĩ VNCH (2).

- Thôi được, tôi đồng ý cho cô lấy “Cờ Đỏ” xuống để thay thế “Cờ Vàng” mà cô đã yêu cầu.

- Thứ Tư, ngày 14-6-2017, vào lúc 1:00 giờ trưa, cô Mỹ Hạnh đi với các ông: Phạm Ngọc Quỳnh, Huỳnh Viết Luận và bà Huỳnh Oanh đến trường Bolingbrook High School để chụp hình, quay phim khi triệt hạ lá “Cờ Máu” và trân trọng treo lá “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” cùng phất phới tung bay với cờ của các quốc gia khác trên thế giới. Nhiều người có mặt tại trường, thấy vậy đến hỏi lý do “Hạ Cờ Đỏ để treo Cờ Vàng” đã được cô Mỹ Hạnh và những người “Hạ Cờ Đỏ” giải thích tường tận: “Đây là việc làm gìn giữ Tự Do” nên họ nhiệt liệt hân hoan và tán thưởng.

Hạ Cờ Đỏ, treo Cờ Vàng

Nhiều người tán thưởng, chứa chan nỗi niềm

Từ đấy, thiết nghĩ Cộng đồng người Việt đang sinh sống ở các nước tự do, nhất là tại Hoa Kỳ cũng cần lưu ý để triệt hạ “Cờ Máu” có thể xuất hiện do vô tình hay cố ý.

Hôm nay, ngày 19 tháng 6 là “Ngày Quân Lực VNCH”. Nhân đấy, người viết xin khái quát về lá “Cờ Vàng”: Lá Cờ Vàng gọi đầy đủ là “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ”, lá Cờ Vàng là biểu tượng thiêng liêng của hồn nước Việt, có lẽ hồn thiêng sông núi vấn vương nên Cờ Vàng đã hiện diện qua dòng thời gian từ cổ chí kim; vì đấy là lá cờ mà tiền nhân của dân tộc Việt đã dùng màu vàng làm nền cờ, biểu tượng cho tinh thần bất khuất của dân tộc.

Lịch sử “Cờ Vàng” có từ thời Hai Bà Trưng chống quân Hán xâm lược, điều này rõ ràng đã minh chứng bằng bốn câu thơ trong “Đại Nam quốc sử diễn ca”:

“Đầu voi phất ngọn cờ vàng,

Sơn thôn mấy cõi chiến trường xông pha

Chông gai một cuộc quan hà,

Dù khi chiến tử còn là hiển linh”.

Lá Cờ Vàng đến thời nhà Nguyễn vào đời vua Thành Thái cho đến đời vua Khải Định, từ năm 1890 đến 1920, gọi là “Đại Nam Quốc Kỳ” được thiết kế lại một cách cẩn thận, lấy nền vàng làm căn bản. Vào năm 1945, chính phủ ông Trần Trọng Kim lại sử dụng lá Cờ Vàng 3 sọc đỏ hình quẻ ly. Đến thời vua Bảo Đại từ năm 1948 đến năm 1954 cũng dùng “Đại Nam Quốc Kỳ” giống y như lá “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” của thời Việt Nam Cộng Hoà đã dùng tại miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975.

Ý nghĩa lá cờ nền vàng và ba sọc đỏ: Màu vàng là màu quốc thổ và cũng là màu da của giống nòi Việt Nam. Theo người xưa, màu vàng còn thuộc về hành thổ và có vị trí ở trung ương, tượng trưng cho chủ quyền lãnh thổ của quốc gia. Màu đỏ thuộc hành hỏa là màu của phương Nam. Đây là biểu tượng của một dân tộc trung kiên hào hùng, biểu tượng cho nền độc lập ở cõi trời Nam, tách biệt hẳn với nước Tàu ở phương Bắc. Ba sọc đỏ còn tượng trưng cho ba miền: Bắc, Trung, Nam. Dù gọi là ba miền được biểu tượng bởi ba sọc đỏ nhưng ba sọc đỏ có chung một giống nòi cùng một bào gọi là “Đồng Bào” chung sống trên một hoàng triều cương thổ. “Nền vàng” là màu da người Việt và tượng trưng cho giang sơn Việt Nam. Thế nên, người Việt đời đời phải yêu quí nước Việt và giống nòi Lạc Việt.

Lá Cờ Vàng là biểu tượng của dân tộc Việt Nam chứ không phải của bất cứ một đảng phái hay chính quyền nào. Lá Cờ Vàng có đầy đủ ý nghĩa thiêng liêng của hồn nước, đáng được lựa chọn làm quốc kỳ cho tương lai nước Việt như tiền nhân của chúng ta đã từng lựa chọn trong lịch sử.

Cờ Vàng ba sọc đỏ hiện nay là “Lá Cờ Việt Nam Tự Do”, tại hải ngoại, nhất là tại Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” đã được chính quyền của nhiều thành phố và tiểu bang Hoa Kỳ công nhận là "Lá Cờ Tự Do và Di Sản", tiếng Anh gọi là: “Heritage and Freedom Flag”, đấy là một biểu tượng thiêng liêng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt cho hầu hết tại các thành phố và các tiểu bang tại Hoa kỳ.

Hình dáng lá “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” có khuôn khổ chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài. Lá cờ có ba sọc đỏ với hai sọc vàng nhỏ ở giữa đều bằng nhau và tất cả năm sọc vàng đỏ này nằm theo chiều dài của lá cờ; bề ngang cả năm sọc vàng đỏ nhỏ ở giữa thì bằng một phần ba (1/3) bề ngang của toàn lá cờ.

Lá Cờ Tự Do và Di Sản

Từ khuôn khổ “Cờ Vàng” như vậy, khi công an đem “Cờ Vàng” trà trộn vào đoàn biểu tình của đồng bào tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào ngày 9-4-2017, để ngụy tạo chứng cớ mà đàn áp biểu tình thì lộ ra ngay, đây là một trò hề rẻ tiền vì người Quốc gia nhìn những lá cờ của công an sai khuôn khổ đã định thì biết ngay là cờ của bọn gian trá.

Ngày:19-6-2017

Nguyễn Lộc Yên

