Giáo Dân Liên Tục Bị Đàn Áp

HANOI -- Tình hình nhân quyền tại VN ngày càng tệ hại...Bản tin RFA cho biết có khoảng 1000 người là giáo dân Xứ Cồn Sẻ vào sáng ngày 16 tháng 6 cùng linh mục chánh xứ An tôn Nguyễn Thanh Tịnh cùng nhau đến tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình để đòi bồi thường thỏa đáng do thảm họa môi trường mà nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh gây nên cho họ.Một người dân tại Cồn Sẻ vào tối ngày 16 cho biết lý do họ phải tiếp tục đi đòi hỏi quyền lợi vì mức mà địa phương nói sẽ chi trả cho họ thấp hơn nhiều so với mức được chính quyền Trung ương qui định. Cụ thể mức mà người dân kê khai là mỗi đầu người 17 triệu đồng, trong khi đó cơ quan chức năng địa phương nói chỉ chừng 8 triệu đồng nên người dân không đồng ý.Người dân gặp chủ tịch xã Quảng Lộc cũng như thị xã Ba Đồn thế nhưng cả hai vị này vẫn không đáp ứng theo yêu cầu được nêu ra.Trong khi đó trong ngày 16 tháng 6 tỉnh Quảng Bình báo cáo nói tính đến trung tuần tháng 6 khoản giải ngân bồi thường thiệt hại cho nạn nhân thảm họa môi trường biển do Formosa gây nên đạt hơn 91%.Thông báo từ Hội đồng bồi thường của tỉnh Quảng Bình vào ngày 15 tháng 6 nói rằng 62 trên 65 xã trong toàn tỉnh được phê duyệt bồi thường thiệt hại với tổng số tiền trên 2200 tỉ đồng; và khoản đã giải ngân là trên 2100 tỷ đồng, đạt gần 92%.Trong khi đó, trên trang FB Thảo Teresa, đã phổ biến một bản lên tiếng của Giáo Hạt Thuận Nghĩa về việc CSVN liên tục công khai kích động khủng bố đối với giáo dân.Bản Lên Tiếng ký tên Linh mục quản hạt là Antôn Nguyễn Văn Đính, và các linh mục thuộc Giáo hạt Thuận Nghĩa đồng ký tên, cho biết chính quyền liên tục dùng bạo lực với giáo dân:“...Vào ngày 28 tháng 05 năm 2017, công an và quân đội Quỳnh Lưu tập trận bằng mìn và bắn súng trước cổng nhà thờ giáo họ Văn Thai, nơi đông dân cư sinh sống.Vào đêm 30 và 31 tháng 05 năm 2017, giáo dân họ Văn Thai thuộc xứ Song Ngọc bị hàng trăm người dùng hung khí tấn công và phá hoại tài sản cá nhân.Từ tối 01 tháng 6 năm 2017 đến nay, chính quyền Nghệ An huy động lực lượng công an đến tận địa phương với mục đích “ổn định tình hình ở Song Ngọc".Tuy nhiên, nhiều vấn đề xảy ra trong những ngày qua khiến chúng tôi nghi ngờ thiện chí của chính quyền trong việc vãn hồi ổn định trật tự, cụ thể như sau:1) Các thanh niên mặc đồng phục cầm cờ đỏ sao vàng chạy xe máy rú ga, rú còi cảnh sát gây náo loạn trên các đường làng, với sự có mặt của công an.2) Sự quấy rối như trên tiếp tục diễn ra, bao gồm những hành động nguy hiểm như sau: ném đá vào nhà thờ và nhà dân vào ban đêm, ném đá vào anh em bảo vệ của giáo xứ, chạy xe máy kéo lê vũ khí trên đường, đốt lửa sát cạnh làng Song Ngọc lúc 2 giờ sáng ngày 11 tháng 6...3) Mang dao chặt phá tài sản, uy hiếp vợ con và đuổi khách hàng gia đình anh Ngô Văn Hải thuộc xóm 9, Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An, vào chiều ngày 11 tháng 6.4) Đe dọa các gia đình và chủ tàu giao tiếp và thương giao làm ăn với các gia đình công giáo.5) Treo và giăng xung quanh trên đường phố và khu vực chợ búa đông người các biểu ngữ mang nội dung kích động người dân tẩy chay và đòi trục xuất hai vị linh mục Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam khỏi huyện Quỳnh Lưu.6) Mang đơn với nội dung tẩy chay và đòi trục xuất hai vị linh mục Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam khỏi huyện Quỳnh Lưu đến các gia đình và chợ để lấy chữ ký...”Bản văn yêu cầu:“...chúng tôi bao gồm các linh mục và giáo dân trong Giáo hạt Thuận Nghĩa tuyên bố yêu cầu chính quyền tỉnh Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu như sau:Thứ nhất, chấm dứt ngay sự khủng bố cả tinh thần lẫn vật chất đối với người dân Giáo xứ Song Ngọc.Thứ hai, chấm dứt những việc làm gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc trong địa bàn Giáo xứ Song Ngọc.Thứ ba, nghiêm túc điều tra tìm ra thủ phạm tấn công giáo dân những ngày qua và xử lý theo đúng pháp luật.Thứ tư, đề nghị chính quyền tỉnh Nghệ An phải có kiến nghị với chính phủ để các nạn nhân của thảm họa Formosa thuộc tỉnh Nghệ An được đền bù thỏa đáng.”