Trường Hạ Fremont - Nỗi Bình An của Mặt Đất

Sáng nay sau giờ công phu, Hoà Thượng Hóa Chủ có lời huấn thị với đại chúng: “Kính lạy mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả sự sống trên mặt đất này được an lành: Thứ nhất là nguyện cầu cuộc hỏa hoạn khu nhà chung cư tại London, Anh Quốc sớm được dập tắt, để người sống sớm có được đời sống yên vui, hạnh phúc và người đã chết sớm được thát sanh vào tịnh cảnh. Thứ hai, trước sân Niệm Phật Đường Fremont, trên cành cây có một tổ chim mà sáng nào cũng thấy chim Mẹ đút mồi cho đàn chim con, tình thương nuôi lớn sự sống ở nơi đó.” Do vậy mà Hoà Thượng đã không dám quét rác, tưới nước sợ động tới tổ chim. Thà mình chịu dơ một chút mà bảo vệ sự bình an của Mẹ con đàn chim kia có tổ trên cành. Sự sống mới là quan trọng. Sự sống mới đáng nuôi dưỡng và Hoà Thượng đọc 2 câu thơ của Bùi Giáng:



“Đôi Khi lở hẹn một giờ,

Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm”



Sự sống của muôn loài luôn chuyển tiếp, nối nhau không dứt. Hôm nay còn, ngày mai mất, chúng ta có được nhơn duyên gặp mặt nhau, thì hãy cho nhau nỗi bình an của lòng mình, nếu không, sau này sẽ không có cơ hội.



Mùa An Cư Kiết Hạ, do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont, San Jose do Hòa Thượng Thích Đổng Tuyên bảo trợ, đã làm Lễ kiết giới An Cư khuya hôm qua, 12 tháng 6 năm 2017. Đông đảo Chư Tăng Ni đã tham dự từ các tiểu bang Hoa Kỳ đổ về phi trường San Jose như một sự việc chẳng bình thường của những chuyến bay sao chở nhiều Chư Tăng Ni quá vậy? Chừng ấy không thôi đã nói lên cho mọi người biết rằng, tinh thần hòa hợp, thanh tịnh của Tăng được tôn trọng, tuân thủ một cách có ý thức truyền thống tự ngàn xưa. Dù cho một cá nhân Tăng sinh hoạt, hoằng pháp ở một trú xứ nào, dù xa hay gần, mà mỗi khi mùa An Cư lại về thì tất cả đều gát lại Phật sự địa phương, bổn tự mà cùng nhau kéo về nơi tổ chức trường hạ quây quần bên nhau cùng tu, cùng học, cùng trao đổi kinh nghiệm cho nhau trên con đường hoằng pháp. Đây là một giá trị sống trên tinh thần pháp lữ, tông môn mà tự ngàn xưa luôn sinh động trong chốn nhà thiền, cổ tự.



Mùa Hạ năm nay Chư Tăng Ni tham dự là 156 vị. Ban tổ chức Trường Hạ đã họp Tăng cung an chức sự và một chương trình giảng dạy cho Tăng Ni Phật tử được công bố. Giờ giấc tụng kinh, lễ Phật công phu, sám hối như là những Tăng sự đã có từ nhiều thập niền về trước. Đây chính là sức sống của mùa An Cư Kiết Hạ, cùng đồng một trú xứ để ở. Một trú xứ để tu. Một trú xứ để học tập và một trú xứ để chia sẻ tình pháp lữ xa quê hương, xa Thầy Tổ.



Chương trình giảng dạy cho Trường Hạ gồm có: Kinh, luật, luận, và tư tưởng văn học, thiền học, kinh nghiệm sống làm Phật sự nơi hải ngoại. Mới ngày đầu mà không khí tu học lên cao, Thầy, Cô, Phật tử nào cũng trông hoan hỷ lộ trên nét mặt. Như buổi giảng đầu tiên của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan - Thiền chủ, qua đề tài: “Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Duy Thức.” Hòa Thượng giảng thao thao bất tuyệt cả hội trường lắng động tâm tư để chiêu cảm những lời, những tư tưởng triết lý từ Hòa Thượng trao truyền. Ai nấy biểu lộ bằng đôi mắt ngưỡng phục vì Hòa Thượng năm nay đã gần 90 tuổi, ấy vậy mà tư tưởng, ngôn phong, âm hưởng còn sang sảng, khỏe mạnh, quí Thầy trẻ chưa chắc đã bằng. Có lẽ vì Hòa Thượng vui khi nhìn thấy Chư Tăng Ni vân tập về An Cư Kiết Hạ, đông đảo như thế này, mà chẳng quản tuổi già sức yếu. Hòa Thượng nhìn về tương lai thấy có người thừa kế, tiếp nối con đường truyền trì Phật Pháp. Chắc có lẽ vì vậy mà Hòa Thượng khỏe hẳn khi nắm lấy microphone thuyết giảng không ngừng.



Cũng như vào ngày khai mạc Đại Hội Thường Niên lần I nhiệm kỳ III. Hòa Thượng Chánh Văn Phồng Hội Đồng Giáo Phẩm đã làm Lễ Tấn Phong cho TT Thích Minh Mẫn đăng lâm pháp tịch ngôi vị Hòa Thượng. ĐĐ Thích Tâm Bình, ĐĐ Thích Pháp Tánh lên ngôi vị Thượng Tọa và Ni Sư Thích Nữ Giới Châu lên ngôi vị Ni Trưởng - Quyền Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ. Đây là những thành quả của những ngày đầu chuẩn bị đi vào Khóa An Cư Kiết Hạ.



Trong nghi thức Lễ tiền phương tiện Kiết giới thọ An Cư, tiểu giới trường được phân bố, chỉ định rành rõ qua bốn góc Đông, Tây, Nam, Bắc làm tiêu tướng trong chánh điện, Chư Tăng Ni lắng nghe mà thọ trì. Đến giờ Kiết Đại Giới, toàn thể Chư Tăng Ni An Cư đều phải đi ra ngoài sân để thấy được những tiêu tướng đại giới do ĐĐ Nhật Thiện xướng chỉ. Tất cả đều đứng thành vòng tròn, một vòng hoàng y rực sáng của buổi ban mai nắng ấm, vùng thung lũng hoa vàng San Jose thơ mộng.





Trong chương trình giảng dạy Trường Hạ năm nay, điều đặt biệt là bên Ni Chúng có hai buổi họp đầu tuần, để phân bố công việc, dưới sự chủ tọa của Ni Trưởng Thích Nữ Giới Châu - Quyền Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ. Có thể nói, đây là hình ảnh đầu tiên của sự sinh hoạt Ni sự, cũng như hội họp trong tinh thần đoàn kết, hiểu biết thâm tình của Ni Chúng. Có lẽ thời gian trước đây không có người chỉ đạo, điều họp thiết thực nên chưa hội tụ được Ni Chúng về một trú xứ thích hợp. Hôm nay đã hội đủ nhơn duyên nên sở cầu như nguyện.



Buổi quả đường trưa ngày đầu, năm dãy bàn trong Trai đường được lấp kín qua những chiếc y vàng của Tăng Ni, và dãy bàn ngay trên bục là Chư Tôn Hòa Thượng trong Ban Tổ chức. Phía cuối năm dẫy bàn là quí nam nữ cư sĩ Phật tử do TT Thích Minh Chí, Giám viện Phật Học Viện Quốc Tế gởi về Trường Hạ để nấu ăn cúng dường, đang quì gối tác bạch Trai Tăng. Trong không khí trang nghiêm, giữ lòng thanh tịnh, như reo vui, một niềm vui rào rạt trong lòng của người con Phật.Tiếng mõ, tiếng khánh nhịp nhàng qua lời niệm Phật: Nam Mô A…Di Đà…Phật! đều đặn theo từng bước chân của 140 Tăng Ni, trừ các vị hành đường. Những chiếc y vàng, những tà áo lam đã dệt thành một đoàn người khoan thai từng bước, tay chấp, đầu cúi, miệng niệm, mắt khép lại dường như mọi người đang hướng tâm vào giây phút hiện tại, chánh niệm, tĩnh giác nơi đây. Những hạt nắng vàng buổi trưa đã cháy nhẹ, làm sạm màu da trán của người Tăng Sĩ An Cư. Nhưng chẳng sá gì tiểu tiết ấy, đoàn người vẫn tiếp tục thiền hành chậm rãi đến cửa chính trước để vào chánh điện. Những chiếc gối tròn đặt trên bồ đoàn ngay ngắn, thẳng tắp từng hàng, trông đẹp mắt. Nhưng nếu ai để tâm hơn nữa thì thấy đây là một sự cẩn trọng, có ý thức trong sự sinh hoạt nơi đạo tràng tu tập, giữ lấy việc làm chánh tâm, chú ý chứ không phải vô ý, vọng tâm.



San giờ chỉ tịnh là thời tụng kinh, lạy Từ Bi Thủy Sám, rồi Mông Sơn Thí Thực nguyện cho các loài hồn xiêu, phách lạc được nghe lời kinh tiếng kệ mà no đủ, để sớm thoát cảnh u đồ, được nương về cõi Phật.Hôm nay là ngày thứ hai, nhưng sao những đề tài thuyết giảng của các vị Giáo thọ khá sôi nổi, hào hứng đã làm cho Tăng Ni chú tâm theo dõi mà Giáo thọ sư đã đưa ra, đã trình bày, đã diễn đạt hết sức cặn kẻ, đã mang kinh nghiệm tu học của mình để trao truyền lại cho người nghe, không tiếc giữ. Từ tâm niệm chân thành đó đã tạo nên không khí của giảng đường tươi mát, rộn tiếng luận bàn, ngõ hầu xây dựng cho mình một kiến thức Phật Pháp hay kinh nghiệm sống của bản thân. Đồng thể hiện sinh hoạt của Trường Hạ, Ban Tổ Chức đã sắp xếp một phòng Quá đường ở bên ngoài dành cho nam nữ cư sĩ tùng hạ và thỉnh cử hai vị Tăng đảm nhận nghi lễ Quá đường này, để cho những người nam nữ cư sĩ Phật tử hiểu và biết được cách thức đi Quá đường. Đây là một sự quan tâm về sự tu học của hai chúng xuất gia và tại gia mà không có sự phân biệt, ngăn cách.



Cũng như năm nào, trong mùa An Cư Kiết Hạ đều có tổ chức Lễ Tưởng Niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức - vị pháp thiêu thân thắp sáng ngọn lữa Từ Bi và lưu lại Trái tim Bất diệt cho hàng ngàn năm sau, thế giới loài người sùng kính, qui y. Trong Lễ Tưởng Niệm này sẽ có nhóm Tuệ Đăng. Anh chị em nghệ sĩ phát tâm cúng dường đêm văn nghệ hoạt cảnh Bồ Tát tự thiêu, để cho những ai chưa từng chứng kiến cảnh động tâm trước ánh lữa bập bùng đốt cháy thịt xương của Bồ Tát, thì nhân đây cảm nhận được phần nào trong muôn một mà chia sẻ cảm thông để nhận chân sự thật về một chặn đường lịch sử đầy cam go, nghiệt ngã của Phật Giáo Việt Nam. Ngọn lữa Từ Bi ấy, Trái tim bất diệt ấy sẽ sống mãi muôn đời trong tâm thức của người con Phật Việt Nam và mốc ngoặt lịch sự ấy đã là một điểm son tô đậm máu xương của Phật giáo đồ, của GĐPT, của Chư Thánh tử đạo vì pháp vong thân.



Tu cho mình, đồng thời cũng tu cho người; tu cho những ai biết đem tâm về với Phật. Biết giữ tâm, giữ giới, giữ lời Phật dạy, để tu tập hạnh lành, lợi lạc tha nhân, mong tìm về cội nguồn giải thoát, do vậy Hòa Thượng Hóa chủ tổ chức Giới Đàn Thọ Bồ Tát Giới Tại Gia, để cho những ai chưa thọ thì phát tâm lãnh thọ giới pháp, còn những ai đã thọ rồi thì lấy đó làm niềm khích lệ hơn lên cho chính mình. Quả thật, mỗi mùa An Cư là nỗi bình an trên mặt đất.



Nỗi bình an của lòng người, vì được ở một chỗ, không bận tâm lo nghĩ việc này việc nọ. Gát hết mọi chuyện để tâm tu học không thôi. Tới giờ đi nghe thuyết giảng, tụng kinh, ngồi thiền, công phu, bái sám, đâu đó giờ giấc đã qui định, nên thấy lòng an vui.





Nỗi bình an của cỏ cây sỏi đá, vì dù là hữu tình, vô tình, tất cả đều nguyện cầu thành Phật đạo, mà bốn thời tụng kinh: sáng công phu, trưa qua đường, chiều sám hối, tối ngồi thiền, tất cả đều phục nguyện cho “tình dữ vô tình giai cộng thành Phật đạo,” mà từ trong quá khứ, các loài chim muông, cây rừng, hoa lá, đâu thấy được những tấm y vàng dung dị, hoại sắc của Tăng Ni. Đâu nghe được tiếng niệm Phật, lời Kinh siêu độ như hôm nay. Nên, đây chính là nỗi bình an của mặt đất. Vì đất đã nuôi lớn muôn loài. Đất đã sản sinh ra tất cả. Đất đã nuôi người. Và đất cũng đã chôn người. Đất đã bảo bọc cho người sống và cũng đã ôm ấp người chết cho đến ngàn năm sau mà dường như vô tận.



Giữ lòng thanh tịnh mà lắng nghe lời phục nguyện: “Cầu cho cuộc hỏa hoạn toà nhà chung cư tại London sớm được chấm dứt. Xin cho người còn sống được an lạc hạnh phúc. Và xin cho người đã chết được nhẹ nhàng siêu thoát, trong niềm tin của tôn giáo mình.”



Nỗi bình an vô phân biệt. Nỗi bình an bình đẳng. Nỗi bình an như biểu thể của tâm lưu xuất từ chân như thường hằng, tịch mặc. Lời Kinh Lăng Nghiêm khuya nay, sao mà thanh thoát trầm hùng quá. Thanh thoát như hàng trăm tấm lòng vô sự. Vì vô sự nên âm hưởng nghe trong sáng, thanh tao. Và trầm hùng vì ai nấy đều lắng lòng chú ý, theo từng nhịp điệu của nhau không sai lệch, chính là thành quả của một thời dày công tụng niệm, công phu chuyên cần.



Nguyện xin cho nỗi bình an này là sức sống trường tồn dù nơi vách đá cheo leo, hay trên đỉnh đồi trường sơn lộng gió. Nơi biển khơi ngàn con sóng bạc đầu, hay trên cánh đồng xanh lúa chín rì rào đâu đâu cũng thấy hiện thân nỗi binh an khắp tất cả.



Trường Hạ năm 2017, Fremont Niệm Phật Đường, San Jose, California

Nguyên Siêu