Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Đi Hay Không Đi?

Trong tiệm.Láng mở đầu câu chuyện. Nàng có đôi môi hồng tự nhiên, màu hồng của một thân thể khỏe mạnh:- Tuần sau không gặp mấy chị rồi. Cả tháng lận à.Thanh hỏi:- Ủa, bộ về Việt Nam hả? Nhớ đem theo cái nón đội hông thôi bị lột da đó nghen, nắng dữ lắm.Chị Ngà nói:- Hễ ai đi nghỉ hè đi xa là nghĩ liền tới Việt Nam. Hễ ai nhắc tới hai tiếng Việt Nam là làm tui nhớ nhà hết sức, nhớ đứt ruột! Khổng sợ nắng lột da đâu, thiên nhiên đâu đáng sợ bằng con người?Thu gật gù, phụ hoạ:- Ừa. Tui cũng vậy. Mới đọc báo thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ của mình bay phất phới trong mấy ngày lễ nầy nọ kìa, càng nhớ thêm. Thiệt tình, lá cờ mình càng ngày càng vươn cao khắp thế giới, chứng tỏ ở đâu có người Việt tị nạn là ở đó có mang theo lá cờ vàng ba sọc đỏ của mình. Thiệt là hãnh diện hết sức. Ờ, Láng về được bao lâu? chaaa, về mùa nầy ăn trái cây đã đời mà cũng chịu đổ mồ hôi hột đã đời luôn, đổ từ sáng sớm mới mở mắt cho tới tối chun vô mùng luôn.Thanh, có cái tật "nhăn đâu nhíu đó" trề đôi môi mộng ra, nói:- Xời. Người ta ở khách sạn 4, 5 sao có máy lạnh, lỗ chân lông khép kín, mồ hôi nào dám đổ?Láng cười nói:- Dạ, em về bốn tuần. Làm việc cực nhọc để dành thời gian hè nhiều nhiều đi chơi cho rộng rãi đó mấy chị. Tụi em phải về thăm gia đình má em dưới miền Tây xong rồi mới đi chơi tour.Chị Ngà nói:- Đi du lịch cả tháng, sướng thiệt ta ơi.Sương nói:- Từ hồi qua đây tới giờ em chưa về lần nào. Mỗi khi nhớ nhà muốn về mà nhớ tới chuyện xưa, hồi vượt biển chết sống mới tới được bến bờ tự do, hễ quên thì thôi, nhớ tới là lòng thù hận dâng cao, làm em lên máu liền. Chưa muốn về.Thanh nói:- Đi hay không đi, đó mới là vấn đề! Ừa. Tui cũng vậy. Mấy cô nầy sanh sau đẻ muộn, làm sao hiểu được tâm trạng của đám già tụi mình. Đi hay không đi? ấy mới là câu hỏi!Láng nói:- Em không có sống nhiều trong thời gian ấy chớ em vẫn thường được nghe ba má cô dì kể lại em cũng hiểu chứ bộ, ngặt vì, mỗi năm có mấy tuần hè phải nghỉ, đi đâu cho bằng về quê hương.Chị Ngà nói:- Thôi thôi, nói qua nói lại một hơi thế nào cũng có xích mích. Nè. Đưa bàn tay tui coi coi, chaaa, nhỏ nầy, bữa nay sơn màu đỏ cẩn hột màu vàng lộng lẫy quá ta.Láng lật bàn tay lên, vảnh vảnh ra, ngắm nghía:- Ừa. Sơn màu đỏ lấy hên. Thua quá trời phải thay đổi màu sơn móng tay mới được.Chị Ngà trợn mắt, ngạc nhiên hỏi:- Ủa? Láng mê bài bạc hồi nào? Bắt đầu chơi hồi nào mà thua vậy? Trời ơi trời! mê tới nỗi đem thân thể của mình ra thay đổi để mong chuyện hên xui là coi bộ mê đậm rồi à. Coi chừng nghe cô, người ta sập tiệm vỡ nợ vợ chồng chia lìa cũng vì bài bạc đó nghe cô nương. Cô cờ bạc vậy ở nhà có biết hay không?.Thu nhăn nhăn nói:- Nói chuyện thay đổi thân thể, tui có con cháu trên ba mươi chưa có ai rớ hết, nó đi coi thầy, thầy kêu đi sửa mũi đi cho đổi đời, nó nghe lời đi sửa, lỗ mũi nâng cao lên, có bồ liền. Còn bà kia bị chồng có mèo, bả xin về lá bùa nhét dưới gối, chồng bả đi luôn!Thanh cười khà khà:- Trời trời, nghe y như phim bộ Hàn Quốc. Xạo ke!.Chị Ngà nói:- Nghe Thu nói sao khó tin quá đi. Chuyện gì cũng tự nơi mình, nhìn lại mình trước cái đã. Như con gái tui, bởi nó quá dữ mới bị chồng bỏ. Tui dạy hoài hễ "Chồng bước tới thì vợ bước lui, bước lui một bước cho vui cửa nhà..." mà nó có nghe...Thu gạt ngang:- Xí. Còn lâu! gặp tui hả, "Chồng bước tới vợ bước lui, bước lui nửa bước chụp cây chổi chà".Thanh nhăn mặt lắc đầu, nói:- Quá là cọp!. Dầu sao đàn ông cũng mạnh hơn đàn bà, rủi bà đánh không lại...Thu ngó quanh ngó quất, hên, bữa nay chồng nàng là Khải, đi chơi với bạn bè lâu năm không gặp, cười khà khà khà sảng khoái, tự do nói liên tu:- Tại mấy người không biết nên mới nói vậy chứ chẳng phải khi không tôi dữ đâu. Ông Khải đây là một người đàn ông thuộc về loại "Ra đường thì rộng rãi như đại dương mà về nhà thì hẹp hòi như con kinh nước đen" tôi mới chán. Bây giờ tôi cũng kiếm ra khối tiền, có mặt nào dám nói? vả lại, "Chỉ có hơi thở là của chúng ta thôi, ngoài ra tất cả mọi thứ trên đời đều mượn tạm hết" cho nên bây giờ khi có tiền tôi làm tất cả những chuyện tôi thích để chết không ân hận. Còn vụ đổi màu sơn đỏ, đây nè, không tin sao được? Từ ngày tôi đổi màu sơn, thì thắng cổ phiếu liên tiếp cả chục ngàn.Thanh nhiếc liền:- Trời đất ơi. Khoe! Bởi vậy mới có người bị cướp vô nhà. Trời!Sương thở ra, nói:- Nói vậy, mấy chị sống ở đây bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn mê tín dị đoan à? quá đáng quá đáng!Chị Ngà nói:- Ờ ờ, mấy bữa nay nghe tin tức nói đã có mấy vụ dựt dây chuyền, dựt bóp vòng vòng khu Little Sài Gòn kìa, mấy nàng, đâu đợi gì cạy cửa vô nhà chi cho mệt, tụi nó dựt công khai giữa đường giữa sá mà hổng ai dám can thiệp kìa. Ra đường cẩn thận nhớ ngó trước ngó sau, của quí để hở gợi lòng tham.A... bữa nay coi bộ mệt nghen, khách hẹn đầy sổ đây nè.Láng nói:- Thôi, em xong mấy người khách hẹn của em rồi, em về trước để sửa soạn đây. Nói đế mấy chị đừng lo, em nói thua là vụ cổ phần bị sụt giá chớ em có cờ bạc gì đâu, ai ngu? Hẹn mấy chị tháng sau nha.Thu vừa nói vừa cười:- Sẵn đó, kiếm ông chồng đem qua đây cho đời lên hương đi em. Còn chờ gì nữa.Sương nói:- Phải phải, có chồng để rồi áp dụng “Chồng bước tới...Sương chưa dứt câu bị Láng nạt:- Thôi má. Lo thân bà đi. Ta đây là người độc thân vui vẻ, có bạn đi chơi có phải sướng hơn sau? Khỏi nấu cơm nấu nước hầu hạ ai, khỏi phải bước tới bước lui chi cho rắc rối, ở một mình cho nó khỏe. Với lại, đàn ông thanh niên đàng hoàng, thương mình thiệt tình ở đâu có sẵn cho bà?Thanh nói:- Được rồi được rồi cho cô em thờ chủ nghĩa độc thân, coi được tới chừng nào. Ờ đi đường bình an đi chơi thận trọng vui vẻ trở về nha. Hẹn em tháng sau.Láng bước ra đường, bên ngoài trời trong thanh, gió phe phẩy, trong lòng thấy thoải mái, vui vui/.Trương Ngọc Bảo Xuân