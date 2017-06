Hội Từ Thiện “Trái Tim Dâng Cho Đời” Tặng Cao Niên Quà

Thăm viếng, phát quà, trình diễn văn nghệ cho cao niên.

Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 2 giờ chiều Thứ Năm ngày 8 tháng 6 năm 2017, Hội Từ Thiện “Trái Tim Dâng Cho Đời” do Hoa Hậu Thân Thiện Á Mỹ Huỳnh Nga làm Hội Trưởng cùng phu quân là ông Nelsion Garett đã hướng dẫn phái đoàn gồm có: Ni Sư Thích Nữ Như Như, Mục Sư David Huỳnh và Ban nhạc Tình Yêu Vô Biên Giới, MC Quốc Thái, Hoa Hậu Lam Châu... cùng một anh chị em nghệ sĩ đến khu dưỡng lão Mission Palms số 240 Hospital Cirle, Thành phố Westminster, để thăm viếng, phát qùa và trình diễn văn nghệ giúp vui cho những cụ cao niên đang dưỡng bệnh tại đây.Mở đầu buổi phát qùa, Hoa Hậu Thân Thiện Á Mỹ Huỳnh Nga giới thiệu thành phần phái đoàn đến Ban Giám Đốc Khu Dưỡng Lão Mission Palms, cùng qúy vị cao niên tham dự. Nhân dịp nầy thay mặt “Hội Trái Tim Dâng Cho Đời” Cô cảm ơn Ban Giám Đốc Mission Palms và các anh chị nhân viên tại đây, đã tạo điều kiện thuận lợi để hội có dịp thăm viếng, phát qùa và trình diễn văn nghệ cho qúy vị đang an dưỡng tại đây vào những ngày lễ trong thời gian qua.Huỳnh Nga xin kính chúc tất cả qúy vị có cuộc sống được mạnh khỏe, thân tâm thường an lạc.Hoa Hậu Huỳnh Nga cho biết, để thực hiện được những điều nầy cô xin cảm ơn những thiện nguyện viên đã đóng góp công sức, cùng với cô vượt qua những khó khăn trong đó có Ni Sư Thích Nữ Như Như đã thường xuyên tiếp tay với cô. Đặc biệt có một người luôn luôn lúc nào cũng sát cánh bên cô đó là phu quân ông Nelsion Garett.Sau đó phái đoàn đã chia nhau trao qùa cho qúy cụ, qúy anh chị, mọi người cùng thăm hỏi trong không khí thân thiện.Tiếp theo phần rình diễn văn nghệ do Ban Văn Nghệ Tình Yêu Vô Biên Giới cùng một số các nghệ sĩ thân hữu trình diễn.Nhân dịp nầy Hoa Hậu Thân Thiện Á Mỹ Huỳnh Nga,Trân trọng kính mời đồng hương, thân hữu vui lòng đến tham dự Đêm Dạ Tiệc Văn Nghệ Ra Mắt Hội Từ Thiện “Trái Tim Dâng Cho Đời” sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 11 tháng 6 năm 2017 tại Nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, tại số 15583-89 Brookhurst St., Westminster CA 92683 số điện thoại (714) 775-3077.Trong buổi tiệc gây nầy, qúy vị sẽ thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc với sự góp mặt của các nghệ sĩ: Ca sĩ MC. Mỹ Lan, cùng các Ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Richard Long Nguyễn, Tuyết Minh, Bôn Nguyễn, Tâm Vy, Tô Huân Vũ, Thảo Sương, Hoàng Thanh, Bé Anh Chí, Bé Aston Garrell cùng MC. cựu Đại Úy Hoàng Kim Thanh (Dân Quân Cán Chính)…Đây là lần đầu tiên “Trái Tim Dâng Cho Đời” được ra mắt cùng qúy đồng hương.Sự hiện diện của qúy vị là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi trong công việc từ thiện trong những ngày tháng tới.Mọi chi tiết liên lạc: Ni Sư Thích Nữ Như Như (714) 702-7495 Huỳnh Nga (907) 230-2723.