Apple Ra Mắt iOS 11 Và Các Thiết Bị Được Nâng Cấp

Khoảng đầu tháng 06/2017, trong sự kiện WWDC 2017, Apple đã chính thức giới thiệu iOS 11, phiên bản hệ điều hành mới nhất dành cho các thiết bị di động của hãng như iPhone, iPad, iPod Touch... iOS mới sẽ mang đến những cải tiến và tính năng mới nổi bật.Về iMessage, Craig Federighi, phó chủ tịch mảng phần mềm của Apple cho biết, iOS 11 sẽ mang đến sự thay đổi của iMessage với khả năng đồng bộ hoá dữ liệu giữa các thiết bị của Apple, nếu người dùng xoá tin nhắn trên iPhone hoặc iPad, có nghĩa là chúng cũng sẽ mất đi trên máy tính Mac. Hiện dịch vụ thanh toán Apple Pay của Apple đã mở rộng, cho phép thanh toán chuyển từ cá nhân này đến cá nhân khác. Đồng thời, iOS 11 cũng giới thiệu Apple Pay Cash Card, cho phép người dùng lưu trữ những khoản tiền nhận được từ những giao dịch cá nhân. Người dùng cũng có thể chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nếu muốn.Ngoài ra, Apple cũng có những thay đổi nhất định đối với trợ lý ảo Siri, cải tiến giọng nói tự nhiên hơn khi tương tác với người dùng. Siri cũng có thể dịch thuật hỗ trợ Tiếng Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha... Siri cũng cải tiến để đưa ra những gợi ý thiết thực nhất với những thông tin liên quan mà người dùng đang tìm kiếm. Nền tảng để Siri thực hiện là nhờ khả năng học trên thiết bị. Apple cho biết, dữ liệu sẽ được đồng bộ trên nhiều thiết bị Apple của người dùng, nhưng vẫn được giữ riêng từ vì chỉ có thể đọc bởi người dùng và trên chính thiết bị cá nhân cụ thể.Với iOS 11, Apple cũng làm mới hoàn toàn Control Center, khu vực để người dùng thay đổi những kết nối, tuỳ chỉnh và những tính năng thường sử dụng như đèn pin, máy tính, âm nhạc... Tất cả được thiết kế theo dạng từng module tách biệt và trực quan hơn, giúp cho người dùng dễ dàng và nhanh chóng thực hiện các tác vụ mà không phải mất thời gian tìm. Apple Maps sẽ hỗ trợ điều hướng ngay cả trong khu vực mua sắm, sân bay, hiện phần lớn chỉ hỗ trợ những địa điểm tại Mỹ. Bản đồ mới cũng sẽ hỗ trợ hướng dẫn đổi làn đường, giới hạn tốc độ, chế độ không làm phiền khi lái xe, tính năng nhắn tin khẩn cấp.App Store trên iOS 11 sẽ có giao diện kho ứng dụng mới, được thiết kế giao diện tương tác chủ đạo với các thẻ, đơn giản hơn, được bắt đầu với Today tab chứa những ứng dụng cá nhân hoá, sau đó là thẻ trò chơi, ứng dụng, cập nhật và tìm kiếm.Camera và ứng dụng Photos cũng là điểm nổi bật của iOS 11 với việc chuyển sang sử dụng mã hoá HEVC cho video, hứa hẹn sẽ mang hiệu quả cao gấp đôi so với định dạng hiện hành. iOS 11 sẽ cho phép chụp chế độ Chân Dung có flash, chống rung quang học OIS, hoặc HDR. Hiệu ứng Loop and Bounce cũng được bổ sung cho tính năng Live Photo, cho phép lặp chuyển động của ảnh. Ngoài ra, Apple chuyển sang sử dụng định dạng ảnh HEIF để tăng cường hiệu quá lưu trữ, thuật toán mới sẽ xử lý giúp giảm dung lượng file hình ảnh những không thay đổi chất lượng. Ứng dụng xem hình ảnh Photos, Live Photos cũng được ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI.iOS 11 còn hỗ trợ tính năng âm thanh đa phòng (multi-room audio) giữa những thiết bị iOS và hệ thống âm thanh thứ 3. Apple Music mới cũng sẽ mang nhiều hơi hướng kết nối mạng xã hội như chia sẻ với bạn bè bài hát đang nghe.Còn với iPad, iOS 11 sẽ mang lại phần dock tương tự như macOS, người dùng có thể đưa các ứng dụng ưa thích và thường sử dụng lên dock, truy xuất dock ở bất cứ nơi đâu, thậm chí ngay trong ứng dụng nào đó đang mở, giúp chuyển đổi giữa các ứng dụng một cách nhanh chóng, hoặc mở thêm một ứng dụng nữa song song với ứng dụng đang mở, và màn hình sẽ được chia đôi.iOS 11 cũng nâng cấp khả năng đa nhiệm trên iPad, bổ sung tính năng chuyển đổi ứng dụng mới hiển thị cùng lúc nhiều ứng dụng đang hoạt động, tương tự như Spaces trên máy Mac. Người dùng sẽ có thể kéo và thả text, hình ảnh và những nội dung khác giữa các ứng dụng với nhau. Apple cũng cung cấp một trình duyệt file cơ bản trên iOS mới, người dùng sẽ xem được một số thông tin cơ bản của file, hỗ trợ xem các file đang được chứa trên iCloud, Dropbox, OneDrive, và những dịch vụ khác.Cuối cùng, các thiết bị có thể nâng cấp lên iOS 11 bao gồm:- iPhone: iPhone 7 & 7 Plus, iPhone 6S & 6S Plus, iPhone 6 & 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5S.- iPod Touch Gen 6.- iPad: iPad 9.7 inch mới, iPad Pro 12.9 inch, iPad Pro 9.7 inch, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad 5.Các thiết bị không được hỗ trợ lên iOS 11 bao gồm iPhone 5, iPhone 5C, iPad 3, iPad 4.Theo: Nguoivietphone.com