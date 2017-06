Amazon: Lần Đầu Tiên Cổ Phiếu Vượt Qua 1,000 MK

Khoảng cuối tháng 05/2017, cổ phiếu Amazon đã vượt qua ngưỡng 1,000 USD lần đầu tiên trong lịch sử, đánh dấu một bước ngoặt lớn cho công ty của Jeff Bezos. Sự thống trị của Amazon trong các lĩnh vực thương mại điện tử và điện toán đám mây là những yếu tố giúp thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.Cổ phiếu Amazon đã chạm mốc 1,001.20 USD/cổ phiếu, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2016, gấp đôi so với mức tăng 15% của chỉ số S&P 500 trong cùng thời kỳ. Phần lớn nhà đầu tư dự đoán cổ phiếu Amazon còn có thể tiến xa hơn nếu hãng có thể mở rộng thành công trên thị trường Mỹ ra toàn thế giới.Hiện Amazon đang tăng trưởng rất nhanh trong những ngành đều hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh thói quen mua sắm của con người thay đổi và các doanh nghiệp đang suy nghĩ lại về cách thức triển khai công nghệ, mảng thương mại điện tử hay điện toán đám mây đều không hề có dấu hiệu suy giảm. John Blackedge, chuyên gia phân tích tại Cowen and Company LLC, đã nâng mức giá mục tiêu cho cổ phiếu Amazon lên 1,125 USD/cổ phiếu.Công ty hiện có giá trị vốn hóa đạt 478 tỷ USD, cao gấp đôi so với Walmart, bất chấp công ty bán lẻ lớn nhất thế giới có doanh thu lớn gấp 3 lần Amazon. Các nhà đầu tư đang cược vào lượng truy cập lớn của trang web Amazon và mạng lưới giao hàng phủ rộng hơn cả hệ thống cửa hàng bán lẻ hiện diện ở khắp nơi của Walmart. Theo dự đoán của EMarketer, chi tiêu trực tuyến sẽ tăng nhanh gấp hơn 4 lần so với tổng mức chi cho bán lẻ, vì người dùng đang chuyển từ mua sắm tại cửa hàng sang hình thức mua sắm trực tuyến.Là nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới, Amazon đang thống trị thị trường thương mại điện tử. Chỉ cần chi trả 99 USD/năm cho tài khoản Amazon Prime, người dùng có thể thoải mái mua sắm trực tuyến mọi mặt hàng với những ưu đãi liên tục được Amazon mang đến, cùng với đó là nhạc, video và dịch vụ lưu trữ hình ảnh giúp người mua sắm tăng tương tác với website.Tính đến ngày 31/03/2017, Amazon đang có khoảng 80 triệu tài khoản Prime, tăng 38% so với năm 2016. Tài khoản Prime giúp tăng độ trung thành của khách hàng – đây cũng là lợi thế rất lớn cho Amazon, khi các đối thủ cạnh tranh bao gồm cả Walmart đều đang cố gắng đẩy mạnh mảng trực tuyến.Sự trỗi dậy của Amazon trùng hợp với sự suy giảm của một loạt chuỗi bán lẻ từng nổi đình nổi đám ở Mỹ như Macys hay Sears. Hai công ty đã phải đóng cửa hàng loạt cửa hàng và sa thải một lượng lớn nhân viên do doanh thu sụt giảm mạnh. Trong khi đó, những trung tâm mua sắm vắng vẻ hơn, thậm chí phải nhờ vào những sự kiện hòa nhạc hay lễ hội để thu hút khách hàng.Amazon là hình tượng của thương mại điện tử, nhưng công ty vẫn còn 1 lĩnh vực khác có mức độ sinh lợi cao hơn và cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ, đó là Amazon Web Services, dịch vụ điện toán đám mây đang duy trì một hệ thống trung tâm dữ liệu khổng lồ phủ khắp toàn cầu. Dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ và các dịch vụ công nghệ khác của Amazon đang phục vụ khách hàng đến từ nhiều ngành khác nhau, từ Netflix hay Airbnb cho đến các công ty tài chính, hay thậm chí là cả chính phủ liên bang.Theo Gartner, dự kiến trong năm 2017 các công ty trên toàn thế giới sẽ chi trả 246.8 tỷ USD cho Amazone và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác, tăng 18% so với năm 2016. Cổ phiếu Amazon liên tục tăng mạnh giúp CEO Jeff Bezos trở thành người giàu thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Bill Gates, nhà sáng lập Microsoft.Theo: Nguoivietphone.com