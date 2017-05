Lễ Hội Nghệ Thuật BudhdaFest LA: Nhiều Phim Hay Về Phật Giáo

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói trong phim "The Last Dalai Lama?": hơi thở cuối của ngài sẽ vẫn là từ bi với tất cả chúng sanh.

Trong phim Golden Kingdom về ngôi chùa Miến Điện trong binh lửa, khi sư trụ trì bị triệu dẫn đi và 4 chú tiểu phải tự gìn giữ nhau, chưa biết khi nào thầy được về.

LOS ANGELES (Nguyên Giác) -- Vào cuối tuần này, trong những ngày đầu tháng 6/2017, sẽ có nhiều phim mang chủ để Phật giáo trình chiếu tại Nam California.Khán giả sẽ nhìn thấy Tổng Thống George W. Bush giải thích về tấm tranh ông vẽ Đức Đạt Lai Lạt Ma... Trong khi đó, một cậu bé đang ra sức học trong một tu viện Phật giáo Tây Tạng nói lên ước vọng rằng cậu hy vọng sẽ trở thành một vị thầy dạy pháp cho Đức Đạt Lai Lạt Ma tương lai, nghĩa là vị tái sinh đời thứ 15, sau vị Đạt Lai Lạt Ma đời 14 hiện nay. Đặc biệt là lời tâm sự hiếm có từ Đức Đạt Lai Lạt Ma, rằng tính ngài hơi nóng, cho nên khi chuyện gì trục trặc là ngài rầy mấy người chung quanh. Tuy nhiên Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng ngài tin rằng khi tâm thức vẫn định tĩnh, trong hơi thở cuối cùng trước khi lìa đời, ngài vẫn khởi tâm từ hướng tới tất cả các chúng sinh...Bạn có thể nhìn thấy các cảnh trên trong đoạn chiếu thử (trailer) của phim "THE LAST DALAI LAMA?" của đạo diễn Mickey Lemle, trên mạng: https://www.buddhafest.org/ Đạo diễn Lemle sẽ trực tiếp có mặt trong đêm chiếu phim này vào Chủ Nhật ngày 4 tháng 6/2017 lúc 7:30 - 9:45 PM tại rạp Writers Guild Theater ở thành phố Beverly Hills, California.Hãy suy nghĩ rằng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đời 14 đã 81 tuổi, không còn bao nhiêu thời gian trên đời này. Bạn hãy nên tới xem phim này, để nghe ngài nói về khi lìa đời và về ngôi vị Đạt Lai Lạt Ma...Phim THE LAST DALAI LAMA? là một phần trong "Lễ Hội BuddhaFest LA - Phim, Nói Chuyện, Thiền Tập, Âm Nhạc" sẽ tổ chức các ngày từ Thứ Sáu 2 tháng 6 tới hết Chủ Nhật 4 tháng 6/2017.Trong khi đó phim GOLDEN KINGDOM độc đáo với hoàn cảnh phức tạp trong một ngôi chùa miền quê Miến Điện, khi mấy chủ tiểu rất nhỏ đột ngột phải tự lực khi vị sư già viện chủ bị triệu tập đi xa, chưa biết bao giờ quay lại, khi chiến tranh biên giới Miến Điện lan tới bao phủ khu vực quanh ngôi chùa.Phim GOLDEN KINGDOM nói tiếng Miến Điện có phụ đề tiếng Anh, sẽ chiếu Thứ Bảy 3/6/2017 từ 1:00PM. Đạo diễn Brian Perkins và nhà sản xuất Jessica Ballard sẽ có mặt để nói chuyện về hoàn cảnh quay phim này.Một phim trong bối cảnh Nhật Bản, phim FUKUSHIMA MON AMOUR nói về hai mảnh đời sau thiên tai sóng thần Fukushima năm 2011, với hai nhân vật chính -- một phụ nữ cao niên nguyên là geisha, và một thiếu nữ người Đức -- vào cư ngụ nơi chung quanh là các tòa nhà còn sụp đổ và là nơi chính phủ vẫn còn báo động về độ phóng xạ nguy hiểm từ nhà máy nguyên tử Fukushima bị xì. Ý nghĩa vô thường hiện lên trong từng khoảnh khắc, và khán giả sẽ nhận ra đời này từng giây phút đều quý giá và độc đáo.Phim FUKUSHIMA MON AMOUR nói tiếng Đức và Nhật, có phụ đề tiếng Anh, sẽ chiếu vào Thứ Bảy 3/6/2017, từ 3:30 PM.Một số phim khác cũng sẽ được chiếu trong lễ hội nghệ thuật Phật giáo BuddhaFest LA. Cùng lúc và xen kẽ sẽ có nhiều buổi ra mắt sách, thiền tập, trình diễn âm nhạc, và nói chuyện với các Thiền sư nổi tiếng của Hoa Kỳ như Sharon Salzberg, Noah Levine, Khen Rinpoche Tsetan...Một số phim đã bán hết vé, như phim TZU CHI: DOING GOOD IN THE WORLD kể về Hội Từ Tế của Ni Trưởng Cheng Yen.Chi tiết về mua vé, và xem các đoạn phim trích dẫn có thể vào đây: