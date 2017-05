Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam Lễ Bế Giảng Niên Học 2016-17

Trong lễ bế giảng.

Westminster ( Bình Sa ) - - Sáng Chủ Nhật 21 tháng 5 năm 2017, tại Warner Middle School, 14171 Newland St, thành phố Westminster hàng trăm phụ huynh và các em học sinh tham dự lễ bế giảng niên học 2016-2017 của Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam tổ chức.Quan khách có: Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Ủng Viên Học Khu Westminster Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, một các viên chức Học Khu Westminster, Thầy Vũ Hoàng và Thầy Nguyễn Văn Khoa (Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California), giáo sư Song Thuận (Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt), LS. Lê Công Tâm đại diện GSV Andrew Đỗ, ông Vĩnh Lộc và ông Nguyễn Xuân Hùng, ông Đoàn Ngọc Đa Hội Trưởng và ông Trương Cộng Lập, Hội Phó Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, các cơ quan truyền thông.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do các em học sinh phụ trách.Tiếp theo ông Huỳnh Phổ Chủ Tịch Ban Quản Trị lên chào mừng và cảm ơn tất cả qúy vị quan khách, qúy vị phụ huynh, qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể đã đến tham dự ngày lễ bế giảng Niên học 2016-2017, trong dịp nầy ông cũng nhắc lại:: "chúng ta phải bảo tồn tiếng Việt, tiếng Việt còn văn hóa Việt còn để hy vọng tương lai con em chúng ta về xây dựng lại quê hương Việt Nam."Ông tiếp: “Thấm thoát mùa Hè đã đến và chúng ta sắp sửa chia tay; 9 tháng học đã trôi qua. Nhân đây tôi xin thưa quý vị phụ huynh học sinh, Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi và cám ơn quý vị đã tin tưởng và đem con em đến học mỗi cuối tuần tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam. Niên khóa 2016 – 2017 vừa qua trường chúng tôi đã có 850 học sinh ghi danh học.Con số này đã tăng rất nhiều so với những năm trước đây, và cách đây nửa tiếng đồng hồ trước khi các thầy, cô lãnh cái pay check, chúng tôi đã hứa với các Cô, Thầy, nếu số học sinh tăng lên 1,000 thì chúng tôi sẽ gửi qúy vị một năm 12 tấm check chứ không phải 9 tấm check như hiện tại.”Tiếp theo ông Võ Văn Thiệu ủy viên Giáo Dục lên giới thiệu thành phần quan khách tham dự và sau đó ông giới thiệu thành phần Ban quản trị Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam và mời những vị nầy lên sân khấu, trong số có:Thầy Huỳnh Phổ, Chủ Tịch Ban Quản Trị Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, Thầy Võ Văn Thiệu (Ủy Viên Giáo Dục), Bà Lê Thị Hồng Lan (Cố Vấn Giao Tế), cô Trần Ngọc Sương (Hiệu Trưởng Trường Việt Ngữ) Thầy Văn Tường (Hiệu Phó) Huỳnh Thông (Giám Thị) Huỳnh Đăng Minh (Thư Ký).Khi lên sân khấu, Bà Hồng Lan, Thầy Văn Tường, Thầy Võ Thiệu và cô Trần Ngọc Sương, mỗi người đều phát biểu ngắn gọn nói về những sinh hoạt của Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam.Trong dịp nầy, LS Lê Công Tâm thay mặt GSV Andrew Đỗ cảm tạ những đóng góp lớn lao của Ban Giảng Huấn, Ban Giám Đốc và “nhất là của giáo sư Huỳnh Phổ, GS. Võ Văn Thiệu đã không quản ngại thời gian, tình nguyện dẫn dắt con em thế hệ tương lai, giúp các em ngày hôm nay nói được tiếng quốc ngữ thông thạo bên cạnh một ngôn ngữ thường nhật mà các em sẽ phải dùng nó như một sự trao đổi hàng ngày, quý vị đã làm sống lại tình tự dân tộc, cho những thế hệ con cháu chúng ta, trong lúc tại quê nhà, nền văn hóa và văn chương ngày càng băng hoại.”Ông Tâm cũng đọc lời GSV Andrew Đỗ nói với các em học sinh, “Các em thân mến, là một cậu bé đến tỵ nạn tại Hoa Kỳ năm 12 tuổi. Trước đó tôi cũng có may mắn riêng, được đào luyện trong ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Cũng như các em, chúng ta sẽ học được thế nào là văn hóa dân tộc trực tiếp mà không qua quá trình giải thích của người khác. Sau khi tốt nghiệp, các em sẽ thấy chúng ta tự do bơi lội trong dòng tư tưởng văn hóa dân tộc. Từ đó chung ta sẽ cảm thấy gần gũi yêu thương và hãnh diện với dòng giống Việt Nam hào hùng. Thay mặt Hội Đồng Giám Sát và cư dân đồng hương Địa Hạt 1, tôi xin cầu chúc các em thành công trong mục tiêu và học Việt ngữ thật giỏi. Xin chân thành cảm tạ quý vị và các em.”Thầy Vũ Hoàng thay mặt Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ chúc các em học sinh có một mùa hè vui tươi, chơi đùa thỏa thích để tháng 9 sẽ trở lại trường với niên học mới, và chúc nhà trường sớm đạt mục tiêu 1,000 để các Thầy, Cô lãnh mỗi năm 12 tấm check.Thầy Nguyễn Văn Khoa bày tỏ một cách đặc biệt, “Trung Tâm Văn Hóa VN (TTVHVN) như tên gọi của nó là trung tâm dạy tiếng Việt nhưng ý tưởng cao đẹp nhất vẫn là đưa văn hóa vào tâm hồn các em. Đây là một Trung Tâm Việt Ngữ lớn nhất tại miền Nam Cali, đã được Học Khu Westminster hỗ trợ chương trình dạy tiếng Việt rất mạnh mẽ, và hy vọng tương lai, tiếng Việt sẽ được đưa vào giảng dạy tại tất cả các trường ở Hoa Kỳ.”Giáo Sư Song Thuận cám ơn lời mời của Ban tổ chức và ông có món quà là cuốn Sổ Tay Chính Tả Tập 1 sau một năm thực hiện để gửi tặng Ban Giảng Huấn và các Thầy, Cô.Đại diện học sinh lên phát biểu, em Vũ Thiện Văn lớp Văn Sử Địa và em Bùi Văn Bá học lớp 3 C lên cảm ơn Cha, Mẹ và Qúy Thầy Cô, luôn luôn tri ân công lao của Cha Mẹ qúy Thầy Cô đã không quản ngại khó khăn cho các em biết được tiếng Việt như ngày hôm nay.Sau đó, một chương trình ca, vũ nhạc do các em trình diễn rất đặc sắc.Xen lẫn chương trình văn nghệ là phần Phát Thưởng cho các em học sinh xuất sắc trong đó có giải thi học bổng, giải thưởng cuối năm, thi đánh vần, thi đố vui …Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam có từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 8, mỗi lớp có từ 5 đến 9 em học sinh giỏi được trao phần thưởng.Hiện tại Trường có khoảng 800 em học sinh các lớp đang theo học.Theo Thầy Võ Văn Thiệu, Ủy Viên Giáo Dục cho biết: “…Sách giáo khoa của Trung Tâm Văn Hóa Việt do một Ban tu thư gồm có thành viên của Ban Quản Trị, Ban Giảng Huấn, cùng nhau biên soạn và đều được bổ túc hoàn chỉnh hằng năm. Đặc biệt các sách giáo khoa do Trung Tâm Văn Hóa Việt xuất bản được sự cố vấn và giúp đỡ của Thầy Nguyễn Hữu Bảo trước khi được in ra…”Một điều đáng ghi nhận đó là: Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam là một trung tâm thường xuyên tổ chức chào cờ vào đầu năm Âm Lịch tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.Quý phụ huynh cần liên lạc với TTVHVN xin liên lạc ĐT: (714) 894-6319. Muốn biết về TTVHVN xin vào trang nhà: www.TTVHVNcom.