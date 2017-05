Công An Tăng Sức Kềm Kẹp: Quậy Hải Ngoại, Siết Cấp Xã

HANOI -- Mạng lưới công an sẽ dày đặc hơn, theo báo Công An Nhân Dân và báo An Ninh Thủ Đô.Trong khi báo Công An Nhân Dân có bản tin “Đẩy mạnh hợp tác giữa Bộ Công an và Bộ Ngoại giao” cho biết công an sẽ “phối hợp chặt chẽ” hơn để “thúc đẩy công tác đối ngoại,” nghĩa là, gài người do thám hải ngoại... và báo An Ninh Thủ Đô cho biết công an cấp xã trước giờ là bán chuyên trách, tương lai sẽ phải chính quy hóa.Bản tin báo CAND ghi rằng vào chiều 24-5, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi gặp mặt các Đại sứ, Tổng Lãnh sự vừa được Chủ tịch nước bổ nhiệm làm Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2017 - 2020.Bản tin ghi lời Bộ trưởng Công An Tô Lâm nói rằng trước giờ “CAND đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, đặc biệt là với Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại các nước trong công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương và phương sách ứng xử phù hợp trong quan hệ với các nước; phục vụ cho việc thiết lập quan hệ “đối tác chiến lược”, mở rộng hợp tác cùng có lợi, phục vụ phát triển; bảo vệ cơ quan đại diện, công dân Việt Nam ở nước ngoài...”Bản tin ghi lời Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn “khẳng định Bộ Ngoại giao nói chung và các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nói riêng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an trên những lĩnh vực công tác, góp phần thúc đẩy công tác đối ngoại, phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.”Trong khi đó, báo An Ninh Thủ Đô cho biết Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Quốc hội sửa đổi Luật Công an nhân dân vào năm 2018 ...Tô Lâm nói:“Hiện tại, Luật CAND quy định lực lượng Công an gồm 4 cấp: cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nhưng Luật Công an xã lại quy định Công an xã chỉ là bán chuyên trách. Xu hướng chung là 4 cấp này phải chuyên trách. Lực lượng Công an sẽ chính quy hóa lực lượng Công an xã nhưng không tăng biên chế, hoàn toàn chỉ là sắp xếp, điều chỉnh trong nội bộ.”Nghĩa là, kềm kẹp chặt hơn từ cấp xã.