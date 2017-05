Phần Mềm Độc Hại EternalRocks Nguy Hiểm Hơn WannaCry

Khoảng cuối tháng 05/2017, các chuyên gia bảo mật phát hiện một ransomware mới có cơ chế hoạt động nguy hiểm hơn nhiều so với WannaCy.Nhìn chung, trong tháng 05/2017, thế giới phải đối mặt với WannaCry, một trong những cuộc tấn công lớn nhất của ransomware từ trước đến nay. Wannacry đã tấn công các công ty trên toàn cầu, và mã hóa dữ liệu của người dùng để yêu cầu tiền chuộc. Trong khi các nhà nghiên cứu về an ninh vẫn đang phát triển các bản vá cho phép WannaCry khai thác trên các hệ thống. Chuyên gia bảo mật Benjamin Delpy đã tạo ra một công cụ có thể mở khóa máy tính bị Wannacry mã hóa.Tình hình càng tồi tệ hơn khi một phần mềm độc hại mới, có tên là EternalRocks đã được các chuyên gia an ninh phát hiện. EternalRocks hoạt động dựa trên cùng một lỗ hổng trong Windows giúp WannaCry lan rộng. Thực tế, nó còn nguy hiểm hơn WannaCry và rất khó đối phó. Theo trang Fortune, ransomware EternalRocks sử dụng công cụ NSA gọi là “EternalBlue” để thực hiện các cuộc tấn công.Nguồn tin cũng cho biết thêm: “EternalRocks cũng sử dụng 6 công cụ NSA khác, chẳng hạn như EternalChampion, EternalRomance và DoublePulsar - cũng là một phần của Wannacry”. Hình thức hiện tại của EternalRocks có vẻ không chứa bất kỳ thành phần độc hại nào. Nó không khóa hoặc mã hóa tập tin người dùng. Tuy nhiên, nó lại cho phép điều khiển từ xa máy tính và tin tặc có thể gây nhiễu cho hệ thống bất cứ lúc nào.Các nhà nghiên cứu bảo mật nhận định rằng EternalRocks nguy hiểm hơn Wannacry vì nó không có “Kill Switch”. Người dùng càng phải thận trọng hơn nữa nếu không muốn là nạn nhân của đợt ransomeware mới.Theo: Nguoivietphone.com