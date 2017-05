400 Đoạn Sạt Lở Ven Sông, Biển

Thêm lời báo động cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long: Trên 400 đoạn bờ sông và bờ biển bị sạt lở.Báo ĐCSVN ghi rằng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện có trên 400 đoạn bị sạt lở, với tổng chiều dài gần 900 km, trong đó có cả sạt lở bờ sông và bờ biển. Tình trạng sạt lở đã đe doạ trực tiếp đến cuộc sống hàng nghìn hộ dân và các công trình kết cấu hạ tầng ở khu vực này.Bản tin cho biết các địa phương bị sạt lở nhiều, nghiêm trọng như An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau..., nhiều nơi sạt lở đặc biệt nguy hiểm như bờ sông Vàm Nao, thuộc địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Hiện tỉnh này có hơn 40 điểm sạt lở nghiêm trọng đã được xác định ở khắp các huyện tiếp giáp sông Tiền, sông Hậu, trong đó có khu vực vừa xảy ra sạt lở trên sông Vàm Nao.Các quận ven sông Hậu của TP.Cần Thơ cũng đang đối mặt với tình trạng sạt lở, trong đó có khu vực cồn Tân Lộc, quận Thốt Nốt, sông Cần Thơ đi qua địa bàn quận Ninh Kiều và quận Cái Răng là những điểm nóng về sạt lở bờ sông. Sóc Trăng và Tiền Giang là những tỉnh cuối nguồn chịu tác động kép của sạt lở bờ biển và sạt lở trên các sông, rạch. Ở Sóc Trăng, khu vực Cù Lao Dung, Long Phú, Kế Sách… là những nơi bị sạt lở thường xuyên nhất. Trong khi đó, cơ quan chức năng đã xác định 15 điểm sạt lở nguy hiểm trên sông Tiền đoạn chảy qua địa phận tỉnh Tiền Giang và nhiều sông lạch trong địa bàn tỉnh. Tổng chiều dài của các điểm sạt lở này gần 3km, chủ yếu nằm ở khu vực tập trung dân cư đông đúc.Trên bờ sông Tiền (tỉnh Đồng Tháp), một số đoạn sông thuộc các xã Long Thuận, Long Khánh A, huyện Hồng Ngự; xã Tân Bình, An Phong, Bình Thành, huyện Thanh Bình; xã Tân Thuận Đông, Tịnh Thới thuộc TP.Cao Lãnh; xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò; xã An Hiệp, huyện Châu Thành và xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc, đã bị sạt lở ăn sâu vào bờ hàng chục mét, có nơi đã lên đến gần 40m.Báo ĐCSVN cũng ghi rằng hiện nay, các điểm sạt lở nguy hiểm nhất ở Bán đảo Cà Mau thuộc các xã biển Khánh Tiến, huyện U Minh; xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời; xã Tân Hải, huyện Phú Tân; xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển; xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi thuộc tỉnh Cà Mau với tổng chiều dài hơn 14km.Ở tỉnh Bạc Liêu, do bờ biển có hướng gần vuông góc với gió mùa Đông Nam, loại gió mùa thổi ngược chiều với dòng chảy sông Tiền và sông Hậu, nên bị tác động mạnh của sóng và dòng triều ven bờ, tạo ra hàng chục điểm xâm thực, sạt lở, trượt đất quy mô lớn và thường xuyên như Nhà Mát, Vĩnh Hậu A, Điền Hải, Long Điền Tây và Gành Hào với tổng chiều dài trên 18km.Nguyên nhân được cho là do mất cân bằng bùn cát, thay đổi tỷ lệ phân lưu sông Tiền - sông Hậu; chặt phá rừng, khai thác cát sỏi trái phép; nước biển dâng; lún sụt đất do khai thác nước ngầm...Tương tự, bản tin VOV ghi lơ2ời báo động của Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia độc lập nghiên cứu về sinh thái vùng ĐBSCL cho rằng, 38% diện tích đất ĐBSCL có thể bị nước biển nhấn chìm vào năm 2100. Trong đó, những nguyên nhân gây sạt lở cho thấy yếu tố tác động của con người đang trở nên then chốt trong bức tranh sạt lở ở ĐBSCL hiện nay.Một lý do, VOV ghi lời Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết:“Cần có những giải pháp vật liệu xây dựng thay thế chứ không thể trông mãi vào nguồn cát nước ngọt trên sông Tiền, sông Hậu. Như vừa qua đi khảo sát cho thấy hàng trăm sà lan đang đậu chờ, 1 tuần lễ mới nhận được cát và cung cấp cả thị trường phía nam. Bản thân sản lượng cát của Đồng Tháp, An Giang không thể đáp ứng được. Như vậy, bản chất vấn đề là cung cầu không đáp ứng.”VOV cũng ghi lời Ông Lâm Quang Thi, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang nêu rõ, số lượng hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở lên đến 20.000 hộ. Vì thế, tỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện các đề án di dời vào tuyến dân cư. Từ nay đến năm 2025, phải chuyển hết người dân ở vùng có nguy cơ sạt lở về nơi ở mới.