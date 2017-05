Biển Đông: Quang Cho Không TC

Thiên Triều TC triệu Chủ Tịch Nước CSVN Trần Đại Quang sang TC gấp. Mới xong Hội nghị Trung ương 5, khóa 12 của Đảng CSVN, Quang phải bay sang Bắc Kinh liền. Tin tức cho thấy, một là, Quang gián tiếp chuẩn nhận việc TC chiếm gần hết Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của VN như dâng hiến, cho không cho Tàu Cộng một cách công khai. Hai là, Quang lùa cả nước CSVN vào tổ chức "Một vành đai, Một con đường", do Chủ Tịch TC Tập cận bình chủ xướng mà đa số các cường quốc Đông Tây phương đều nghi ngại và tẩy chay.Một, Chủ Tịch Quang hội đàm về Biển Đông trong không khí mà CS gọi là “hồ hởi, phấn khởi, nhất trí, đồng tình” hay gọi "tích cực" dâng biển đảo cho TC. Tin VOA tiếng nói chánh thức của chánh phủ Mỹ, ngày 12-5, “Lãnh đạo hai nước Việt-Trung ngày 11/5 trao đổi tích cực về vấn đề Biển Đông, không bên nào chỉ trích bên nào, theo loan báo của một nhà ngoại giao cao cấp phía Trung Quốc.” Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân tường trình trước báo chí, rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Chủ tịch nước CSVN Trần Đại Quang gặp nhau tại tại Sảnh Đường Nhân dân ở Bắc Kinh. “Vấn đề [Biển Đông] được mang ra thảo luận nhưng không khí chung rất tích cực.” Ô. Dân nhấn mạnh “Đề cập chuyện Biển Đông lúc này là một điều rất tích cực. Không bên nào chỉ trích bên nào. Không có lời lẽ nào về chuyện này lạc điệu.”Cũng tin VOA ngày 14-5, “Lãnh đạo và các quan chức cao cấp của Trung Quốc hai ngày qua đã gặp riêng rẽ với Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang, cam kết củng cố “mối quan hệ đồng chí và anh em”, theo Tân Hoa Xã. Thủ tướng Lý Khắc Cường được hãng tin nhà nước nói rằng Trung Quốc sẵn lòng duy trì mối quan hệ song phương đi theo đường hướng đúng đắn, cũng như thúc đẩy hợp tác cả trên bộ lẫn trên biển với Việt Nam. Ông Quang được Tân Hoa Xã nói rằng Hà Nội sẵn sàng “củng cố mối quan hệ hữu nghị anh em và đồng chí Việt – Trung để đảm bảo mối quan hệ song phương lâu bền, ổn định và lành mạnh”.Còn “báo đài” của Đảng Nhà Nước VNCS cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình nhận lời sẽ tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng vào cuối năm nay. Truyền thông của CSVN nhắc, tính đến tháng 3/2017, Trung Quốc có hơn 1.600 dự án với tổng số vốn trên 11 tỷ USD, đứng thứ 8/116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, theo truyền thông Việt Nam. Và Việt Nam với Trung Quốc hồi tháng Một đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong chuyến thăm Trung Quốc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các nội dung ký kết bao gồm các lĩnh vực từ đào tạo cán bộ cao cấp ngạch đảng giữa hai bên, tuyên bố tầm nhìn chung hợp tác quốc phòng song phương cho đến các lĩnh vực khác như hợp tác kinh tế, viện trợ, nhân đạo. Nói một cách ngắn gọn, coi như Chủ Tịch CSVN Quang chuẩn nhận tổng quát số biển đảo mà TC xâm chiếm của VN thuộc chủ quyền của TC và đưa kinh tế CSVN vào vòng lệ thuộc TC hơn nữa.Hai, Chủ Tịch Quang đưa chế độ CS VN vào tổ chức "Một vành đai, Một con đường" của TC. Ông chánh thức đại diện cho CSVN tham dự Diễn đàn kinh tế "Một vành đai, Một con đường", của TC do TC tổ chức tại Bắc Kinh trong thời gian từ 11 đến 15/5/2017. Đây là chiến lược bành trướng kinh tế, chánh trị, quân sự ngoại giao của TC bung ra bốn châu: Âu, Á, Phi, Mỹ mà TC là trung tâm như La mã của đế quốc La mã thời cổ đại Âu châu, có câu “đường nào cũng về La Mã”.Chủ Tịch Nhà Nước CSVN đưa CSVN vào tổ chức này của TC thì coi như dâng Biển Đông, hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa, cho không TC để TC làm đầu cầu của Con Đường Tơ Lụa Trên Biển của TC. Dù Chủ Tịch Bình hứa sẽ đầu tư 124 tỷ Đô la khác với lời khoa trương TQ sẽ đầu tư 900 tỷ khi mời, người ta thấy Miên được mướn hải cảng 95 năm, Lào được xây đường xe lửa, còn VN thì không thấy công trình gì của chiến lược "Một vành đai, Một con đường” của TC."Một vành đai, Một con đường" là chiến lược toàn cầu của TC mà các nước Đông lẫn Tây Phương đều nghi ngại “ý đồ” của TC. Không phải chỉ người dân Việt có nhiều tiền cừu hậu hận do quân Tàu đã xâm chiếm thống trị VN cả ngàn năm, máu xương người Việt chống quân Tàu, đánh đuổi quân Tàu giành lại chủ quyền, độc lập cho quốc gia dân tộc VN. Mà chiến lược này của TC có “ý đồ” khống chế địa lý chánh trị, kinh tế của thế giới, Á, Âu, Phi, Mỹ châu trong đầu thế kỷ 21. Nên một số siêu cường Tây Phương lẫn Đông phương đều lo ngại và tẩy chay. Tiêu biểu từ Washington cho đến New Delhi, Jakarta đều nghi ngại. Còn Nga, TT Putin tham dự nhưng với nhiều dè dặt. Và nguyên 28 nước Liên Âu chỉ có Ý tham dự.TC trước đây khi mới tuyên bố bỏ ra 900 tỷ USD, có tham vọng lớn hơn cả chương trình tái thiết thế giới Marshall của Hoa Kỳ sau Thế chiến 2. TC cũng biết nên không cho “báo đài của TC đề cập số tiền đầu tư vào chiến lược này. Nhưng khi hội nghị tin cho biết TC chỉ đầu tư 124 tỷ thôi.Ba, TC thực hiện chiến lược "Một vành đai, Một con đường" để khống chế thế giới trên biển lẫn bộ. TC mở «Con Đường Tơ Lụa Mới» trên biển là để cắm chốt tại các hải cảng nối liền bốn châu Á, Âu, Phi, Mỹ châu, điều mà TC gọi là “xâu chuỗi ngọc”. TC mở các tuyến đường sắt và đường bộ, tạo một vòng cung trải rộng từ châu Á, qua châu Phi và châu Âu, để mở rộng giao thương, kinh tế toàn cầu của TQ, là bành trướng ảnh hưởng chính trị của riêng Trung Quốc, bào mòn ảnh hưởng của các đối thủ. Hiện nay xe lửa TC một tuần đi Âu châu một lần, chở hàng hoá dư thừa từ Âu châu trung chuyển qua Phi châu các nước nghèo phải xài hàng TQ rẻ tiền.TC liên kết kinh tế, ngoại giao, cấp tín dụng hay viện trợ cho các nước. Khác Mỹ, TC không chú ý tới chuẩn mực nhân quyền, môi sinh. Các nước lo ngại khi bung kinh tế ra TC sẽ gây trở ngại cho những giá trị mà Liên hiệp Quốc cổ võ.Ấn Độ coi việc TC cho các công ty quốc doanh của Trung Quốc đến hoạt động tại vùng Kashmir hiện do Pakistan kiểm soát, nhưng đang có tranh chấp với Ấn Độ, là Bắc Kinh tán thành quyền kiểm soát của Pakistan ở Kashmir.Nga dù về danh nghĩa là đồng minh thân cận của Trung Quốc, Tổng thống Vladimir Putin cũng quan ngại trước khả năng Bắc Kinh làm suy yếu ảnh hưởng của Nga ở vùng Trung Á bằng cách nối Uzbekistan và các nước Trung Á khác vào kinh tế Trung Quốc vốn năng động hơn Nga.Một số nhà ngoại giao và chuyên gia phân tích chính trị Mỹ cho rằng Bắc Kinh làm Con Đường Tơ Lụa, cố tạo ra một mạng lưới kinh tế chính trị lấy Trung Quốc làm tâm điểm, đẩy Mỹ ra khỏi khu vực và viết lại các quy tắc về thương mại và an ninh.Tại khu vực Đông Nam Á, nước lớn nhất ASEAN là Indonesia Nam dương là nước đông dân Hồi Giáo nhứt thế giới, coi Con Đường Tơ Lụa Trên Biển và chương trình chiếm cứ và quân sự hoá biển đảo ở Biển Đông là “ý đồ” Trung Quốc muốn lên làm «bá chủ khu vực ».(VA)