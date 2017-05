Quốc Hội Hoa Kỳ tổ chức điều trần về vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam



Sẽ có mặt thân nhân của tín đồ PGHH chết trong đồn công an Vĩnh Long

Công bố danh sách tù nhân tôn giáo

Công bố thêm danh sách giới chức chính quyền Việt Nam để đề nghị chế tài



BPSOS, ngày 20 tháng 5, 2017

Ngay trước khi Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến Hoa Kỳ hội kiến Tổng Thống Donald Trump, Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ có buổi điều trần về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo đang diễn ra một cách nghiêm trọng ở Việt Nam. Buổi điều trần sẽ bắt đầu lúc 12:30pm trưa ngày Thứ Năm 25 tháng 5 tới đây tại Phòng 2172 Rayburn House Office Building.

Dân Biểu Christopher Smith (Cộng Hoà, New Jersey) giải thích lý do để triệu tập buổi điều trần: “Chính quyền cộng sản Việt Nam giới hạn tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng và Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, một cơ chế lưỡng đảng, mới đây khuyến nghị Việt nam cần bị chỉ định trở lại bởi Bộ Ngoại Giao là Quốc Gia Phải Quan Tâm Đặc Biệt.”

Nếu bị chỉ định là Quốc Gia Phải Quan Tâm Đặc Biệt (CPC) thì Việt Nam sẽ phải đối mặt với một loạt các biện pháp trừng phạt từ nhẹ đến nặng. Nhẹ nhất là sự cảnh cáo không công khai từ chính phủ Hoa Kỳ. Nặng nhất là bị Hoa Kỳ cắt viện trợ và cản chặn các định chế tài chính quốc tế cho vay vốn.

“Khi Thủ Tướng Việt Nam công du Hoa Kỳ cuối tháng này, Hành Pháp Trump có một cơ hội để khẳng định rằng người dân Hoa Kỳ sẽ không bao cấp cho việc đàn áp ngặt nghèo các nhóm tôn giáo, các nhà tranh đấu dân chủ, các bloggers và các nhà báo,” DB Smith nói về mục tiêu của buổi điều trần.

Theo Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, buổi điều trần này là bước tiếp theo của chuyến vận động của phái đoàn đa tôn giáo trong 2 ngày 15 và 16 tháng 5 vừa qua tại thủ đô Hoa Kỳ.



Phái đoàn đa tôn giáo tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ngày 15/05/2017



Phái đoàn gồm 18 người này, bao gồm tiếng nói của nhiều tôn giáo và sắc tộc, đã tiếp xúc một số văn phòng Quốc Hội, Bộ Ngoại Giao, và Uỷ Hội về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ. Phái đoàn cũng đã họp chung với Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Hoa Kỳ và phái đoàn các nghị sĩ quốc tế về tự do tôn giáo đang công du ở Hoa Kỳ.

“Tại buổi điều trần tuần tới chúng tôi sẽ cung cấp các hồ sơ cụ thể về đàn áp tôn giáo nhằm vận động đưa Việt Nam vào danh sách CPC, đồng thời đề nghị chế tài một số giới chức chính quyền Việt Nam theo Luật Magnitsky Toàn Cầu,” Ts. Thắng cho biết.

Tại buổi điều trần này BPSOS sẽ phổ biến danh sách các tù nhân tôn giáo, công bố thêm danh sách các giới chức chính quyền Việt Nam cần chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu, và đề nghị một số biện pháp cụ thể mà Quốc Hội và Hành Pháp có thể thực hiện nhân dịp Ông Nguyễn Xuân Phúc đến Hoa Kỳ vào cuối tháng này.

BPSOS đang phối hợp với một nhóm thân hữu để đưa người chị ruột của Ông Nguyễn Hữu Tấn, tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo bị chết trong đồn công an ở Tỉnh Vĩnh Long, đến dự buổi điều trần.

Cha mẹ, vợ con, anh em và thân nhân trước di ảnh của Ông Nguyễn Hữu Tấn



“Bên cạnh vấn đề đàn áp tôn giáo, chúng tôi sẽ nêu tình trạng tra tấn và nạn cướp đất đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam,” Ts. Thắng nói.

Ông là một trong 3 người sẽ điều trần ngày Thứ Năm tới đây, cùng với Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân của Tập Hợp Vì Dân Chủ và Ông T. Kumar của Ân Xá Quốc Tế.

Tiếp sau buổi điều trần vào tuần tới sẽ là Ngày Vận Động Cho Việt Nam, được tổ chức vào ngày 29 tháng 6. Năm nay, mục đích của cuộc vận động hàng năm do BPSOS phối hợp là đưa chính quyền Việt Nam vào danh sách CPC và chế tài một số giới chức chính quyền vì đàn áp nhân quyền nghiêm trọng hay vì tham nhũng lớn.

