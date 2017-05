Trung Tâm Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ Tổ Chức Hội Thảo: Phát Triển Đường Hướng Tuổi Trẻ Việt Nam Hải Ngoại

Trong hội thảo.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại hội trường Thư Viện Việt Nam Garden Grove hôm Thứ Bảy 13/5/2017, Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Vùng Tây Nam Hoa Kỳ đã tổ chức buổi hội thảo với chủ đề: “Phát Triển Đường Hướng Tuổi Trẻ Việt Nam Hải Ngoại” và phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc Việt. Tạo sức mạnh tương laic ho tuổi trẻ.Điều hợp chương trình Nhà văn Nguyễn Thị Mắt Nâu, Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ, Trưởng ban tổ chức.Tham dự hội thảo ngoài các văn thi hữu thuộc Trung Tâm Văn Bút Hoa Kỳ còn có: ông Huỳnh Kim, Hội Trưởng Trung Ương PGHH, MSDavid Huỳnh, DS. Nguyễn Đình Thức, DS Võ Văn Tùng, Chủ Tịch Văn Bút VN Hải Ngoại và phu nhân, Cựu Thẩm Phán, nhà văn Huy Trâm, Nguyễn Hữu Tấn, LS. Đỗ Đức Hậu, GS. Trần Huy Bích, DS. Trần Sĩ Lâm, GS Song Thuận, Niên Trưởng Vũ Trọng Mục, Nhà Văn Nga Nguyễn, Nhân sĩ Phan Đa Văn, ông Bùi Đức Huyên, GS. Vũ Ngọc Mai, KTS Lê Anh, và một số đông qúy vị nhân sĩ. Đặc biệt có các em Hậu Duệ Khóa 5 Trừ Bị Thủ Đức.Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, tiếp theo Ban hợp ca Hậu Duệ Khóa 5 lên hát bản “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” và bản “Cô Gái Việt”. Sau đó ông Hà Anh Phương, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Trung Tâm Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ lên nói về đề tài: “Phát Triển Đường Hướng Tuổi Trẻ Việt Nam Hải Ngoại”.Mở đầu Hà Anh Phương cho biết qua tiến trình hình thành dân tộc Việt Nam. Ông dẫn rất nhiều sách vở Âu Á và các nhà khảo cổ tên tuổi để tìm đến cội nguồn dân tộc Việt Nam. Kết luận của ông là: “Qua những nghiên cứu di truyền học và nhân chủng học phân tử về người Việt, các nhà khoa học đã nhận xét dân Việt có nguồn gốc từ những người cổ đã cư ngụ lâu đời tại vùng đất văn minh cổ xưa Đông Nam Á, nên dân Việt đã trở thành dân tộc thông minh tài trí sáng tạo. Vì thế, tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại được thành công vẻ vang mau chóng trên khắp thế giới.”Sau đó ông nhấn mạnh, vì sao chúng ta phải phát triển đường hướng tuổi trẻ VN hải ngoại khi họ đã thành công như vậy. Vì, thứ nhất là sức khỏe tuổi trẻ sẽ giảm sút chỉ sau hai, ba thế hệ nữa vì say mê kỹ thuật Internet nên ít hoạt động, thứ hai vì hưởng thụ quá đà sau những thành công qua gian khó, thứ ba vì vợ chồng con cái không có mái ấm gia đình do ảnh hưởng lối sống tự do quá mức Phương Tây, thứ tư vì không còn sinh hoạt cộng đồng riêng vì không giữ được tiếng mẹ đẻ…Do đó tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại cần phải có đường hướng tương lai: giữ gìn sức khỏe, lưu tâm đến cuộc sống gia đình, đừng quên tiếng Việt và nên tham dư vào những sinh hoạt chung của cộng đồng.Cuối cùng ông kết luận: “Hiện nay tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại vẫn càng ngày càng được hạnh phúc và thành công hơn đồng thời thăng tiến giữ vững cộng đồng Việt Nam hải ngoại, sớm đưa nước Việt Nam đến tự do hạnh phúc...”Tiếp theo Giáo Sư Trần Văn Ân trong đề tài trình bày ngắn gọn ông cho biết: một bản danh sách tuổi trẻ Việt Nam thành công trên mọi lãnh vực toàn thế giới. Danh sách này được lấy từ trang mạng Wikipedia, chia ra từng phần chuyên môn về đủ mọi ngành từ nghệ thuật qua thương mại, kinh tế, văn học, truyền thông, quân đội, chính trị, luật pháp, khoa học giáo dục, thể thao… phần nào cũng có đến mấy chục người được ghi nhận là những nhân vật nổi danh xuất sắc trong những lãnh vực họ tham gia làm việc.Sau đó Dược Sĩ, nhà văn Vũ Văn Tùng, chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả mọi người, trong phần nhận định ông cho biết: “Những buổi hội thảo như thế này là một cơ hội để mọi người có tâm huyết truyền bá được những suy tư của mình về tương lai đất nước, dân tộc qua nhiều vấn đề. Hôm nay, chúng ta cùng trao đổi với nhau một vấn đề khá quan trọng là làm sao để giới trẻ Việt Nam hải ngoại giữ vững và thăng tiến hơn, những thành công ngày hôm nay. Đó quả thực là những dịp để chúng ta cùng nhau đóng góp vào việc xây dựng cho cộng đồng chúng ta tích cực nhất.”Xen lẫn chương trình có phần trình diễn văn nghệ, có xổ số lấy hên với nhiều tặng phẩm giá trị.