Á Châu-TBD: Mỹ Nam Tiến

Nhiều dấu chỉ cho thấy Mỹ đang Nam Tiến, hướng về Nam Á châu Thái bình dương [ACTBD], làm một công đôi ba việc có lợi cho Mỹ và các đồng minh và đối tác của Mỹ nhưng bất lợi cho đà bành trướng của TC.Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ trong 100 ngày đầu chánh quyền Trump đã chứng tỏ quyết tâm làm cho Mỹ vĩ đại trở lại ở ACTBD. Từ đông bắc Mỹ đang nổ lực bình trị CS Bắc Hàn đã, đang gây rối với các cuộc thử hoả tiễn và nguyên tử. Từ đó Mỹ nam tiến xuống đông nam ACTBD, làm một công đôi ba việc dĩ nhiên có lợi cho Mỹ nhưng bất lợi cho đối thủ đáng gờm của Mỹ là TC. Trong phạm vi bài này xin phân tích thời sự về TT Trump nào gởi thư, nào điện thoại cho các lãnh đạo các nước Đông Nam Á, nhằm phát triển và kiện toàn chiến thuật và chiến lược toàn cầu của Mỹ ở ACTBD.Một, TT Trump vận động lôi kéo phía Nhà Nước CSVN với thâm ý làm rạng nứt liên minh của hai chế độ CS lớn mạnh nhứt Á châu, là CSTQ và CSVN. Ngày 23 Tháng Ba, Tổng Thống Trump gửi thư cho Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang “khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế – thương mại, các vấn đề khu vực và quốc tế, cùng Việt Nam và các nước trong khu vực bảo đảm hòa bình, thịnh vượng ở Châu Á – Thái Bình Dương trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.”Ngày 20 Tháng Tư, Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh công du Mỹ đã trực tiếp trao thư và chuyển lời mời của Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang mời Tổng Thống Donald Trump tham dự Hội Nghị Cấp Cao Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017 và thăm chính thức Việt Nam.Còn Ông McMaster Cố vấn An Ninh Quốc gia của Mỹ chuyển thư của Tổng Thống Donald Trump mời Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Hoa Kỳ. Tháng trước, ngày 10 tháng Ba, ông Phúc bắn tiếng sẵn sàng thăm nước Mỹ để “thúc đẩy quan hệ Việt – Mỹ” qua một mẫu tin ngắn trên trang Facebook của Bộ Ngoại Giao CSVN. “Trước đó, trong cuộc điện đàm với thủ tướng Việt Nam, TT Trump nói: Ông Phúc phải tới Mỹ, dù là Washington hay là New York thì tôi tiếp ông bất cứ lúc nào ông muốn.”Khác với chánh quyền TT Obama mời Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng. Kỳ này TT Trump mời cả hai cột trụ Nhà Nước mà chẳng đoái hoài gì tới Tổng Trọng. Tổng Trọng nhứt định nghĩ phe Nhà Nước, bộ ba Quang-Phúc-Minh đang gây lại mặt trận chống phe của Trọng như TT Nguyễn tấn Dũng. Còn TC thì nghi ngờ Đảng Nhà Nước CSVN đi đêm với Mỹ. Một mũi tên của TT Trump nhắm hai con chim.Hai, TT Trump tranh thủ sự ủng hộ một số nước đông nam Á có bang giao, giao thương với CS Bắc Hàn để cô lập CS Bắc Hàn. Ngày 30/4, TT Trump đích thân mời các lãnh đạo Thái Lan và Singapore đến thăm Toà Bạch Ốc, ngay sau khi chuyển lời mời tương tự cho Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Mỹ không dấu diếm các nước bạn. Chánh Văn phòng Toà Bạch Ốc Priebus nói trên đài truyền hình ABC News, "Vấn đề chúng tôi đang đối mặt về Triều Tiên nghiêm trọng đến nỗi chúng tôi cần sự hợp tác ở một cấp độ nào đó với càng nhiều đối tác trong khu vực càng tốt".Ô. Justin Hastings, một chuyên gia nghiên cứu Triều Tiên ở Đại học Sydney, Australia nhận định các nước Đông Nam Á có thể giúp Trump cô lập Triều Tiên hơn nữa vì khu vực này không thực thi triệt để các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với chương trình nguyên tử và hoả tiễn của Bình Nhưỡng. Ông nói "Đây là ba nước mà ông ấy cần phải trao đổi nếu muốn có sức ép nào đó ở Đông Nam Á. Thái Lan và Singapore là hai nước còn lại ở Đông Nam Á vẫn còn giao thương với Triều Tiên".Còn nhà bình luận Jake Maxwell Watts của báo Mỹ Wall Street Journal, nói ba nước nói trên có mối tương quan kinh tế và chính trị lâu đời với Mỹ. Chỉ mới năm rồi TT Phi Duterte có một số bất bình với TT Obama nên hướng về TC nhưng quân đội hai bên vẫn cộng tác chặt chẽ. Còn Thái Lan tương quan với Mỹ không nồng ấm vì TT Obama tỏ ra không thiện cảm với quân đội Thái lên nắm chánh quyền vào năm 2014.Nhưng tin cho biết Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nhận lời mời đến thăm Toà Bạch Ốc. Cả hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết duy trì mối quan hệ gần gũi của với Mỹ, Nhà Trắng cho biết.Trong cuộc điện đàm với TT Thái, TT Trump khẳng định rằng Mỹ cam kết "đóng vai trò dẫn đầu và tích cực ở châu Á" thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác và đồng minh như Thái Lan. Người phát ngôn của ông Prayuth cho biết sau cuộc thảo luận với Trump, Thái Lan sẽ "ủng hộ vai trò xây dựng của Mỹ nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực".Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc Thái Lan là nước xuất cảng hàng thứ thứ 5 vào CS Bắc Hàn, trong năm 2015 chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Philippines. Đó là con số chánh thức ghi nhận được, con số thực tế, buôn chui, bán lậu ắt phải nhiều hơn vì đó là nghề của cả một hệ thống cơ quan nguỵ trang của CS Bắc Hàn. Thái Lan và CS Bắc Hàn thân nhau đến đổi năm 2015, đã cùng phát hành tem lưu niệm đánh dấu 40 năm ngày thiết lập tương quan ngoại giao của hai nước.Còn Singapore miễn thị thực nhập cảnh đối với công dân Triều Tiên cho đến năm ngoái, khi các lệnh trừng phạt quốc tế siết chặt đối với Bình Nhưỡng.Nhưng ủy ban chuyên gia Liên Hợp Quốc cho biết tháng 2/2017, các đại diện của Bình Nhưỡng đã quá cảnh ở Singapore hàng chục lần để giao dịch thương mại. Hôm 29/4, Thủ tướng Lý Hiển Long kêu gọi các nước ASEAN hối thúc Triều Tiên dừng các động thái khiêu khích và quay trở lại "con đường đối thoại".Đó là chưa nói Mã Lai có bang giao, thân cận, hai nước miễn thị thực du khách, nhiều công ty buôn bán của CS Bắc Hàn có mặt ở thủ đô Mã Lai và hàng mấy chục ngàn công nhân xuất khẩu của Bắc Hàn làm việc hầu như khắp Mã lai.Ở Đông Nam Á, CS Bắc Hàn đang có bang giao, giao thương với tất cả 10 nước. CS Bắc Hàn đã sử dụng khu vực này như điểm trung chuyển để tiếp cận các hệ thống tài chính và thương mại toàn cầu và trong một số trường hợp đã luồn lách các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.Ba, Mỹ nam tiến để phát triển đối tác chiến lược, hợp tác toàn diện với các nước trong vùng này. Đó là tăng cường bang giao, giao thương, liên minh, củng cố thế lực Mỹ và bảo vệ tự do hàng hải cho Mỹ trong vùng biển ACTBD.Thế kỷ 21 là thế kỷ của ACTBD. Mỹ là một nước nằm bên bờ TDB và một tiểu bang và căn cứ chiến lược Mỹ ở giữa đại dương này.Phía Bắc ACTBD Mỹ có hai đồng minh trụ cột là Hàn Quốc và Nhựt và gần 100.000 quân Mỹ trú đóng nơi đó. Ở Nam TBD Mỹ có căn cứ quân sự và có cả lữ đoàn Thuỷ Quận Lục Chiến ở Cảng Darwin của Úc. Không có người dân Mỹ nào, chớ đừng nói quân nhân, công chức, dân biểu nghị sĩ Mỹ nào muốn ACTBD nói chung, Biển Đông nói riêng thành cái ao nhà của TC. TT Trump, hay TT Mỹ A hay B nào cũng không thể lơ là, hay bỏ trống vùng chiến lược ACTBD này./.(VA)