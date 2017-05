Tiểu Học VN Học Nhật Ngữ

TOKYO, Nhật Bản -- Chính phủ Nhật Bản đang hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong nỗ lực dạy tiếng Nhật ở bậc tiểu học tại Việt Nam.Bản tin NHK ghi rằng từ tháng 9 năm 2016, Chính phủ Việt Nam tiến hành việc dạy thí điểm tiếng Nhật như là ngoại ngữ thứ nhất ở bậc tiểu học. Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á thực hiện thí điểm này.Đài Phát thanh Nhật Bản NHK đã phỏng vấn PGS. TS. Ngô Minh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, về mục đích của việc dạy tiếng Nhật từ sớm và những khó khăn của chương trình thí điểm này.Sau đây là một số chi tiết quan trọng về nỗ lực này.Hỏi:Xin bà cho biết bối cảnh của việc thí điểm đưa tiếng Nhật vào giảng dạy ở trường tiểu học?PGS.TS. Ngô Minh Thủy:Hiện nay có tới khoảng 1.500 công ty Nhật sang làm việc tại Việt Nam và con số này tiếp tục tăng. Việc giao lưu, hợp tác hai chiều giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng đang phát triển rất mạnh. Như vậy cũng rất nhiều nguồn công việc, lĩnh vực đòi hỏi tiếng Nhật. Trên cơ sở nhu cầu của xã hội, tôi rất tin vào triển vọng thành công của việc thí điểm giảng dạy tiếng Nhật từ bậc tiểu học lần này.Trong chương trình thí điểm này, năm học 2016-2017 ở Hà Nội có 4 trường tiểu học, Thành phố Sài Gòn có 1 trường tiểu học tham gia. Chương trình tiếng Nhật ở bậc tiểu học được thực hiện với thời lượng 4 tiết 1 tuần. Việc giảng dạy hiện nay chủ yếu do các giáo viên Việt Nam đảm nhiệm. Từ năm 2017-2018 trở đi, dựa trên nhu cầu và điều kiện của các địa phương cũng sẽ xem xét nhân rộng thí điểm ở các địa phương hiện đang tiến hành dạy học tiếng Nhật ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông như Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn, Bình Dương v.v.Đầu tiên, ta hãy nhìn vào hình mẫu của đề án 2003-2013 trước đây. Từ 1 lớp học sinh lớp 6 của trường THCS Chu Văn An vào năm 2003, đến năm 2015, cả nước Việt Nam đã có hơn 12.000 học sinh THCS và THPT học tiếng Nhật như ngoại ngữ 1 hoặc ngoại ngữ 2 tại trường, đấy là chưa kể đến những em học sinh đi học tại các trung tâm tiếng Nhật buổi tối hoặc các trường tiếng Nhật ở các địa phương khác. Điều đó chứng tỏ nhu cầu của người dân đối với việc học tiếng Nhật rất là cao.Tiếp theo, cũng như đề án tiếng Nhật 10 năm trước đây, việc chuẩn bị về chuyên môn cho chương trình này được thực hiện rất tốt. Chính vì vậy, từ góc độ một nhà chuyên môn, tôi hoàn toàn tin tưởng vào triển vọng của đề án.Hỏi:Xin bà cho biết việc giảng dạy tiếng Nhật trong trường học tiểu học có những khó khăn gì?Đáp:Khó khăn thứ nhất là công tác truyền thông đối với phụ huynh và những người liên quan đến việc dạy học tiếng Nhật có vẻ như cũng chưa được nhiều lắm; nhiều người còn thiếu thông tin về nhu cầu học tiếng Nhật trong xã hội và thông tin liên quan đến việc thực hiện đề án, nên có cảm giác học tiếng Nhật là 1 cái gì đó rất xa xôi và phần nào lo lắng.Thứ hai là, thành thật mà nói, mức lương chính thức của giáo viên tiếng Nhật tiểu học thấp hơn so với mức lương của những người biết tiếng Nhật làm việc tại các công ty tư nhân, mà đối với người đi làm, ngoài việc yêu thích công việc ra, thu nhập cũng là một vấn đề quan trọng.Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng việc dạy học tiếng Nhật nói riêng và xây dựng nguồn nhân lực biết tiếng Nhật nói chung sẽ có lợi cho sự phát triển của cả hai quốc gia. Nếu hai chính phủ phối hợp với nhau chặt chẽ, có những chương trình công tác chung bao gồm cả công tác truyền thông, và có những chính sách hỗ trợ cho các giáo viên trong quá trình họ làm việc như tạo điều kiện, cơ hội giao lưu, đi học tập tại Nhật Bản… thì có thể giải quyết được những khó khăn này và thúc đẩy một cách hiệu quả sự nghiệp giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam.