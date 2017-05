Nam Cali: Hội Đoàn Giới Trẻ Hội Thảo Về Quốc Hận 30-4

Hình ảnh hội thảo.

Westminster (Bình Sa)- - Trong chuỗi sinh hoạt Tưởng Niệm Tháng Tư Đen, đặc biệt năm nay Ban Liên Lạc Các Hội Đoàn Giới Trẻ Nam California đã tổ chức một buổi hội thảo về biến cố Tháng Tư Đen để tưởng niệm ngày Quốc Hận 30-4.Buổi hội thảo diễn ra vào lúc 1:00 chiều Thứ Bảy ngày 29 tháng 4 năm 2017 tại hội trường thành phố Westminster.Tham dự buổi hội thảo có khoảng 150 em thuộc các đoàn thể trẻ như: Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California, Gia Đình Phật Tử, Đoàn Thanh Niên Cao Đài, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Liên Trường Trung Học Nam California, Giới Trẻ Công Giáo, và Young Marines,Ngoài ra còn có sự tham dự của một số qúy vị phụ huynh, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ phút tưởng niệm những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong biến cố 30 Tháng Tư, 1975, anh Billy Lê thay mặt ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị phụ huynh, anh chị em trẻ và đồng hương đã đến tham dự.Tiếp theo Ban tổ chức đã chia người tham dự ra làm bốn nhóm ngồi vòng tròn để cùng nhau sinh hoạt, mỗi nhóm có đủ thành phần trong đó có trẻ, có già để cùng nhau thảo luận những đề tài liên quan đến biến cố 30-4.Những đề tài được ban tổ chức đề ra đó là: -trao đổi về lịch sử Việt Nam và cuộc chiến tranh Việt Nam cùng như biến cố 30 Tháng Tư, 1975; - Hướng đi tương lai của giới trẻ trong cộng đồng người Việt hải ngoại.Trong bốn nhóm đã thể hiện được tinh thần sinh hoạt dân chủ, sôi nổi mỗi khi đề cập đến những vấn đề liên quan đến biến cố Tháng Tư Đen.Các em hầu hết đều sinh sau năm 1975, nên chỉ được nghe nói tới biến cố 30 Tháng Tư, 1975 từ các bậc phụ huynh của mình. Trong khi đó tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại đôi khi lại được nghe, được đọc các sách vở của phía Cộng Sản Việt Nam đưa vào các trường học ở Hoa Kỳ, nên đôi lúc cũng làm cho các em hoang mang về những sự kiện đã xãy ra.Phụ trách trình bày từng tổ, cựu Thiếu Tá Thủy Quân Lục Chiến Lê Đình Bảo trình bày đề tài: “Tình trạng các trại gọi là cải tạo của cộng sản Việt Nam”. Ông cho các em biết, đó là những trại tù khổ sai để cộng sản Việt Nam giam giữ hành hạ, trả thù các tầng lớp quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Ông Bảo kể lại những cảnh địa ngục trong các trại cải tạo này không chỉ là vật chất, ăn uống thiếu thốn đói khát triền miên mà là về tinh thần luôn bị khủng bố và bị dằn vặt bởi những lời lẽ tuyên truyền, phỉ báng của bọn quản giáo cai tù….Tổ khác do Thủy Quân Lục Chiến Nguyễn Phục Hưng nói về cuộc chiến tranh khốc liệt trước năm 1975.Cuộc chiến đã đưa hàng hàng lớp lớp Thanh Niên Miền Nam lên đường để bảo vệ quê hương, họ đã quên đi thời trai trẻ mà không oán tiếc, sẵn sàng hy sinh cho đất nước cho dân tộc vì lý tưởng tự do...Những nhóm khác cũng do các bậc niên trưởng trình bày những sự kiên xãy ra từ sau biến cố tháng Tư Đen.Nhưng thành công sau khi vượt thoát được chế độ cộng sản.Những thành tựu mà thế hệ trẻ đang làm rạng danh trong cộng đồng người Việt gốc Mỹ tại khắp nơi trên thế giới.Trong không khí thông cảm, những người trẻ cũng đã đóng góp sôi nổi vào những câu chuyện của giới cha chú kể lại. Nhiều câu hỏi của các em cũng đã đặt ra để cùng nhau thảo luận.Kết thúc phần thảo luận là phần hoạch định hướng đi tương lai của tuổi trẻ Việt Nam trong cộng đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Hải Ngoại, nhiều tiếng nói đã xác định được hướng đi của mình đối với đất nước và dân tộc khi nhìn thấy tuổi trẻ trong nước đã dồn dập đứng lên tranh đấu với nhà cầm quyền cộng sản để đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam.Trong nhiều năm qua, Tổng Hội Sinh Viên, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Young Marines, cũng đã từng tổ chức những buổi hội thảo về Tháng Tư Đen và biến cố 30 Tháng Tư. Lúc đầu, chỉ quy tụ được vài chục sinh viên học sinh nhưng sau, mỗi năm cứ đông dần lên và nay thì hội thảo về Tháng Tư Đen đã trở nên một sinh hoạt thu hút được đông đảo giới trẻ tham gia.Song song với phần hội thảo, Ban tổ chức cũng đã cho triển lãm một số tài liệu và hình ảnh liên quan đến biến cố 30-4 để cho các em biết. Những hình ảnh, tài liệu được trích từ báo chí trong và ngoài nước qua phần trình bày theo từng giai đoạn chiến tranh Việt Nam, về ngày Sài Gòn sụp đổ, về thuyền nhân, về các trại tị nạn, về trại cải tạo, về Việt Nam dưới chế độ cộng sản ngày nay với những cuộc tranh đấu hiện nay trong đó có nhiều người trẻ tham dự.Nhân ngày tưởng niệm Tháng Tư Đen năm nay 2017, các em đã làm một việc rất ý nghĩa, đáng khen ngợi, các bậc phụ huynh không còn bi quan khi nghĩ về lớp già ra đi thì lớp trẻ sẽ quên đi những gì đã xãy ra trong qúa khứ. Bây giờ nhìn thấy việc làm của các em trong phần tiếp nối cha ông chắt chắn những người quân, dân, cán chính Việt Nam Cộng Hòa yên lòng ra đi mà không phân vân vì đã có giới trẻ tiếp nối con đường mà chúng ta đã đi.