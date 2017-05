Tượng Đài Phi Công Chiến Tranh VN

Trong Nghiã Trang Quốc Gia Hoa Kỳ Arlington, Virginia sẽ có một tượng đài tưởng niệm cách phi công lái trực thăng thời Chiến Tranh Việt Nam, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin VOA viết rằng, “Quốc hội Hoa Kỳ vừa thông qua dự luật chuẩn thuận việc xây dựng một đài tưởng niệm tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, bang Virginia, để vinh danh các phi hành đoàn lái máy bay trực thăng đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam.“Hôm 30/4, báo The Military Times cho biết Quốc hội đã phê chuẩn việc xây đài tượng niệm đặt gần Mộ các chiến sĩ Vô danh, thuộc khu 35 dọc theo Memorial Drive.“Theo AP, người khởi xướng vận động xây đài tưởng niệm là Trung tá Không quân hồi hưu Bob Hesselbein, từng là một phi công lái máy bay trực thăng AH-1 Cobra trong chiến tranh Việt Nam. Ông Hesselbein nói Nghĩa trang Quốc gia Arlington là nơi tập hợp nhiều mộ của phi công lái trực thăng hy sinh trong chiến tranh Việt Nam nhất.“Vào tháng 4/ 2014, ông Hesselbein, chủ tịch Hội cựu Phi công và các thành viên khác trong hội đã tới nghĩa trang Arlington để thảo luận việc tặng một cây xanh cho nghĩa trang để tướng nhớ các phi công đã nằm xuống. Sau đó một trong các sử gia đề nghị nên xây một tượng đài.“Ông Hesselbein nói với tờ The Military Times: "Chúng tôi phát hiện ra rằng nghĩa trang này là nơi tập trung nhiều nhất các mộ chiến sĩ không quân từng tham chiến tại Việt Nam."”Bản tin VOA cho biết thêm rằng, “Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Tammy Baldwin đại diện cho bang Wisconsin nói rằng tượng đài sẽ là một "cơ hội để giáo dục" mọi người hiểu câu chuyện của các phi công và nhân viên trong phi hành đoàn. Hoa Kỳ phụ thuộc nhiều vào máy bay trực thăng để chuyển quân và tiếp liệu hỗ trợ cho lực lượng bộ binh gần căn cứ của địch ở Việt Nam.“Kinh phí xây dựng đài tưởng niệm Phi công Trực thăng hy sinh trong chiến tranh Việt Nam do Hiệp hội Phi công Trực thăng tham chiến tại Việt Nam tài trợ.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Ước tính có khoảng 40.000 phi công trực thăng được đưa sang phục vụ trong chiến tranh Việt Nam. Hiệp hội Phi công Trực thăng Mỹ tham chiến ở Việt Nam hiện có hơn 15.700 thành viên.”Hình trang mạng Đài VOA: Trực thăng Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.