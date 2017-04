HANOI -- Luật biểu tình vẫn còn xa, theo nhiều bản tin hôm Thứ Sáu.Bản tin RFA cho biết cử tri huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh sáng ngày 28 tháng tư có buổi tiếp xúc với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về vấn đề xử lý hậu quả của sự cố môi trường biển do Formosa gây ra.Việc thực hiện đền bù, tạo việc làm cho người dân bị ảnh hưởng được thảo luận trong buổi gặp.Tại buổi tiếp xúc với cử tri, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết nhận được kiến nghị Quốc hội sớm thông qua Luật Biểu tình để người dân thực hiện quyền công dân và xử lý nghiêm biểu tình trái phép.Tại Hà Tĩnh từ khi xảy ra thảm họa môi trường do nhà máy thép Formosa gây nên, nhiều cuộc biểu tình đòi bồi thường thiệt hại đã diễn ra. Có những cuộc đông đến gần chục ngàn người bên ngoái nhà máy Formosa, có cuộc biểu tình người dân chiếm trụ sở ủy ban nhân dân huyện như ở Lộc Hà hồi đầu tháng tư vừa qua.RFA ghi rằng cơ quan an ninh ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự đối với cuộc biểu tình chiếm trụ sở ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trong khi đó người dân cho rằng họ đi đòi hỏi quyền lợi chính đáng, cũng như phản đối hành vi sai trái của chính quyền địa phương trong bồi thường thiệt hại cũng như trong hành xử với công dân.Trong khi đó, bản tin Infonet kể chuyện ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp cử tri các quận 1, 3, 4 (TP.SG) ngày 26/4/2017.Ông Quang được báo Infonet ghi rằng “Luật Biểu tình rất được coi trọng, nhưng vì chất lượng của dự án luật nên đòi hỏi phải có thời gian chuẩn bị, tham khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước.”Thực tế, có chờ hoài cũng sẽ không xong, vì nhà nước CSVN hiện nay có luật cấm tụ tập quá 5 người mà không xin phép.Ông Quang nói cần thời gian tham khảo, có lẽ ám chỉ là cần thêm nhiều thập niên nữa.