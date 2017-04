Triển lãm nhân kỷ niệm 50 năm chặng đường

nghệ thuật của họa sĩ Lương Trường Thọ



Trúc Giang MN



1* Mở bài



Họa sĩ Lương Trường Thọ sẽ tổ chức triển lãm kỷ niệm 50 năm chặng đường nghệ thuật của anh vào lúc 3 giờ chiều ngày 14-5-2017 tại Nam Cali ở địa chỉ 9972 Bolsa Ave. Ste 100, Westminster, CA 92683. Lần nầy anh chỉ triển lãm tranh của anh, nhưng trước kia anh đã tham dự những cuộc triển lãm quốc tế như: Cộng Hoà Liên Bang Đức (năm 2001), Hoà Lan, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Thụy Sĩ, Anh, Mỹ (2004-2006), Nhật Bản, Nam Hàn (2006), Thái Lan, Singapore (1972-1974).

Các giải thưởng:

Ngôi sao vàng BID, Madrid, Tây Ban Nha. Huy chương vàng mỹ thuật gỗ, Hội Mỹ Thuật VN. Những tác phẩm đoạt giải: Vòng tay âu yếm (Hustler) sơn dầu 122x92 cm. Mộng Điệp (Deep Enchanted Dream) sơn dầu 120x100 cm

Họa sĩ Lương Trường Thọ là đại diện duy nhất của khu vực châu Á, là một trong 30 Master Art của Tổ Chức Mỹ Thuật Thế Giới (World Art Foundation-WAF) được chọn tham dự Triển Lãm Mùa Đông qua 10 thành phố lớn Hoa Kỳ từ ngày 17-10-2009 đến giữa năm 2010. Hai họa phẩm được chọn là Vòng Tay Âu Yếm (Hustler) và Mộng Điệp (Deep Enchanted Dream)







Triển lãm ở mười thành phố Hoa Kỳ: Los Angeles, Laguna Beach, La Jolla (Cali), Santa Fe (New Mexico) Scottsdale, Sedonia (Arizona), Chicago (Illinois), Cleveland (Ohio), Pittsburg (Pensylvania) và New York.

Lương Trường Thọ là họa sĩ người Việt Nam đầu tiên, người Á Châu duy nhất được Hội Đồng Nghệ Thuật của WAF chọn làm thành viên và được xếp vào hạng Master Art.

World Art Foundation bao gồm 400 họa sĩ và điêu khắc gia của 53 quốc gia trên thế giới, được sáng lập bởi Jojo Marengo.



2* Gia đình Quân Y Hải Quân VNCH hẹn nhau về dự cuộc triển lãm của Họa sĩ Lương Trường Thọ

2.1. DS Nguyễn Tất Tiên mời ăn trưa chúc mừng anh Sáu phục hồi sức khỏe

Thiệp mời dự cuộc triển lãm của HS Lương Trường Thọ được gởi đến cựu Thiếu tá Quân Y Hải Quân Nguyễn Văn Sáu, cựu quản lý Bịnh viện Hải quân VNCH.

Thế là gia đình Quân Y Hải Quân VNCH thông báo nhau, cùng về Nam Cali tham dự triển lãm. Vợ chồng cựu thiếu tá Nguyễn Văn Sáu, vợ chồng DS Phạm Xuân Dzũng, vợ chồng DS Nguyễn Tất Tiên và vợ chồng BS Bùi Hữu Phước, cùng những thành viên trong gia đình QY/HQ hẹn về gặp nhau ở Nam Cali, ăn trưa tại Song Long Restaurant vào lúc 12 giờ trưa ngày 14-5-2017, và sẽ đến dự lễ khai mạc triển lãm vào lúc 3:00 chiều cùng ngày. Mục đích của bữa ăn trưa là để chúc mừng anh Nguyễn Văn Sáu đã bình phục sau cuộc giải phẩu cắt nửa lá gan.



2.2. Tình bằng hữu của HS Lương Trường Thọ với gia đình Quân Y HQ/VNCH

Thơ của Dược sĩ Nguyễn Tất Tiên gởi đến gia đình Quân Y Hải Quân VNCH

Thưa các anh,

Họa sĩ Lương Trường Thọ, người vẽ bìa cho KỶ YẾU QUÂN Y HẢI QUÂN VNCH 2016, mời tham dự buổi khai mạc Triển Lãm tranh của anh lúc 3PM ngày Chủ Nhật 14 tháng 5 năm 2017

Tôi đã nói chuyện với "BẠN VÀNG" Nguyễn Văn Sáu, anh chị Sáu sẽ đến tham dự buổi khai mạc này. Từ buổi Hội Ngộ 2016, chúng ta chưa gặp lại anh chị Sáu. Anh Sáu đã hồi phục sau 1 cuộc giải phẩu lớn: cắt nửa lá gan. Kết quả của CT Scan và các Lab. test gần đây rất đáng mừng.

Vợ chồng tôi mời các anh chị đến họp mặt với anh chị Sáu và ăn Lunch lúc 12:00 trưa tại Song Long Restaurant, số 9361 Bolsa Ave. suite 108, Westminster, CA 92683. Tel. (714)-775-3724. Sau đó chúng ta cùng đến tham dự Triển Lãm của Họa Sĩ Thọ.

Nguyễn Tất Tiên



Tranh tàu tình thương HQ 400

3* Lương Trường Thọ là hội viên của những tổ chức nghệ thuật sau đây:



Lương Trường Thọ sinh năm 1948 tại Khánh Hòa. Tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Gia Định, vẽ tranh từ năm 1966 đến nay. Là hội viên của các tổ chức nghệ thuật sau đây: Hội Mỹ Thuật Sài Gòn, Mekong Art, Exotic Art Club Hamburg, Cộng Hòa Liên Bang Đức năm 2001. Hội viên World Art Foundation (WAF). Là hội viên người Việt Nam đầu tiên và người châu Á duy nhất từ năm 2009.

Hội viên California Art Club, một hội được thành lập năm 1909. OC Fine Art. Nhóm Họa Sĩ Nam Cali, Phó Chủ tịch Hội Họa Sĩ Việt Nam Hải Ngoại.



4* Sáng tạo không ngừng

“Tôi tham dự nhiều cuộc triển lãm, chung và cá nhân, cũng như tranh của mình có mặt trong các bộ sưu tập ở nhiều nơi trên thế giới, tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là tôi bằng lòng với chính mình. Tôi nghĩ rằng, phải cố gắng làm việc nhiều hơn nữa, để khẳng định chính mình với tiêu chí nghiêm túc, sáng tạo và không rập khuôn.

Là nghệ sĩ phải khiêm tốn chấp nhận khen chê.

Luôn luôn tìm cái mới cho mình và tự tin trong tìm tòi sáng tạo của chính mình, thì cơ hội sẽ đến”. Lương TrườngThọ tỏ bày như thế.

“Bức tranh là một phương tiện để người họa sĩ nâng mình lên, vẽ xong phải bỏ nó đi, tìm lối khác. Nếu nghệ sĩ chỉ biết dừng lại ở một tác phẩm mà không tìm cách nâng mình lên thì tranh không còn sống động nữa”. Họa sĩ bậc thầy, Nguyễn Gia Trí, để lại lời nhắn nhũ cho các thế hệ đàn em như thế.

Nên vứt bỏ mọi thành kiến cũ. Không để những lý thuyết, lý luận, chủ thuyết, nguyên tắc, những mô hình khuôn mẫu tác động, vì nó tạo ra những hình ảnh không hồn, không có sự sống.

Người họa sĩ phải say mê cái đẹp. Khi vẽ dùng cái hữu hình để nói lên cái vô hình là cảm xúc nội tâm, ý tưởng. Học tập rút kinh nghiệm của mọi người nhưng vẽ với cái bản lĩnh của chính mình. Họa sĩ Lương Trường Thọ thực hiện những nội dung đó.



5* Sắc màu vượt không gian, đường cọ xuyên biên giới.

5.1. Họa sĩ Lương Trường Thọ được tuyển chọn vào tổ chức Mỹ Thuật Thế Giới





“Một điều không ai có thể ngờ tới đã trở thành hiện thực. Đó là vào ngày 23-7-2009, tại Hoa Kỳ, tổ chức Mỹ Thuật Thế Giới (World Art Foundation-WAF) đã công bố tuyển chọn thành viên mới là một họa sĩ người Việt Nam, Lương Trường Thọ. Đó là một vinh dự lớn không những đối với người Việt Nam mà còn với cả giới cầm cọ Đông Nam Á, bởi vì từ trước đến nay chưa có một họa sĩ Châu Á nào có mặt trong WAF cả.

Được chọn làm thành viên của WAF, họa sĩ phải hội đủ nhưng tiêu chuẩn nghệ thuật rất cao, qua sự duyệt xét gắt gao, mà những ai thành danh thật sự, mới được tuyển chọn.

Tổ chức Mỹ Thuật Thế Giới (WAF) do ông Jojo Marengo sáng lập vào ngày 31-10-2008 tại Orange County, California. Thành viên của tổ chức nầy gồm những họa sĩ, điêu khắc gia chuyên nghệp trên thế giới.

Ông Jojo Marengo tuyên bố: “Là những nghệ sĩ chuyên nghiệp, thành viên của WAF, chúng tôi tập họp dưới một ngọn cờ để tạo thành một một ngành công nghiệp nghệ thuật thống nhất. (As the professional artists and members of WAF, we congregate under one banner to form a unified art industry)

Gia đình Marengo làm chủ 21 tạp chí nghệ thuật dưới cái tên là Umbrella Publishing.

Là một người đam mê sắc màu, Lương Trường Thọ đã cầm cọ suốt một chiều dài thời gian trên 50 năm. Có hàng trăm tác phẩm nghệ thuật được đánh giá cao qua những cuộc triển lãm quốc tế từ Thái Lan, Singapore, Hamburg (Đức), Mỹ, Seoul (Hàn Quốc).

Tranh của họa sĩ Lương Trường Thọ cũng góp mặt khá nhiều trong những gallery (phòng trưng bày tranh), những bộ sưu tập khắp nơi trên thế giới như Đức, Bỉ, Hòa Lan, Đan Mạch, Anh, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Họa sĩ Lương Trường Thọ đã xác định được vị thế và khả năng của mình trong thế giới sắc màu vượt không gian và đường cọ xuyên biên giới của tổ chức Mỹ Thuật Thế Giới (WAF), mà người sáng lập WAF là ông Jojo Marengo và con trai ông là Antoine Marengo làm giám đốc điều hành.

Ông Jojo Marengo đang nổ lực sáng lập cho thế giới nghệ thuật một giải thưởng danh giá, The World Master Art (WMA) để sánh vai cùng giải Oscar của điện ảnh và giải Grammy của âm nhạc.



5.2. Hồn Việt trong tranh Lương Trường Thọ

Mặc dù sắc màu vượt không gian, đường cọ xuyên biên giới nhưng tranh của Lương Trường Thọ cũng còn là một thế giới riêng của sự hồi nhớ, suy tưởng cảm nhận ẩn chứa hồn Việt: nón lá, ào dài, bóng dáng khói sương của người phụ nữ và biển cả, núi sông…

Lương Trường Thọ là một trong 30 Master Artist đã được WAF chọn tham dự triển lãm mùa đông qua mười thành phố Hoa Kỳ từ 17-10-2009 đến giữa năm 2010. Lương Trường Thọ là người Châu Á duy nhất ở đẳng cấp Master.

Anh Thọ nói với đồng hương Ninh Hòa (Nha Trang) như sau: “Đặc biệt với WAF, tôi được kết nạp ở đẳng cấp Master Artist, và được chọn là 1 trong 30 họa sĩ đủ mọi quốc tịch trên thế giới tham dự Triển lãm Hành trình Mỹ - All America Tour - qua 10 thành phố nổi tiếng về mỹ thuật. Cuộc triển lãm này chỉ có một mình tôi là người Việt Nam và cũng là người Châu Á độc nhất. Tôi rất vui mừng và tự hào là một đức con Ninh Hòa, góp mặt sánh vai với các đồng nghiệp trên cả thế giới”.

WAF đã chọn hai tranh sơn dầu của anh đi triển lãm. Đó là bức “Vòng tay âu yếm” (Hustler) và bức “Mộng Điệp” (Deep Enchanted Dream).

Trong cuộc triển lãm All America Tour, bức Mộng Điệp của anh được đánh giá cao. Chính ông Jojo Marengo luôn đứng bên bức tranh Mộng Điệp để giới thiệu bức tranh và trước cuộc họp báo.



Từ trái sang: Nữ ký giả báo Santa Fe, hoạ sĩ Lương Trường Thọ, Chủ tịch đồng thời là nhà sáng lập WAF Jojo Marengo và giám đốc điều hành WAF Antoin Marengo bên bức tranh Mộng điệp tại cuộc triển lãm “Hành trình nước Mỹ.”



Khẩu hiệu của WAF là: “Chúng ta là những người có sứ mệnh xây dựng một xứ sở toàn cầu” (We are people with a mission building a global nation). Có ý nghĩa là sắc màu của nghệ thuật không còn biên giới của quốc gia nữa.

Từ các nơi trên thế giới, các nghệ sĩ của WAF đến gặp gỡ nhau, trao đổi, chia xẻ kiến thức, nâng cao kỹ năng, những kinh nghiệm nghề nghiệp và cả cơ hội đưa tác phẩm ra thị trường.



6* Triển lãm tại Hoa Kỳ

1). Triển lãm Xuân Ất Mùi 2015

Triển lãm Xuân Ất Mùi (19-2-2015) Chủ đề “Giòng Kỷ Niệm”



Họa sĩ Lương Trường Thọ là thành viên của Hội Họa Sĩ Việt Nam Hải Ngoại hiện do họa sĩ Lam Thủy làm Hội trưởng, đồng thời cũng là thành viên của Nhóm Họa Sĩ Nam Cali, đã tích cực tham gia các sinh hoạt nghệ thuật và triển lãm của các nhóm.

Cuộc triển lãm Xuân Ất Mùi bắt đầu từ ngày mồng một Tết Ất Mùi (19-2-2015) tại Trung tâm Văn hóa chùa Bảo Quang (Santa Ana, CA). Chủ đề triển lãm là “Giòng Kỷ Niệm” gồm tranh của chín họa sĩ tham dự: các họa sĩ Lương Trường Thọ, Ái Lan, Trương Đình Uyên, Đặng Ngọc Sinh, Vi Hương, Chính Mung, Lam Thủy (trưởng nhóm), Huy Dũng, Nguyễn Văn Bảy, và họa sĩ khách mời Thanh Trí Cao.

“Với phong cách khác nhau, nhiều chất liệu khác nhau, mỗi họa sĩ mang đến cuộc triển lãm một góc tâm hồn, một thông điệp nghệ thuật, tạo nên những sắc màu nội tâm phong phú. Đây là món quà đầy ý nghĩa của Nhóm Họa Sĩ Nam Cali mang đến cho những người yêu hội họa trong dịp đầu Xuân năm mới”. (Băng Huyên-VienDongDaily.com)



2). Triển lãm hội họa Cảm Tác Mùa Thu

Khen ngợi họa sĩ Lương Trường Thọ (ngồi áo tím) qua tranh “Motherhood” 2015



Lương Trường Thọ cùng 13 họa sĩ thuộc Nhóm Họa Sĩ Nam Cali tham gia cuộc triển lãm với chủ đề Cảm Tác Mùa Thu vào ba ngày 5,6,7 tháng 9 năm 2015 tại hội trường VNCR, Westminster, CA.

Nhóm họa sĩ có nhã ý tặng 20% tiền bán tranh cho việc xây dựng tượng đài Đức Thánh Trần.

Thị trưởng Westminster, ông Tạ Đức Trí, Nghị viên Diana Carey, và đặc biệt nhất là bà Magie Rice, Phó thị trưởng mặc trang phục lộng lẫy đến dự lễ khai mạc và xem tranh.

Thị trưởng Tạ Đức Trí cám ơn 14 họa sĩ đã góp phần làm phát triển văn hóa của thành phố. Ông đã trao cho mỗi họa sĩ một bằng tưởng lục của thành phố.

“Chúng ta phải cám ơn những họa sĩ. Họ là những người làm đẹp cho đời”, một quan khách phát biểu như thế.

Ngoài ra, họa sĩ Lương Trường Thọ cũng tham gia vào những cuộc triển lãm được tổ chức ở Cali như: “Họa Sĩ Việt Nam Đem Sắc Màu Vào Cuộc Sống”, “Sắc Màu Việt Nam 7, Đem Tươi Đẹp Đến Cho Đời”…



7* Kết luận

Họa sĩ Lương Trường Thọ là một tài năng khiêm nhường. Bạn bè và đồng nghiệp rất quý mến và hảnh diện về anh. Tiếp xúc vớ anh thì thấy ngay anh là một người đáng mến/ Tìm hiểu về anh thì thấy ngay anh là một nhân tài rất khiêm nhường.

Kính mời quý vị độc giả đến triển lãm để nhìn tận mắt về tranh của anh.

Trúc Giang

Minnesota ngày 23-4-2017