Cựu Trung Tá Không Quân VNCH Hội Trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Thị Hạnh Nhơn Qua Đời

Cựu Trung Tá Không Quân QLVNCH, Hội Trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa tại buổi họp báo công bố kết quả Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh Kỳ 10 tại Hội Trường Thư Viện Việt Nam, năm 2016.(photo VB)



FOUNTAIN VALLEY -- Nguồn tin từ Nghệ Sĩ Nam Lộc cho biết vào sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 4 năm 2017 rằng Cựu Trung Tá Không Quân Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hội Trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa, đã từ trần tại Bệnh Viện Fountain Valley, Thành Phố Fountain Valley vào lúc 1 giờ 43 phút sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 4 năm 2017.

Nghệ Sĩ Nam Lộc, trong một thông báo khẩn gửi cho truyền thông Việt Ngữ sáng Thứ Ba, viết rằng, “Tôi vừa từ bệnh viện Fountain Valley trở về nhà, sau khi chứng kiến giờ phút lâm chung của người chị dấu yêu, cựu Trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hội Trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và QP VNCH.

“Tôi may mắn là thành viên duy nhất của hội được có mặt cùng với 8 người con cùng hàng chục dâu rể và các cháu nội ngoại của bà Hạnh Nhơn chứng kiến giờ phút bà trút hơi thở cuối cùng và đã được bệnh viện chính thức ghi nhận là 1:43AM sáng Thứ Ba, April 18, 2017.

“Vì phải đi lưu diễn xa nên mãi đến 8 giờ tối hôm qua tôi mới về lại Orange County và đi thẳng từ phi trường đến bệnh viện thăm chị, được nắm bàn tay mềm mại và ấm cúng của chị và đọc kinh, niệm Phật cầu nguyện cho chị. Đến 9 giờ tối thì tôi từ giã chị và hẹn với các cháu trong gia đình là sẽ trở lại vào chiều mai khi người con thứ 9 của chị từ xa bay về để cùng gia đình đọc chúc thư do chị để lại. Tuy nhiên khoảng nửa đêm, thì cháu Huy, người con trai trưởng của chị gọi tôi cho biết là bà đang hấp hối và có thể ra đi bất cứ giờ phút nào. Tôi chạy vội vào bệnh viện và cùng toàn thể gia đình chứng kiến giờ phút lâm chung của một trong số những người phụ nữ đáng kính nhất của cộng đồng người Việt tại hải ngoại và của tập thể TPB QLVNCH.

“Tôi cùng xin mạn phép được thay mặt gia đình để chia sẻ cùng quý anh chị, và thân hữu, đặc biệt là các chiến hữu cũng như một số cơ quan, đoàn thể đã từng cộng tác với bà Hạnh Nhơn nói riêng và Hội HO Cứu Trợ TPB nói chung một vài chi tiết khá quan trọng sau đây:

“1. Dựa theo chúc thư để lại thì bà Hạnh Nhơn xin yêu cầu đừng làm lễ phủ cờ, mà thay vào đó chỉ xin đặt hai lá cờ nhỏ VNCH và Hoa Kỳ trên quan tài của bà mà thôi.

“2. Gia đình đã chọn nhà quàn Peek Family ở Westminster để cử hành tang lễ và dự định sẽ diễn ra trong 3 ngày Thứ Sáu 28, Thứ Bẩy 29 và Chủ Nhật 30 Tháng Tư, 2017.

“Nếu có tin tức gì thêm chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo đến quý anh chị.”

Theo thông tin từ Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại cho biết sơ lược tiểu sử của Cựu Trung Tá Không Quân Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hội Trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa, như sau.

Trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn sanh năm 1927 tại Huế. Tên Rừng là Hạc Bác Ái. Trưởng gia nhập đoàn Nữ Hướng Đạo trường Đồng Khánh Huế (Eclaireuse) do Nữ Trưởng Chenevier thành lập năm 1941. Bạn cùng Đội là cố Trưởng Hồ Thị Vẻ (tên Rừng: Ong Vẻ Dễ Thương).

Trưởng Hạnh Nhơn làm Đội Trưởng, Trưởng Phan Thị Sang làm Đội Phó Đội Cây Cau, với châm ngôn : Cây Cau Đứng Thẳng.

Năm 1950, Hai Trưởng Hạnh Nhơn và Hồ Thị Vẻ gia nhập Việt Binh Đoàn ở Đệ Nhị Quân Khu.

Năm 1957 Trưởng Hạnh Nhơn thuyên chuyển về Quân Y Viện Nguyễn Tri Phương - Huế.

Chính tại nơi nầy Tr. Hạnh Nhơn chứng kiến sự hy sinh, mất mát của anh em Thương binh mà sau nầy Trưởng dấn thân phục vụ Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ VNCH.

Năm 1967 Tr. được thuyên chuyển về Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH.

Năm 1969 được vinh thăng Thiếu Tá thuyên chuyển sang quân chủng Không Quân Quân Lực VNCH.

Suốt 25 năm phục vụ trong Quân Đội, Tr. Hạnh Nhơn được ân thưởng Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 Trưởng bị đi Tù Cải Tạo hơn 4 năm mới trở về..

Phu quân của Tr.Hạnh Nhơn là Tr. Lý Nhật Hướng, Tên Rừng là Đà Điểu Điều Độ, nguyên là Tráng Trưởng Tráng Đoàn Hoa Lư - Liên Đoàn Cờ Lau - Đạo Thừa Thiên..

Mặc dù bận rộn việc quân ngũ, Tr. Hạnh Nhơn vẫn làm tròn bổn phận người vợ hiền trong gia đình, đồng thời vẫn sinh hoạt,và bảo trợ cho Tráng đoàn Hoa Lư trong mọi hoạt động.

Năm 1990 cùng gia đình đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO 2, cư ngụ tại Quận Cam. Tại nơi đây Tr. hăng say hoạt động trong nhóm Bạch Mã.

Trưởng Hạnh Nhơn tham gia Hội Tương Trợ Cựu Tù Nhân Chính Trị.

Năm 1996 Trưởng được mời làm Tổng Thư Ký Hội HO, Cứu Trợ Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ VNCH.

Năm 2004 Trưởng Hạnh Nhơn cùng với các Trưởng, Lê Mộng Ngọ, Tôn Thất Hy,Hoàng Ngọc Tuệ, Trần Tiễn San, Nguyễ Xuân Huề, Trần Xuân Thảo, Nguyễn Khả Nhơn.... tổ chức Kỷ niệm 70 năm Hướng Đạo Thừa Thiên - Huế.

Tháng 09 năm 2004 Làng Bách Hợp Quảng Tế Nam California được thành lập, Trưởng là 1 trong những thành viên sáng lập Làng, và được mời vào ban Cố vấn.

Song song với những sinh hoạt Hướng Đạo Trưởng Niên, Năm 2006, với tài năng và đức độ Trưởng được toàn thể Hội viên Hội Cứu Trợ TPB và CNQP bầu làm Hội Trưởng.

Từ ngày đảm nhận chức vụ Hội Trưởng đến nay, Trưởng đã cùng hợp tác với Trung Tâm Asia, Đài Truyền Hình SBTN và các Ca Nghệ Sĩ tổ chức Đại Nhạc Hội "Cám Ơn Anh"- Người Thương Binh VNCH.

Từ đó đến nay đã trải qua 10 kỳ Đại Nhạc Hội.

Năm 2012 Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam đã trao tặng Trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn Huân Chương Bách Hợp để tưởng thưởng công lao đóng góp cho Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam.

Trưởng Hạnh Nhơn nhận Bắc Đẩu năm 2016.

Cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn ra đi không những là mất mát to lớn đối với gia đình thân quyến mà còn là mất mất không thể bù đắp đối với cộng đồng người Việt Quốc Gia hải ngoại và các thương phế binh và quả phụ VNCH trong nước.

Xin nghiêng mình tiễn biệt Cựu Trung Tá Không Quân VNCH Nguyễn Thị Hạnh Nhơn.