Thanh Hóa: Thợ May Đình Công

Hàng trăm công nhân đình công ở Thanh Hóa hôm Thứ Hai 17/4/2017.Bái SGGP ghi rằng vào sáng ngày 17-4, hàng trăm công nhân Công ty TNHH may Vạn Hà (Quốc lộ 45, Tiểu khu 12, Thị trấn Vạn Hà, Huyện Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa) đã nghỉ việc đình công đòi quyền lợi.Lý do đình công là do công ty đã không thực hiện đúng quyền lợi cho người lao động như đã cam kết. Trong đó, công ty giảm tiền lương tăng ca nhưng không có thông báo đến người lao động; tiền tăng ca thấp, chế độ lương thấp; công ty chậm trả lương cho công nhân, chậm thanh toán tiền bảo hiểm thai sản, chậm đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân theo quy định…Đây là lần thứ 2, công nhân đình công, lần thứ nhất xảy ra vào ngày 15-4 vừa qua, nhưng vẫn chưa được công ty giải quyết thỏa đáng. Công ty TNHH may Vạn Hà có 25 tổ may, với 1.340 công nhân.Báo Dân Trí cũng ghi nhân rằng ngay sau khi xảy ra việc đình công trên, đại diện Sở Lao động & Thương binh xã hội tỉnh Thanh Hóa, Phòng PA 83 Công an tỉnh, Phòng Lao động & Thương binh xã hội huyện Thiệu Hóa đã tổ chức đối thoại với công nhân của công ty này.Ông Lê Văn Tiến, Chánh văn phòng UBND huyện Thiệu Hóa cho biết, việc đối thoại và giải quyết yêu cầu đình công của công nhân được giao cho Phòng Lao động & Thương binh xã hội huyện triển khai. Phía huyện sẽ chờ báo cáo kết quả để yêu cầu công ty TNHH may Vạn Hà thực hiện đúng cam kết và các quy định pháp luật cho người lao động.Bản tin Dân Trí cũng nhắc là trước đó, vào tháng 10/2015, hàng trăm công nhân nơi đây cũng từng tổ chức đình công đòi tăng lương, giảm giờ làm, hỗ trợ thêm tiền ăn ca do lãnh đạo công ty không thực hiện đúng như đã cam kết.