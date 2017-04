Chiếu Khán Cấp Tại Việt Nam Năm 2016

Lê Minh Hải

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ.(Robert Mullins International) Mỗi năm, văn phòng Robert Mullins International luôn gửi đến qúy độc giả và thính giả những sinh họat chiếu khán (visa) được cập nhật tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam. Những thống kê mới nhất đã được phổ biến liên quan đến tài khóa 2016, kéo dài từ tháng 10 năm 2015 đến tháng Chín năm 2016. Có một số điểm khá thích thú khi chúng ta tìm hiểu về số chiếu khán trong năm 2016 so với năm 2015.Trong năm 2016, Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài gòn đã cấp 12,100 chiếu khán cho diện bảo lãnh thân nhân trực hệ của công dân Hoa Kỳ (gồm có bảo lãnh vợ/chồng, con độc thân dưới 21 tuổi và cha/mẹ). Số chiếu khán được cấp cho thân nhân trực hệ nhiều hơn năm 2015 khỏang 3.500 chiếu khán. Có 20.200 chiếu khán dành cho diện bảo lãnh gia đình theo thứ tự ưu tiên được cấp trong năm 2016, nhiều hơn năm 2015 khỏang 2000 chiếu khán. Tổng số chiếu khán di dân được cấp là 32.350 trong năm 2016, nhiều hơn năm 2015 khỏang 6.000 chiếu khán.Trong năm 2015, Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã cấp 100.000 chiếu khán cho diện du lịch và du học. Mặc dù Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ chưa phổ biến tổng số trong năm 2016 nhưng chúng ta có thể ước lượng số chiếu khán của hai diện này bằng năm 2015.Trong diện bảo lãnh thân nhân trực hệ, 4.430 chiếu khán được cấp cho vợ hoặc chồng của công dân Hoa Kỳ, nhiều hơn năm 2015 khỏang 1.200 chiếu khán. Chiếu khán IR-5 dành cho cha/mẹ của công dân Hoa Kỳ tăng từ 4.400 trong năm 2015 lên 6.300 chiếu khán trong năm 2016.Trong tháng Chín năm 2014, hiệp định mới về con nuôi giữa chính phủ Hoa Kỳ và nhà nước cộng sản Việt Nam đã có hiệu lực. Hiện nay được gọi là Chương Trình Con Nuôi Đặc Biệt. Những điểm chính của chương trình mới này là trẻ em được nhận nuôi phải do nhà nước cộng sản Việt Nam chọn lựa, thường là những trẻ em trong các viện mồ côi hoặc nhà thương. Những trẻ em được nhà nước Việt Nam đồng ý cho làm con nuôi thường ở trong tình trạng cần chăm sóc đặc biệt, hoặc từ 5 đến 15 tuổi.Trong năm 2015, không có chiếu khán con nuôi nào được Tòa Đại sứ Hoa Kỳ cấp, và chỉ có 13 trẻ em được cấp chiếu khán trong năm 2016.Diện Trẻ Em Lai Mỹ: Luật này liên quan đến những trẻ em lai Mỹ có hiệu lực từ ngày 21 tháng Ba năm 1988, và cho phép những trẻ em lai Mỹ sinh từ ngày 1 tháng Giêng năm 1962 đến ngày 1 tháng Giêng năm 1976 có thể nộp đơn xin chiếu khán di dân. Chiếu khán lọai này vẫn được cấp cho những người con lai Mỹ có đủ điều kiện hợp lệ.Trong diện chiếu khán EB-5 dành cho các nhà đầu tư ít nhất 500.000 Mỹ kim, có 253 chiếu khán được cấp trong năm 2015 và 278 chiếu khán được cấp trong năm 2016. Luật này có thể thay đổi trong năm 2017, và vốn đầu tư có thể tăng lên 1 triệu 350 ngàn Mỹ kim.Có một lọai chiếu khán đang được nhiều người ở Việt Nam quan tâm và cũng mang lại nhiều sinh họat đầy nghi vấn. Đó là lọai chiếu khán Công Nhân Không Năng Khiếu EB-3. Đây là lọai chiếu khán được cấp cho những công nhân không có năng khiếu lao động và có thể được cấp Thẻ Xanh. Những lọai công việc tiêu biểu của diện này thường ở trong những xí nghiệp chế biến thực phẩm, sức khỏe, kỹ nghệ nhà hàng hoặc những dịch vụ chăm sóc những người có nhu cầu giúp đỡ. Chủ nhân phải cho chính phủ Hoa Kỳ thấy rằng không có nhân viên ở địa phương nào muốn xin làm những công việc này.Trong hai năm 2014 và 2015, một số nhân viên làm dịch vụ nói rằng họ đã xin được nhiều chiếu khán Công Nhân Không Năng Khiếu EB-3, nhưng Bộ Ngoai Giao Hoa Kỳ nói rằng không có một chiếu khán nào được cấp trong năm năm 2014 và 2015. Tuy nhiên, Lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam đã bắt đầu cấp chiếu khán EB-3 nhưng không nhiều.Chúng tôi lại một lần nữa khuyên qúy vị nên rất cẩn trọng về việc xin chiếu khán EB-3. Lệ phí cho dịch vụ này được tính rất cao, từ 10.000 đến 35.000 Mỹ kim và không có gì bảo đảm qúy vị sẽ được cấp chiếu khán. Thêm vào đó, ông Trump muốn giới hạn tối đa việc di dân của những công nhân nước ngòai. Liệu những nhân viên làm dịch vụ kể trên có hòan tiền cho quý vị không nếu đơn xin chiếu khán EB-3 bị từ chối?Từ năm 2007 đến 2016, Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn đã cấp 244.031 chiếu khán di dân. Trung bình có khỏang 23.550 chiếu được cấp mỗi năm từ 2007 đến 2015, không kể 32.000 chiếu khán được cấp trong năm 2016.Nhìn tổng số chiếu khán được cấp trong năm 2016, chúng ta có thể so sánh con số 32,350 chiếu khán với con số 26.800 chiếu khán của năm 2015. Điều này cho thấy chiều hướng muốn di dân từ Việt Nam sang Hoa Kỳ không suy giảm chút nào.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Người Việt Nam có nên tiếp tục đi du lịch không?- Đáp: Hiển nhiên là nên tiếp tục đi du lịch. Kể cả những người từng là công dân ở sáu quốc gia mà ông Trump đề nghị cấm vẫn có thể tái nhập cảnh Hoa Kỳ nếu họ có Thẻ Xanh hoặc sổ thông hành Hoa Kỳ. Bộ Nội An Hoa Kỳ chỉ muốn ngăn ngừa bọn khủng bố Hồi giáo đến Hoa Kỳ. Mọi người khác đều được đón chào.- Hỏi: Liệu sẽ có những thay đổi trong việc duyệt xét chiếu khán tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam không?- Đáp: Điều có thể xảy ra là những phương tiện kỹ thuật an ninh mới sẽ được sử dụng để kiểm tra lý lịch. Và điều này sẽ làm chậm việc duyệt xét hồ sơ một chút.- Hỏi: Chương trình DACA (là chương trình tạm hõan trục xuất những thanh thiếu niên nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp từ thơ ấu) còn hiệu lực không? Chương trình này vẫn còn an tòan với những Sắc Lệnh Hành Pháp của ông Trump không?- Đáp: Vẫn còn hiệu lực. Những thanh thiếu niên vẫn có thể nộp đơn chương trình DACA nếu hội đủ những điều kiện mà chương trình DACA năm 2012 đưa ra.Kính mời quý độc giả đón đọc chủ đề Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống trên các báo chí Việt ngữ địa phương số cuối tuần, hoặc nghe trực tiếp chương trình của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư trên các làn sóng: Bắc Cali 1430AM, 7:00-8:00, Nam Cali 106.3FM,7:00-7:30 và phát lại Chủ Nhật trên 1500AM lúc 2-3PM, trên trang nhà: www.rmiodp.com. Hoặc www.facebook.com/rmiodp. Hay liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388, Rạng Mi: 84-3914-7638 hay Email: info@rmiodp.comLê Minh Hải