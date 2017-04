Tesla Vượt Qua GM, Trở Thành Nhà Sản Xuất Xe Hơi Lớn Nhất Nước Mỹ

Hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk đã vượt GM để trở thành nhà sản xuất xe hơi lớn nhất nước Mỹ.Khoảng giữa tháng 04/2017, chỉ một tuần sau khi vượt qua Ford, cổ phiếu Tesla tiếp tục tăng 3.3% trong phiên giao dịch ngày 10/04/2017, nâng giá trị vốn hóa lên 50.9 tỷ USD. Thậm chí, kết thúc phiên giao dịch, vốn hóa của Tesla đạt 64 tỷ USD, vượt qua cả GM. Công ty của tỷ phú Elon Musk hiện chỉ còn kém vốn hóa thị trường của Honda khoảng 1 tỷ USD và sắp tiến vào top 5 nhà sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới.Có thể thấy các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào tầm nhìn của Elon Musk về tương lai rằng sẽ có ngày các dòng xe điện phổ biến trên khắp các đường phố. Ngoài ra, mẫu Model 3 sẽ ra mắt vào cuối năm 2017 cũng hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với GM. Trong khi đó, GM, công ty có tuổi đời hơn 100 năm tuổi, gần như thất bại trong việc thu hút khách hàng so với Tesla.GM kỳ vọng có thể thu về được 9 tỷ USD trong năm 2017, các chuyên gia phân tích dự đoán Ford sẽ có lợi nhuận khoảng 6.3 tỷ USD. Ngược lại, Tesla dự đoán họ sẽ thua lỗ 950 triệu USD. Alexander Potter, chuyên gia phân tích tại Piper Jaffray Co. cho biết: “Tesla cho thấy sự lạc quan, tự do, tinh thần làm việc bất chấp và còn nhiều cảm xúc khác nữa. Trên quan điểm của chúng tôi, những công ty khác không thể thay thế họ”.Joe Hinrichs, chủ tịch Ford Mỹ chia sẻ: “Dòng tiền nên được dùng là thước đo giá trị của công ty và dòng tiền của chúng tôi đã được cải thiện tốt hơn thời gian gần đây. Quan trọng là chúng tôi đang điều hành một doanh nghiệp phục vụ vì khách hàng”,Hiện Tesla xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng những nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới về vốn hóa thị trường, đứng sau Toyota, Daimler, Volkswagen, BMW và Honda. Mặc dù còn cả một chặng đường dài phía trước để đuổi kịp mức vốn hóa thị trường 172 tỷ USD của Toyota, nhưng việc vượt mặt Honda dường như đang trong tầm tay bởi vốn hóa của Honda là khoảng 52 tỷ USD.Tesla luôn được xem là cổ phiếu công nghệ và các nhà đầu tư đặt cược vào khả năng thống trị thị trường với xe tự lái và nguồn lưu trữ năng lượng. Trong khi đó, các nhà đầu tư có vẻ như đang lo ngại khi GM và Ford chứng kiến doanh số sụt giảm và từ đó có thể làm ảnh hưởng đến lợi nhuận.Theo: Nguoivietphone.com