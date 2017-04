Cảnh Báo: Không Nên Tự Sửa Nút Home Trên iPhone 7

iPhone 6

Một số người dùng iPhone thường có thói quen mang thiết bị đến các cửa hàng sửa chữa bên ngoài thay vì đến trung tâm bảo hành chính hãng Apple, nhằm đỡ tốn chi phí hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào lựa chọn các cửa hàng bên ngoài cũng là tối ưu, đặc biệt với trường hợp phím Home trên chiếc iPhone 7.Đối với trường hợp phím Home trên iPhone 7 hỏng, Apple dường như đang có một động thái khiến các cửa hàng sửa chữa bên ngoài không thể can thiệp. Trang Motherboard cho biết, iPhone 7 có một phần mềm ngăn mở khoá điện thoại nếu mạch điều khiển phím Home bị hư hỏng hoặc làm giả.Việc đưa phần mềm làm dấy lên nghi vấn liệu Apple có đang kiểm soát quá mức sản phẩm của hãng và độc quyền sửa chữa? Được biết, phần mềm có nhiệm vụ chặn bất kì phím Home nào từ bên thứ ba, hay thậm chí cả tính năng cơ bản như bấm phím Home để quay về trang chính cũng bị vô hiệu hoá. Chỉ có những phím Home gốc mới có thể hoạt động được đúng chức năng của nó, hoặc linh kiện thay thế đã được Apple chứng nhận.Michael Oberdick, chủ cửa hàng sửa chữa điện thoại iOutlet đã từng quay video ví dụ về việc phần mềm ngăn chặn của Apple trên YouTube. Ông cũng chia sẻ với trang Motherboard rằng biện pháp khiến các cửa hàng chưa có giấy phép sẽ gặp khó khăn trong việc sửa chữa, thậm chí dù là sửa màn hình bị vỡ, vì bất kì hư hỏng nào tác động lên phím Home cũng có thể khiến điện thoại bị brick (trở thành cục gạch).Đây không phải lần đầu tiên Apple áp dụng biện pháp khắc chế. Năm 2016, đã từng có một số người dùngvà 6 Plus sau khi thay nút Home mới từ cửa hàng điện thoại đã gặp tình trạng máy bị vô hiệu hoá bởi lỗi Error 53. Tuy nhiên, Apple đã thừa nhận lỗi và xử lý, nhưng trường hợp vẫn tiếp tục xảy ra. Uỷ ban Cạnh tranh và Tiêu dùng Úc (ACCC) đã đề đơn kiện Apple lên Toà án liên bang vì “phát ngôn sai sự thật, gây hiểu lầm và lừa đảo về quyền lợi người tiêu dùng” sau sự cố khoá máy.Các bên ủng hộ người tiêu dùng đều đang kêu gọi Apple và một số công ty khác cho phép những cửa hàng sửa chữa độc lập quyền truy cập nhiều hơn vào sản phẩm của họ. Thậm chí một số bang đã bắt đầu cân nhắc về việc đưa ra luật nhằm có những biện pháp yêu cầu rõ ràng hơn. Tuy nhiên, vấn đề vẫn đang gặp phải 2 thái độ phản ứng khác nhau và vẫn chưa đi đến hồi kết. Một số ý kiến cho rằng việc nới lỏng sẽ giúp các cửa hàng dễ dàng sửa chữa, tăng tuổi thọ điện thoại hơn, giảm lượng rác thải điện tử; nhưng một số người lại cho rằng càng nới lỏng sẽ càng mất an toàn và dễ cháy nổ khi tự sửa chữa tại nhà.Theo: Nguoivietphone.com