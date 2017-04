Công An Đàn Áp, Hăm Dọa...

HANOI -- Nhà nước CSVN liên tục trấn áp các nhà hoạt động môi trường...Bản tin RFA ghi nhận tình hình Hà Tĩnh khởi tố những người biểu tình phản đối Formosa.Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh khởi tố điều mà họ gọi là vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng diễn ra tại Quốc lộ 1A vào ngày 3/4 vừa qua.Báo chí Việt Nam trích dẫn lời của cơ quan công an cho hay vào ngày 3 tháng tư đã có hàng trăm người dân mang theo ngư cụ ra chặn Quốc lộ 1A tại khu vực xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, lấy lý do đòi bồi thường thiệt hại do tai họa môi trường Formosa gây ra.Và vụ chặn đường quốc lộ này, theo báo chí Việt Nam kéo dài đến 7 giờ tối cùng ngày.Người chỉ huy công an thị xã Kỳ Anh là đại tá Đặng Hòai Sơn nói rằng công an đang điều ra các đối tượng trong vụ án, nhưng không nêu rõ là có bắt giữ người nào hay chưa.RFA nhắc rằng ngoài vụ biểu tình bằng cách chận đường quốc lộ này, trong ngày 3 tháng tư còn có vụ hàng ngàn người dân đã kéo đến chiếm trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh trong vài giờ đồng hồ, với lý do yêu cầu cơ quan chức năng phải trả lời câu hỏi tại sau đêm hôm trước một nhân viên an ninh đã nổ súng vào người dân. Tuy nhiên vụ nổ súng này không gây ra thương vong nào.Cũng cần nói thêm, tháng Tư này là tròn một năm kể từ ngày nhà máy gang thép Formosa đổ chất thải xuống biển tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, làm cá chết hàng lọat, gây ra tai họa môi trường lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.Mặc dù Formosa đã nhận lỗi và bồi thường một số tiền trị giá 500 triệu đô la Mỹ, nhưng trong vòng một năm nay đã liên tục có những cuộc biểu tình, đôi khi lên đến cả chục ngàn người, đòi đóng cửa nhà máy Formosa, và đòi bồi thường thỏa đáng cho những người dân bị thiệt hại do không thể khai thác nguồn lợi hải sản từ biển được nữa.Trong khi đó, bản tin RFI ghi nhận thêm:“Vào thứ Sáu 07/04, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại một số nơi dọc theo bờ biển Việt Nam đánh dấu một năm xảy ra thảm họa môi trường Formosa. Nhà máy sản xuất thép này, do Đài Loan đầu tư, đã xả thải các chất độc hại ra biển gây thiệt hại môi trường và sinh kế của người dân.”Bản tin BBC ghi nhận tình hình ở Hà Nội: cuộc tuần hành xe đạp tưởng niệm một năm thảm họa môi trường Formosa do một nhóm hoạt động vì môi trường đã bị chính quyền cản trở, có người bị câu lưu.Nhóm Green Trees dự định tổ chức cuộc tuần hành đạp xe từ 9 giờ sáng Chủ nhật 9/4 đi từ trụ sở Bộ Tài Nguyên và Môi trường đến Văn phòng Quốc Hội, ông Nguyễn Anh Tuấn - một thành viên của nhóm, cho biết."Hầu hết những gương mặt từng xuống đường tham gia các cuộc biểu tình diễu hành trước đây đều bị chặn cả. Chỉ có rất ít người xuất hiện ở điểm hẹn gặp," ông Tuấn nói."Cả hai đầu phố đều có lực lượng dân phòng, cảnh sát giao thông, an ninh. Hầu hết những ai đi xe đạp đều bị mời về đồn công an," ông nói thêm.Sau khi kế hoạch tuần hành buổi sáng không thành công, nhóm vẫn dự định tập họp vào buổi chiều tại một địa điểm khác nhưng bị lộ thông tin."Chúng tôi chưa kịp đến địa điểm mới thì an ninh họ đã phục sẵn ở đó. Có thể là một trong nhóm không đáng tin cậy hoặc một số người bị bắt từ sáng thì thông tin trên điện thoại của họ đã không được bảo mật."BBC ghi lời Ông Tuấn nói ông cùng một số người khác bị đưa lên đồn công an vào tầm chiều."Họ lấy điện thoại, tước quyền tự do đi lại, tài sản cá nhân cho nên khi tôi cố cáo hành vi bắt bớ tù đày, họ không thể trả lời được," ông Tuấn cho biết."Mục tiêu của buổi tuần hành là để thúc đẩy việc xử lý giải quyết thảm họa môi trường do Formosa gây ra, nhưng buổi tuần hành đã thất bại."Đặc biệt, Báo Chính Phủ ghi lời hăm dọa:“Thượng tướng Tô Lâm chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý kịp thời không để xảy ra các vụ việc tụ tập đông người, chặn quốc lộ gây ách tắc giao thông, tuần hành gây rối ANTT như thời gian vừa qua.”