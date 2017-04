Mỹ-VN Kết Thân Bất Kể Nhân Quyền

Các vị dân cử Hoa Kỳ nghĩ gì về tình hình nhân quyền tại Việt Nam?Bản tin RFA ghi rằng vào ngày 4 tháng tư tại thủ đô Washington DC, dân biểu Ed Royce, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ có cuộc gặp với đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius.Tin cho biết hai người thảo luận tiến trình cải tổ quyền con người cho Việt Nam, đặc biệt trong hai lãnh vực chính trị và tôn giáo. Dân biểu Ed Royce nhân dịp này nhắc lại điều ông từng nhiều lần khẳng định trước đây là nếu Hoa Kỳ và Việt Nam muốn thăng tiến quan hệ song phương thì điều tiên quyết là nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng những quyền căn bản của người dân Việt Nam.Ông dân biểu Ed Royce cũng không quên nhắc lại với ông đại sứ rằng rằng Human Rights Watch Giám Sát Nhân Quyền từng chỉ trích hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam, rằng cuộc bầu cử mà Hà Nội cho tổ chức hồi năm ngoái không phải là một cuộc đầu phiếu tự do và công bình.Cũng vào ngày 4 tháng tư tại thủ đô Washington DC, dân biểu Alan Lowenthal tiếp đại sứ Ted Osius và nghe ông trình bày những sự kiện liên quan Việt Nam đáng chú ý như sự cố ô nhiễm môi trường biền miền Trung do Formosa gây ra, những vụ tranh đấu đòi quyền con người đang tiếp diễn trong nước, việc vận động trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa.Vấn đề tù nhân lương tâm còn bị giam giữ như trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài, mục sư Nguyễn Công Chính … Hòa thượng Thích Quảng Độ cũng được dân biểu Lowenthal cũng như đại sứ Osius nhắc tới.Trong thông cáo báo chí đưa ra chiều ngày 4 tháng 4, dân biểu Alan Lowenthal bày tỏ sự khích lệ đối với ông đại sứ Ted Osius không chỉ trong lãnh vực bang giao Mỹ Việt mà còn cổ vũ mạnh mẽ cho quyền con người ở Việt Nam, vấn đề mà cộng đồng người Việt khắp nơi ở Hoa Kỳ luôn quan tâm và lên tiếng.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận rằng theo Báo cáo về Tình hình Nhân quyền Năm 2016 mà Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hồi gần đây, những vấn đề nhân quyền lớn nhất ở Việt Nam là những hạn chế nghiêm ngặt của chính phủ đối với những quyền chính trị của công dân, “đặc biệt là quyền của họ được thay đổi chính phủ thông qua những cuộc bầu cử tự do và công bằng.” Ngoài ra còn có những giới hạn nhắm vào những quyền dân sự của công dân, bao gồm quyền tự do tụ tập, lập hội và biểu đạt.Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận định rằng thành tích nhân quyền ở Việt Nam “vẫn rất nghiêm trọng ở khắp các lĩnh vực.”Dân biểu Ed Royce trước đây từng giới thiệu hoặc đồng giới thiệu một số dự luật trong Hạ viện nhằm cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam, như Đạo luật Nhân quyền Việt Nam (2015) cổ súy tự do, nhân quyền và nền pháp trị như là một phần trong mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, hay Đạo luật Chế tài Nhân quyền Việt Nam (2014) kêu gọi áp đặt chế tài lên những quan chức Việt Nam đồng lõa trong những vụ vi phạm nhân quyền nhắm vào người dân Việt Nam.Hồi tháng 9 ông Royce đã gửi một bức thư gửi lời chia buồn và lên án việc nhà chức trách Việt Nam phá bỏ Chùa Liên Trì ở thành phố Sài Gòn trong khuôn khổ một dự án phát triển đô thị.Cũng liên quan tới tình hình nhân quyền Việt Nam, Ủy ban Cứu trợ Người Vượt biển (BPSOS) hôm 17 tháng 3 đã hoàn tất và đệ trình danh sách 168 tổ chức, cá nhân, kể cả quan chức cao cấp, vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam lên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để áp dụng các chế tài trừng phạt theo Đạo Luật Nhân Quyền Toàn Cầu Magnitsky.Đạo luật này thông qua bởi cựu Tổng thống Barack Obama vào tháng 12 năm ngoái quy định các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân, tổ chức bị chính phủ Mỹ coi là đã tham gia các hoạt động tham nhũng hay vi phạm nhân quyền.Theo luật này, một số các Ủy ban của Hạ và Thượng viện (bên lập pháp), hay bộ phận chuyên trách dân chủ, nhân Quyền và lao Động trong Bộ Ngoại Giao (bên hành pháp) đều có thể lập ra danh sách đề nghị chế tài. Nếu đề nghị được chấp thuận thì những cá nhân hay tổ chức bị nêu tên sẽ bị đóng băng tài sản ở Mỹ cũng như bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.Trong khi đó, bản tin BBC nhắc tới lá thư kết thân do Tổng Thống Trump gửi Chủ tịch nước CSVN Trần Đại Quang.BBC viết:“Chỉ ít hôm trước khi có chuyến quay trở về Hoa Kỳ, Đại sứ Ted Osius đã có cuộc gặp với Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang.Trong cuộc họp hôm 31/3, ông Osius nói rằng Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) trong năm nay.Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã viết thư gửi tới ông Trần Đại Quang "nhằm khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, các vấn đề trong khu vực và quốc tế," trang web của Chính phủ Việt Nam đưa tin.Việt Nam từng trông đợi tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhưng Tổng thống Trump đã ra quyết định rút khỏi TPP ngay trong những ngày đầu chính thức nhậm chức, hồi tháng Một.”