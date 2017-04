Samsung Sẽ Sớm Ra Mắt Galaxy S8 Mini

Cuối tháng 03/2017, tại sự kiện Unpacked diễn ra ở New York, Mỹ, Samsung đã ra mắt dòng smartphone flagship Galaxy S8 và S8 Plus. Một số nguồn tin cho biết, Samsung vẫn còn có kế hoạch với một thiết bị rất đặc biệt, là một sản phẩm mới có kích thước nhỏ gọn, sẽ ra mắt sau vài tuần kể từ khi S8 và S8 Plus được bán ra từ ngày 21/04/2017.Theo đó, Samsung đang có kế hoạch ra mắt dòng Mini của chiếc Galaxy S8. Dù S8 và S8 Plus là những thiết bị tuyệt vời, nhưng vẫn có một số người dùng chuộng các thiết bị có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng bằng một tay. Có vẻ như Samsung đã lắng nghe và sẽ sớm ra mắt bản Galaxy S8 Mini với mức giá thấp hơn, giúp tăng tính cạnh tranh với các đối thủ khác. Hiện các mẫu smartphone tầm trung có mức giá khoảng 500 USD, và đây cũng là thời điểm thích hợp để Samsung tham gia phân khúc.Về bản Mini của Galaxy S8, thiết bị được cho là sẽ có phần cứng tương tự như Galaxy S8, nhưng có một số thay đổi để phù hợp với kích thước nhỏ hơn. Dự kiến, máy sẽ vẫn sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 835, các thông số như RAM và cụm camera trước sau vẫn được giữ nguyên.Tuy nhiên, với kích thước nhỏ hơn, màn hình và pin của máy sẽ có thay đổi. Samsung sẽ trang bị màn hình 5.3 inch, và dung lượng pin sẽ bị giảm thấp hơn. Chưa có thông tin về mức giá sản phẩm, nhưng chắc chắn nó sẽ thấp hơn so với phiên bản Galaxy S8 và S8 Plus thông thường.Hiện Galaxy S8 có giá khoảng 800 USD ở thị trường Mỹ và Anh, còn S8 Mini có thể sẽ có giá dao động trong khoảng 400 USD – 500 USD. Giới phân tích còn cho biết thêm, Samsung dự kiến sẽ ra mắt chiếc S8 Mini ở các thị trường nhiều đối thủ cạnh tranh như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Hàn Quốc.Theo: Nguoivietphone.com