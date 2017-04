Microsoft Sẽ Bán Galaxy S8, S8 Plus Đặc Biệt Để Cạnh Tranh

Khoảng cuối tháng 03/2017, Samsung đã ra mắt Galaxy S8 và S8 Plus, 2 chiếc smartphone hàng đầu mới nhất của hãng. Ngay sau đó, Microsoft đã lên kế hoạch bán phiên bản đặc biệt là Galaxy S8 và S8 Plus Microsoft Edition tại các cửa hàng bán lẻ của hãng ở Mỹ. Được biết, phiên bản đặc biệt sẽ bao gồm nhiều ứng dụng và dịch vụ cao cấp của Microsoft.Cụ thể, Galaxy S8 và S8 Plus Microsoft Edion sẽ được cài sẵn các dịch vụ và ứng dụng của Microsoft ngay khi khách hàng mở hộp, khởi động máy và kết nối với Internet ngay tại cửa hàng.Phát ngôn viên của Microsoft cho biết: “Những tùy chỉnh đặc biệt của Microsoft được áp dụng cho Samsung Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus Microsoft Edition khi các thiết bị được khởi động và kết nối với Wi-Fi, đảm bảo cho khách hàng có trải nghiệm tốt nhất với các ứng dụng của Microsoft như Office, OneDrive, Cortana, Outlook và nhiều hơn nữa.”Hồi năm 2015, Microsoft đã ký hợp đồng với Samsung, cho phép hãng cài đặt sẵn nhiều ứng dụng của Microsoft dành cho Android lên thiết bị của Samsung. Nên các phiên bản S8 và S8 Plus thông thường cũng sẽ được cài đặt sẵn một số ứng dụng và dịch vụ từ Microsoft. Tuy nhiên, phiên bản Microsoft Edition sẽ có thêm nhiều dịch vụ độc quyền, và người dùng cũng được chăm sóc tốt hơn với S8 Microsoft Edition.Phiên bản Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition sẽ được bán vào ngày 21/04/2017 tại chuỗi cửa hàng bán lẻ của Microsoft ở thị trường Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên Microsoft bán một chiếc smartphone Android ở hơn 100 cửa hàng tại Mỹ của hãng.Theo: Nguoivietphone.com