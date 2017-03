Nam Hàn Phạt Qualcomm 865 Triệu MK Vì Độc Quyền

Khoảng cuối tháng 03/2017, Qualcomm đã bị Ủy Ban Thương Mại Công Bằng Hàn Quốc phạt 865 triệu USD vì có hành vi độc quyền, vi phạm luật chống cạnh tranh không lành mạnh.Qualcomm được biết đến là công ty tiên phong trong việc chế tạo các chip xử lý trên nền ARM, với rất nhiều bản quyền cơ bản. Trong cùng lĩnh vực, Samsung là công ty non trẻ hơn, dù khá mạnh mẽ trong khâu gia công chip nhưng nếu so sánh về các bằng sáng chế quan trọng trong lĩnh vực chip, thì Samsung vẫn còn kém Qualcomm. Vì vậy, Qualcomm và Samsung đã ký thỏa thuận bản quyền chéo, theo đó Samsung được quyền sử dụng một số bằng sáng chế thiết yếu của Qualcomm và ngược lại. Đồng thời Samsung cũng có thể chế tạo một số dòng chip cho Qualcomm và Samsung không được phép bán chip Exynos cho những đối tác sản xuất điện thoại khác, ít nhất trong vòng 25 năm.Thỏa thuận được cho là không công bằng và có thể giúp Qualcomm duy trì thế độc quyền trên lĩnh vực chip, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp. Với việc vừa sản xuất vừa bán, Samsung có thể hạ mức giá xuống thấp hơn nữa so với mức giá mà Qualcomm đưa ra.Ngoài ra, trong một số trường hợp, các con chip của Qualcomm có thể gặp vấn đề và ảnh hưởng đến các nhà sản xuất điện thoại nhưng họ lại không còn lựa chọn nào khác. Điển hình như con chip Qualcomm Snapdragon 810 bị quá nhiệt, hay việc LG không kịp với chip Snapdragon 835 khiến cho LG G6 phần nào giảm đi sự hấp dẫn. Nếu có khả năng lựa chọn, LG có thể xem xét đến Exynos của Samsung.Quay lại vụ việc của Qualcomm, hãng cho biết sẽ kháng cáo nên hiện chưa thể kết luận liệu Qualcomm có phải nộp phạt hay không. Theo cáo buộc, Qualcomm đã dùng các bản quyền trao đổi chéo để ngăn cấm Samsung bán chip xử lý Exynos cho các nhà sản xuất khác.Theo: Nguoivietphone.com