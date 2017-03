TQ Quậy, Nông Dân VN Bi Đát

HANOI -- Thương lái Trung Quốc không ngừng quậy phá...Bản tin từ báo Dân Trí/VietnamNet ghi nhận: Trung Quốc ngừng mua, nông sản Việt "vỡ trận" giá giảm mạnh...Thịt lợn, dưa hấu, chuối, vú sữa,... rớt giá thê thảm khiến người dân lao đao, thua lỗ nặng. Nguyên nhân được cho là do Trung Quốc hạn chế nhập, trong khi người dân đua nhau mở rộng diện tích, tăng đàn khiến nhiều loại nông sản Việt “vỡ trận”.Đặc biệt là mặt hàng lợn hơi, tức là heo còn sống...Theo báo cáo mới nhất của Bộ NN-PTNT, suốt tháng 3/2017, giá thu mua lợn hơi tại Đồng Nai, An Giang, Vĩnh Long đã giảm 2.000-3.000 đồng/kg so với thời điểm cận và sau Tết. Hiện mức giá lợn hơi tại các tỉnh lần lượt là 31.000-32.000 đồng/kg; 31.000 đồng/kg và 29.000 đồng/kg.Vì thế, tính chung trong quý 1 năm 2017, giá lợn hơi biến động giảm. Ngay vào thời điểm cận Tết (giữa tháng 1), giá lợn hơi tại Đồng Nai đã ở dưới giá thành 26.000-30.000 đồng/kg.Nguyên nhân được phía Bộ NN-PTNT đưa ra là do tăng đàn quá nhanh khiến cung vượt cầu. Đặc biệt, do không chủ động được thị trường, phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc nên khi họ này hạn chế nhập khẩu thì giá lợn hơi ngay lập tức giảm.Bản tin Dân Trí/VietnamNet cũng ghi rằng, tương tự, trong tháng 3/2017, thị trường trái cây có nhiều biến động.Tại Tiền Giang, nông dân trồng vú sữa lao đao vì giá nhiều loại giảm hơn một nửa so với năm trước. Hiện giá mua tại vườn đối với loại đặc biệt (4 trái/kg) dao động khoảng 32.000-35.000 đồng/kg, thấp hơn gần 10.000 đồng/kg so với năm trước.Bên cạnh đó, tại Sóc Trăng, Trà Vinh, giá dưa hấu trong tháng bất ngờ giảm mạnh với giá từ trên 4.000-4.300 đồng/kg. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến giá dưa hấu giảm mạnh cũng là do người dân tự động mở rộng diện tích trồng và đặc biệt, do thương lái bỏ cọc khiến nguồn cung tăng mạnh, giá giảm xuống.Trước đó, tại tỉnh Đồng Nai, nông dân trồng chuối cũng đứng trước nguy cơ mất trắng do vì thương lái Trung Quốc ngừng mua trong khi hàng chục tấn chuối đang vào vụ chín. Tuy nhiên, trong tháng 3 này, giá chuối đã bắt đầu nhích lên, tạo nguồn thu, giúp nông dân phần nào thoát cảnh thua lỗ.Hiện giá chuối chín cây được thương lái thu mua với mức 3.000-3.500 đồng/kg. Còn loại đẹp để xuất khẩu có giá bán 6.500 đồng/kg. Một nông dân cho biết mức giá đã nhỉnh hơn so với tháng 2 khoảng 1.500-4.000 đồng/kg.