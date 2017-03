Thuyết Trình, Truy Tầm Viêm Gan B&C Miễn Phí Ngày 23/4

Bệnh viêm gan B, C là bệnh do loại siêu vi khuẩn B, C gây ra. Hai loại siêu vi khuẩn này chủ yếu lân lan qua đường máu và tấn công lá gan làm suy gan, xơ gan và ung thư gan. Ung thư gan là loại ung thư gây tử vong hàng thứ hai trong cộng đồng người Việt.Tỷ lệ người Việt bị nhiễm viêm gan B, C khá cao. Cứ 1 trong10 người Việt bị nhiễm viêm gan B, 1 trong12 người Việt bị nhiễm viêm gan C. Bệnh diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng cho nên mọi người không chú ý để phát hiện sớm. Khi có các triệu chứng như vàng mắt, vàng da, bụng to, phù chân, nổi mẩn ở da thì đã ở giai đoạn trể, và điều trị kém hiệu quả. Do vậy đây cũng gọi là kẻ giết người thầm lặng.Hội Ung Thư Việt Mỹ sẽ tổ chức một buổi Thuyết trình và Xét Nghiệm máu để Truy Tầm Viêm Gan B và C miễn phí vào ngày Chủ Nhật 23 tháng 04 năm 2017 từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại bệnh viện Orange Coast Memorial – 18035 Brookhurst St., FountainValley, CA 92708.Buổi thuyết trình và xét nghiệm truy tầm viêm gan B và C được phụ trách bởi các bác sĩ chuyên khoa về gan và đường tiêu hóa tại Quận Cam.Để biết thêm chi tiết hoặc ghi danh tham dự, xin quý vị gọi về văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ tại số điện thoại (714) 751-5805 hoặc email info@vacf.org.