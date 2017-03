Nỗi Lo Mất Nước:

Những Đi Đêm Giữa TổngTrọng Và Tàu.

COC hay DOC đều là những Văn Tự Bán Nước.

Phan Văn Song



Tuần qua, sau bài viết về Tình hình Ngoại Giao Mỹ -Tàu, Trump - Xi. Chúng tôi đã nêu cái khó khăn của Việt Nam trước sự ngoan cố của Tàu. Tàu chỉ biết ngoan cố, dùng sức mạnh và cái “miệng to cả vú lấp miệng em”. Từ vùng lưởi bò (buffalo tongue) đến đường 9 hay 10 điểm tất cả đều do Tàu đơn phương tuyên bố. Các nước láng giềng đặc biệt là Việt Nam, Phi luật Tân, Mã lai và Brunei, cùng chung vùng khai thác vùng biển Biển Đông Nam Á đều là nạn nhơn của tên côn đồ Trung Cộng ỷ sức mạnh làm càng. Sau bài viết nêu trên, cũng trong tuần nhận được câu hỏi sau đây của anh bạn Chu Tấn (ở Bắc Cali Huê Kỳ).

Nhận thấy đây cũng là nỗi lo chung của tất cả chúng ta. Chúng tôi xin tóm lược trình bày cùng quý thân hữu những dữ kiện mà chúng tôi biết được qua những bài nghiên cứu khác nhau tìm được trên những diễn đàn hoặc điện báo quốc tế, để đi tìm những trả lời. Đây là câu hỏi:



“Thưa T.S Phan Văn Song.

Đã nhân được bài viết mới của Anh gửi cho trong đó Anh có đề cập đến tình hình bang giao Mỹ- Trung Cộng, Hoàng sa và Trường Sa. V v...

Gần đây Chu Tấn có nghe tin Trung Cộng loan báo đã có bản "Bản thảo hương Dẫn về COC?? không biết có đúng như thế không? Trước đây Trung Cộng vẫn trì hoãn việc cho ra đời bản hướng dân COC? Nay phải chăng Trung Cộng sợ đường lối cứng rắn của Tân Tổng Thống Trump nên mới chịu tiến hành bản dự thảo COC??

Xin Anh vui lòng cho biết Bản hướng dẫn COC khác với DOC như thế nào? Và COC có đem lại Hòa Bình tại Biền Đông hay không? Khi COC đi vào HIỆN THỰC HÓA THÌ CÁC ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA CỦA VN BỊ Trung Cộng chiếm đoạt có được trả lại cho Việt nam hay không? Tình trạng Trung Cộng ngang nhiên thao túng tại Biển Đông có được chấm dứt hay không? Chủ quyền của VN trên hai bán đảo HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA có được COC tôn trọng hay không? Hay COC ra đời là một hình thức HỢP THƯC HÓA NGUYÊN TRẠNG SỰ CHIẾM ĐOẠT BIỂN ĐẢO CỦA TRUNG QUỐC?

Anh là người nghiên cứu kỹ về BIỂN ĐÔNG. Xin anh cho biết ý kiến nha.

Cám ơn Anh rất là nhiều.

Thân Kính,

Chu Tấn”

Anh Chu Tấn thân,

Cám ơn Anh đã hỏi. Để trả lời: Xin tóm tắt những dữ kiện từ đầu năm 2016 trên vùng tranh chấp chủ quyền khai thác tại Biển Đông Nam Á giữa các đối tác cùng sống chung quanh bờ biển với Trung Cộng côn đồ:

* Beijing, ngày 14 tháng giêng năm 2016: Trung Quốc và Việt Nam đã cùng ra một bản tuyên bố, chấp nhận cùng nhau thương thuyết để cùng nhau đi đến một thỏa thuận để giữ hòa bình và ổn định trên vùng Biển Hoa Nam. Bản tuyên ngôn được phát trong dịp cuộc viếng thăm chánh thức của Tổng Bí Thư Ủy Ban Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam: Trung Hoa (Cộng Sản) và Việt Nam (Cộng Sản) đã thỏa thuận trao đổi quan điểm lành mạnh trên những vấn đề liên cang đến hàng hải, theo những lời của tuyên bố. Cả hai quốc gia sẽ cố gắng đi tìm những giải pháp, qua những thương thuyết, căn bản và có tánh cách trường kỳ khả dĩ cho hai bên và sẽ thảo luận để đi tìm những giải pháp tạm thời không đụng chạm đến những quyền lợi hiện tại, gồm cả những giải pháp để đồng phát triển.

* Cả hai bên cùng đồng ý ĐÃ tạo tất cả những điều kiện đầy đủ và hữu hiệu với Bản Tuyên Bố Hướng Dẫn các Đối Tượng liên hệ trên Biển Nam Hải – Déclaration sur la conduite des parties en Mer de Chine méridionale - Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC), và tìm tất cả những cố gắng ĐỂ ĐI TỚI một BỘ Luật các QUY ƯỚC Hướng Dẫn các Đối Tượng liên hệ trên Biển Nam Hải – Code de conduite … Code on the Conduct … (COC), trên căn bản sự thỏa thuận đã có trên khung sườn văn bản của DOC. Từ nay, cả hai quốc gia sẽ cố gắng giải quyết những tranh chấp hay sai biệt về những vấn đề hàng hải… để gìn giữ hòa bình và ổn định trên Biển Nam Hải... Và v…v …

(Tiếp theo là tường trình cuộc “đi thăm của Mister Tổng Trọng alias Trọng Lú viếng hầu 7 tên sếp sòng của Bộ Chánh trị Trung Ương Đảng Cộng Sản Tàu, nào Tổng XI, nào Thủ tướng LI, đã đành vì hai tên đầu não ! Nhưng, đi thăm hay đi chầu? Cả Zhang Dejiang và Yu Zhengsheng hai tên cố vấn “thầy rùa” và thậm chí cả tên WangQishan, đặc trách chống tham nhũng !). Bảng tường trình …ca tụng tình hữu nghị truyền thống Tàu Việt, cộng tác cho hoà bình, ổn định và phát triển của vùng, hứa hẹn từ nay sẽ mãi mãi cùng nhau cộng tác và cũng cố sự hợp tác nầy. Việt Nam ủng hộ và hợp tác cùng với Tàu tổ chức Buổi Thảo luận cao cấp về sự hợp tác quốc tế dọc theo “Vòng Đai và Con Đường” - Forum de sommet sur la coopération internationale le long de “la Ceinture et la Route” sẽ được tổ chức tại Tàu năm 2017 nầy...

Như vậy, anh Chu Tấn và quý thân hữu vẫn thấy là tình hữu nghị Tàu Việt vẫn … “trơ gan cùng tuế nguyệt” núi liền núi, sông liền sông … bền vững, không thay đổi !



COC khác chi với DOC?

1/ Lợi/Hại gì đến Chủ quyền Hải Đảo và Hải Phận Việt Nam?

Thật vậy, với hy vọng rằng Tàu sẽ bớt ngoan cố qua những hành động thách thức, nào giàn khoan, nào phô trương lực lượng với những ‘hạm đội tàu đánh cá, tàu hải giám’, nào cố tình hết đụng, đâm chìm, xịt vòi rồng nước vào các thuyền ngư phủ việt, mã, phi, nam dương …? Các quốc gia vùng Đông Nam Á đã cùng hợp sức, ép được Tàu chấp nhận hứa sẽ thương thuyết ký kết một BỘ LUẬT với những QUY ƯỚC Hướng Dẫn các đối tác trên Biển Hoa Nam – COC mong rằng để thay thế Bảng TUYÊN BỐ… - DOC đã lỗi thời - từ năm 2002. Thế nhưng, chớ vội mừng ! Bất lợi có thể đến cho các nước nhỏ láng giềng Biển Hoa Nam đó !

Đúng vậy, SAU NHIỀU NĂM gần đây, ASEAN - Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á, đã nhiều phen, hết yêu cầu đến thương thuyết với Trung Cộng cũng chỉ để đòi hỏi đi đến thỏa thuận cùng tạo một Bộ Luật các Quy Ước Hướng Dẫn các đối tác cùng chung sống trên Hoa Nam Hải (COC). Cuối cùng, tháng 3, năm 2014 Beijing TỎ DẤU HIỆU chấp nhận trả lời những yêu cầu của ASEAN, và có thể thuận thảo đi vào thương thuyết.

. Tại sao CẦN đến một Bộ Luật Với Những QUY ƯỚC? Bảng TUYÊN BỐ đã ra đời và đã được áp dụng từ ngày 4 tháng 11 năm 2002 không đủ hiệu lực và hiệu quả hay sao?

. Tại sao, Trung Cộng sau bao năm kiên định lập trường, nay lại thay đổi ý?

. Và cuối cùng Bộ Luật sẽ thay đổi gì? Hiệu quả sẽ ra sao? Nếu Bộ Luật được ký kết?

Cũng chớ quên sự tuyên bố đơn phương của Tàu về vùng Lưởi Bò và đường 9 hay 10 điểm, đã tạo một vùng tranh chấp với trước hết là Việt Nam, sau đó đến Phi Luật Tân, Mã Lai Á và cuối cùng Brunei.

Carte. Contentieux Mer de Chine Sud – Bản đồ Tranh Chấp trên Biển Hoa Nam.

Do C. Bezamat-Mantes et D. Schaeffer.



. Những điểm đáng chú ý: Đài Loan không bao giờ phản đối Trung Cộng trên vấn đề Biển Đông Nam Á, trái lại còn đồng minh với Trung Cộng trong quyền lợi chung Hán tộc, chống các quốc gia Biển Đông Nam Á.

Điểm thứ hai cần được nêu lên là chừng nào các văn kiện quốc tế vẫn còn dùng tên Biển là Hoa Nam Hải - Mer de Chine du Sud – South China Sea thì các quốc gia bên biển và đặc biệt Việt Nam còn bị lấn ép thiệt thòi !

Một điểm thứ ba cũng nên được nhấn mạnh, là vùng gọi là lưởi bò - langue de buffle -buffalo tongue, là một vùng rất rộng lớn, chiếm từ 80% đến 90% toàn bộ khu vực Biển Đông Nam Á. Và đường 9 hay 10 điểm đến ngày hôm nay cũng không đượcc nhà cầm quyền cả hai xứ Tàu đưa ra những vị trí với những toạ độ rõ ràng, vì thế các nhà chánh trị gia, và cả những nhà nghiên cứu đều tự hỏi con đường 9/10 điểm ấy có tác dụng gì? Thế nhưng, con đường ấy là một sự thật ! Một hiện hữu ! Dù có tọa độ hay không tọa độ ! Và Trung Cộng và Hán tộc đang đùa với cả thế giới ! Đang đùa giởn, khêu khích thế giới người đàng hoàng ! Với những đoàn tàu cá, với các đảo san hô, đá ngầm biến thành các công sự chiến lược, các hàng không mẫu hạm bất động nhưng đầy chiến thuật, với những hải đảo, những ngư trường biến thành những chiến trường, những pháo đài tác chiến. Toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, những đảo San Hô của quần đảo Trường Sa (đối với Việt Nam ta) nay đã vĩnh viễn là những pháo đài quân sự Tàu. Đó là thực tế ngày nay ! Người Việt chúng ta Hải ngoại, hay cả trong nước đừng ảo tưởng có thể, hay còn có thể thương thuyết đòi hỏi “một chủ quyền toàn vẹn” hay cả ĐỔNG chủ quyền, CHIA XẺ những quyền khai thác, kinh tế, hay xí phần chia chác. NO WAY ! Hà Cá lầy là CỦA NGỘ á !

. Một ảo tưởng nữa: là vào năm 1982 (10 tháng 12), sau khi Hiệp Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển – Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM)-United Nations Convention on the Law of the Sea, được gọi là Hiệp Ước Montego Bay, vì được ký tại Montego Bay trên đảo Jamaïca, thiên hạ thế giới chuyên khoa tử tế lầm tưởng, nghĩ rằng cái “vùng lưởi bò” Tàu chỉ là một vùng Kinh Tế Đặc quyền- zone économique exclusive (ZEE) thôi ! Và cái đòi hỏi cuả Tàu (vô lý) là đòi chủ quyền toàn bộ dựa trên quan niệm LỊCH SỬ sẽ không có lý do gì đặt ra trước quan niệm PHÁP LÝ ! ZEE là CHỈ cho phép làm ăn kinh tế trong vùng, còn nếu chủ quyền thì vùng ấy nhập vào vùng thuộc đất nước quốc gia ấy !

. Và cũng nên nhớ: Chiếu điều 89 của Hiệp Ước Montego Bay “Không cứ một quốc gia nào có thể tuyên bố chủ quyền trên một phần nào trên mặt Biển – Aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté”.



2/ Những diễn biến lịch sử đã chứng minh những lo ngại của chúng ta:

Ngày 7 tháng Năm 2009, Tàu bắt đầu tuyên bố chủ quyền “Vùng Lưởi Bò”, người Việt Nam ta gọi là “Chữ U”, bằng những bảng tuyên bố gởi đến Liên Hiệp Quốc - số tài liệu CML 17/2009 và số CML18/2009 - tạo một làn sóng phản đối khá mạnh mẽ bởi phía Việt Nam và Mã Lai Á. Nhưng, Tàu vẫn tiếp tục pha, và các bạn đọc thân hữu nào đã theo dõi qua những năm tháng ấy đều nhận xét một cuộc leo thang, khi “tố phé” lúc “xoa dịu” của Tàu và đặc biệt đối với Việt Nam, nhưng tình trạng vẫn y chang như vậy !

Ngày 26 tháng 6, Trung Hoa Cộng Sản của Tập Cân Bình-Xi Jingping tung ra một Bản đồ, nhấn rỏ Biển Đông Nam Á, Là Hoa Nam Hải hoàn toàn CỦA TÀU ! Là một Vùng Biển thuộc ĐỊA PHẬN Tàu – La mer de Chine du Sud est une mer territoriale !

Trong tuần tới, cuối tháng ba của năm thứ 42 mất nước, chúng tôi sẽ viết một bài để cùng ôn lại với quý vị những dữ kiện đã tạo diễn biến cho cuộc dâng nước dâng biển của Đảng Việt Cộng cho Đảng Tàu Cộng. Nó thâm thúy là thấm dần ăn như một vết dầu loan ! Tôi sẽ cố viết cho xong chuyện bán nước trong tháng ba nầy. Để sang tháng tư đen như hằng năm, chúng tôi giành hẳn tâm tư cho nỗi buồn nỗi nhớ ! Đối với cá nhơn tôi, đây là thời điểm, một năm một lần, tôi chịu tang ngày đất nước mất. Đây cũng là Lễ Giổ gọi là, mỗi năm trọn một tháng, chúng ta, tưởng nhớ những đồng đội (đa phần dân tỵ nạn Việt Cộng chúng ta, đều có một thời làm nhiệm vụ người dân thời chiến, làm bổn phận “quân dịch”), đã vĩnh viễn nằm xuống trên khắp các chiến trường để bảo vệ từng tất đất chống bọn xâm lăng Cộng phỉ, trả nghĩa đồng bào, tưởng niệm tất cả những người đã gục ngã, nằm xuống, trên những đại lộ kinh hoàng, nào trên quốc lộ 1 xuôi Nam, nào trên đường 19 đi về hướng Đông, hay chết tại chổ thân xác vùi nhanh trong những nấm mồ tập thể chung quanh thành phố Huế, hay thân thể chìm sâu trên biển cả, hay vùi dập vội vàng trong những ngôi mộ hoang trên đường vượt rừng đi tìm Tự Do, đi tìm nơi an toàn, đi tìm nơi yên lành để sanh tồn, sống còn, để tìm lại danh dự con người, quyền con người, ý niệm con người, để hát lại bản quốc ca, treo lại, chào lại ngọn cờ vàng ba sọc đỏ chữ Càn, biểu tượng Dân tộc Đại Việt, biểu tượng Tự Do Dân Chủ ! -



3/ Do những diễn biến nêu trên:

Nên các quốc gia ven Biển Đông Nam Á, mong, mơ? Rằng Tàu sẽ một ngày nào đó, đàng hoàng trở lại, bớt hung hản, bớt mộng bá quyền? Bèn họp lại đề nghị Beijing hãy cùng với họ viết một Bộ Luật với những quy ước hướng dẫn cuộc sống chung ở Biển Hoa Nam. Thế nhưng, với Tàu, một Bộ Luật là những cái cản trở, gò bó, lúc bấy giờ? Nên có lẽ vì thế, mà Beijing lâu nay, vẫn làm ngơ ! Tuy nhiên, tuy không được Bộ Luật, các quốc gia đối tác cùng với Bắc Kinh cũng tạm thời sử dụng một Bản Tuyên Bố … DOC. Và cái Bộ luật giả hiệu ấy, tuy là dỏm đấy, cũng ít nhiều làm được nhiệm vụ của nó, là cố gắng tạo những điều kiện để có một cuộc chung sống ôn hòa và ổn định trong vùng.

Thế nhưng, từ ngay buổi ban đầu, vì do Tàu tự cho mình “hoạt động trong “xứ mình”, vì “trong vùng lưởi bò là nội địa” nên không có lý do gì phải tuân thủ những điều kiện của DOC. Vì DOC chỉ có hiệu lực cho những sanh hoạt ở những vùng Biển Chung ! (“Trong vùng lưởi bò” là đất Tàu !) Do đó, các quốc gia láng giềng, Việt Nam, Mã Lai Á, Phi Luật Tân, Brunei, Nam Duơng Quần Đảo đều phạm pháp khi hoạt động ở những vùng ZEE -kinh tế đặc quyền của họ đều “vượt, lằn tuyến 9/10 điểm, xâm nhập vùng lưởi bò” ! Chơi vậy chơi với ai? Vì Tàu chơi cha như vậy nên ngay từ ngày đầu, DOC-bản Tuyên Bố hướng dẫn vô hiệu quả. Và càng vô hiệu quả, khi các quốc gia đều ích kỷ thương lượng tay đôi với Tàu !

Do đó, ngày nay, các quốc gia ASEAN muốn cùng với Tàu đi đến một Bộ Luật…COC, với những Quy Ước đầy gò bó hơn !

Anh Chu Tân hỏi tôi, liệu vì Tàu SỢ ông Trump, nên buộc Tàu phải đi vào thương thuyết với các nước ASEAN để đi đến một Bộ Luật…



3/ Xin trả lời:

A/ Chúng ta chớ ảo tưởng cho rằng DO đường lối cứng rắn của Ông Trump, buộc Tàu sẽ KHÔNG DÁM nuốt Việt Nam. Chúng tôi dám đánh cá, với tất cả những ai đang “hồ hởi, phấn khởi với ông Trump” rằng ông Trump CÓC CẦN VIỆT NAM và Biển Đông Nam Á ! Cứng rắng với Tàu chỉ vì vấn đề về qua lại thương mại Tàu Mỹ, và thử xem hàng hóa con gái Ivanka còn made in china không? Vì vậy, mong anhem ta chớ trông cậy vào Mỹ, Tây gì cả. 100 năm đô hộ thằng tây, 20 năm đồng minh với Mỹ, cuối cũng mất nước vì cả tin !

B/ Không cần phải Trump xía vào chuyên Biển Đông của ta và của Đông Nam Á ! Ngay từ tháng 3 năm 2014, Tàu đã tỏ dấu hiệu sẳn sàng thương thuyết để đi đến Bộ Luật Hướng Dẫn… rồi, nhưng Tàu đang câu giờ… Câu giờ để làm gì? Câu giờ để tạo một tình hình “chuyện đã rồi” ! Tạo dựng, cũng cố “sự CÓ MẶT”, tạo những đảo ngầm thành những đảo thiệt tuy nhơn tạo, biến những quần đảo thành những thành trì quân sự, chuyển những bãi đá ngầm thành những lục địa quân sự, “đất tàu”. Khi Tàu thành công với những “đồn điền-colonies” trên biển, lúc ấy Bộ Luật mà các quốc gia ASEAN muốn dùng để bảo vệ quyền lợi mình, sẽ là sợi giây thòng lọng để thắt cổ các quốc gia như Việt Nam, Phi, Mã hay Brunei… !

C/ COC lúc ấy, sẽ bảo vệ rất nhiều cho các quyền lợi Tàu. Lúc ấy, vì “vùng lưởi bò nay đã được cơ sở hóa, hiện thực hóa bởi những công sở chiến thuật, những đồn điền hải đảo, sẽ được cũng cố sự hiện hữu hơn” ! Từ nay tất cả các vùng ZEE - đặc quyền kinh tế các quốc gia láng giềng đều bắt buộc KHÔNG ĐƯỢC xâm phạm vùng lưởi bò. Bộ Luật sẽ bảo vệ quyền lợi …Tàu !



Kết Luận:

Nếu không có một sự đồng loạt vùng dậy tố cáo, hay một hợp tác các quốc ASEAN chống bá quyền Trung Cộng, thì một cách chắc chắn Biển Đông Nam Á sẽ rõ ràng, một cách cụ thể biến thành Hoa Nam Hải, đúng y chang tên gọi. Ngày nay, Quần Đảo Hoàng Sa đã hoàn toàn Hán Hóa. Một phần lớn ở Trường Sa đã Hán Hóa rồi ! Không thu hồi lại được trừ phi !

Với một COC ra đời, nếu được ký kết chỉ là một Bộ Luật với những Quy Ước Hướng Dẫn các thành viên của Biển Đông Nam Á sanh hoạt dưới Luật Lệ Hàng Hải Trung Cộng, trong Căn Nhà Lưởi Bò Trung Cộng, trong Biển Hoa Nam !

Riêng Việt Nam, từ những hành động dâng Biển bán Nước của những tay thủ lãnh Đảng Cộng Sản Việt Nam của những năm 50, đến thái độ ký kết ươn hèn của những lãnh đạo Đảng năm 80 (Thành Đô…) và nay với thái độ toa rập đồng lỏa của Trọng Lú, Hùng madzề… đàn áp người dân Việt Nam trong nước mỗi khi có những cuộc xuống đường đòi Tàu bồi thường thiệt hại môi sinh sắc thái đất tổ quê nhà đều là những vết nhơ vết nhục cho quê hương dân tộc ! PHẢI ĐƯỢC nhổ bỏ, quét sạch !

Phong trào đấu tranh trong nước đòi CHỈ CHỐNG Tàu ! Để Cứu Môi Trường ! Chưa đủ !

PHẢI THAY THẾ BAN LÃNH ĐẠO. Thay thế để cùng ASEAN góp sức chận bành trướng của Tàu. Muốn Cứu Môi Sinh Việt Nam, Làm Sạch Mội Trường, PHẢI CÓ một BAN Lãnh Đạo Sạch.

Không Mong Chờ Thay Đổi, Không Mơ Ước Cải Tổ. PHẢI THAY THẾ Toàn diện Ban lãnh đạo. Dẹp bỏ Đảng Cộng Sản ! Dẹp bỏ Đảng Cộng Sản Việt Nam, để cứu vận mạng Sống Còn của Dân Tộc Đại Việt.

Mong lắm !

Hồi Nhơn Sơn tuần thứ ba tháng Ba 2017

Phan Văn Song