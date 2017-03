Tin Tức Di Trú Và Chiếu Khán Liên Quan Đến Người Việt Nam; Lịch Cấp Chiếu Khán Và Chuyển Diện Cư Trú Tháng 4-2017

Lê Minh Hải

Trong thời gian vừa qua, văn phòng Robert Mullins International đã chia xẻ với thính giả và độc giả về những Sắc Lệnh Hành Pháp của ông Trump liên quan đến di trú sẽ không ảnh hưởng đến người Việt Nam. Mới đây, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn cũng đã tuyên bố tương tự. Bà Mary Tarnowka nói rằng công dân Việt Nam không bị ảnh hưởng những thay đổi về chính sách di trú Hoa Kỳ. Bà khuyến khích các du khách và sinh viên học sinh du học tiếp tục đến Hoa Kỳ. Bà cũng bảo đảm rằng các Thường Trú Nhân Việt Nam có thể đi du lịch và trở về Hoa Kỳ.Nhưng, dù có những bảo đảm từ Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ, với tình trạng kiểm sóat an ninh chặt chẽ trong thời gian gần đây, những du khách đến từ Đông Nam Á có thể bị các nhân viên Kiểm Soát Biên Phòng và Thuế Quan chất vấn tại các phi trường ở Hoa Kỳ. Dĩ nhiên, các Thường Trú Nhân Hoa Kỳ không nên vắng mặt ở Hoa Kỳ trên 6 tháng ngọai trừ có Giấy Phép Tái Nhập Cảnh (tức Re-entry Permit).Theo luật chung, nếu qúy vị có thẻ xanh và rời khỏi Hoa Kỳ trên 1 năm, mặc dù có Giấy Phép Tái Nhập Cảnh, qúy vị có thể gặp khó khăn khi tái nhập cảnh Hoa Kỳ. Lý do là chính phủ Hoa Kỳ cảm thấy rằng sự vắng mặt trên 1 năm cho thấy qúy vị có thể từ bỏ ý muốn định cư tại Hoa Kỳ.Liên quan đến chương trình cấp chiếu khán (visa) phi di dân B1-B2 dành cho khách đi du lịch và công việc tại Hoa Kỳ, Lãnh sự nói rằng Sắc Lệnh Hành Pháp của ông Trump không có những thay đổi nào liên quan đến các đương đơn người Việt Nam. Các nhân viên tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ sẽ tiếp tục áp dụng những tiêu chuẩn và luật như trước đây khi ra những quyết định cấp chiếu khán. Họ sẽ vẫn cấp chiếu khán cho những du khách hội đủ điều kiện.Hầu hết các thính giả và độc giả đều biết rằng người Việt Nam ở Hoa Kỳ có thể xin chiếu khán có giá trị 5 năm nếu muốn về Việt Nam thường xuyên hoặc ở lại lâu hơn. Điều này chỉ áp dụng cho những người sinh ở Việt Nam và những người kết hôn với công dân Việt Nam.Trong tháng 6 năm 2016, nhà nước cộng sản Việt Nam đã loan báo việc cấp chiếu khán 12 tháng cho người ngọai quốc. Nhưng, người ta vẫn chưa biết ai có thể hợp lệ và phí tổn chiếu khán ra sao. Kết quả là lệ phí chiếu khán và thời gian hiệu lực của chiếu khán dành cho công dân Hoa Kỳ thay đổi theo từng tòa lãnh sự Việt Nam. Chiếu khán có thời gian hiệu lực ngắn hơn hiện đang được cấp tại một số tòa đại sứ và lãnh sự Việt Nam. Tòa Đại sứ Việt Nam tại thủ đô Hoa Thịng Đốn đã xác minh tình trạng không thống nhất này và tuyên bố rằng lọai chiếu khán 12 tháng chỉ cấp cho những người làm việc ở Việt Nam hoặc có công ty ở Việt Nam bảo lãnh.Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2017, các công dân Hoa Kỳ có thể nộp đơn qua mạng điện tử xin chiếu khán đến Việt Nam và lưu lại trong 30 ngày. Nhà nước cộng sản Việt Nam đã loan báo về chương trình thử nghiệm hai năm để bắt đầu cấp chiếu khán qua hệ thống điện tử dành cho du khách ngọai quốc đến Việt Nam. Đương đơn được yêu cầu hòan tất việc điền đơn trên hai trang mạng điện tử riêng biệt (một bằng tiếng Việt và một bằng tiếng Anh) của Bộ Công An. Du khách sẽ nhận được một mã số đơn và sẽ phải trả một lệ phí không được hòan lại trên mạng điện tử. Việc duyệt xét đơn mất 3 ngày để xem các đương đơn có được chấp thuận chiếu khán hay không. Những đương đơn được cấp chiếu khán có thể in chiếu khán điện tử ra và xuất trình khi đến nơi.Lời khuyên về việc thi hành luật di trú gia tăng: Trong thời gian mới đây, bất cứ người nào có gốc từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha ở Nam Mỹ, không là công dân Hoa Kỳ, đều rất lo âu về việc có thể bị Phòng Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (tức Immigration and Custom Enforcement - gọi tắt là ICE) bắt giữ.Ngay cả một số thanh niên thuộc chương trình DACA (gốc từ các nước Trung Mỹ) cũng đã bị bắt và có thể bị trục xuất, mặc dù tin tức không cho biết thêm là các thanh thiếu niên này có bị phạm tội hình sự khác hay không. Chương trình DACA dành cho những người tạm thời không bị trục xuất, từng nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn nhỏ, và được phép làm việc. Điều cần nhấn mạnh rằng số người Việt Nam sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ rất, rất nhỏ nếu so với những ngọai kiều bất hợp pháp đến từ Mễ Tây Cơ và Trung Mỹ. Ý kiến của ông Trump là cần trục xuất những người gốc từ Trung Mỹ bất hợp pháp ra khỏi Hoa Kỳ càng nhiều càng tốt. Ông ta không quan tâm đến những người từ Đông Nam Á, mà chỉ nhắm vào người đến từ Nam Mỹ.Nếu nhân viên Phòng Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan đi lùng kiếm những người Nam Mỹ bất hợp pháp nhưng đến lầm nhà qúy vị, xin lưu ý đây sẽ là hành động xâm nhập gia cư bất hợp pháp nếu chưa được phép của qúy vị. Nếu người nào đến nhà qúy vị, hãy nói chuyện với họ qua cửa ra vào và không mở cửa. Bình tĩnh và lịch sự hỏi họ rằng "Qúy vị có trát của tòa không? Xin vui lòng đưa qua khe ở dưới cửa". Nếu không thể nói như vậy, quý vị cần im lặng. Nhân viên ICE không có quyền dùng vũ lực để vào nhà của qúy vị. Nhân viên ICE thường không có trát tòa và họ không có quyền vào nhà nếu chưa có sự đồng ý của qúy vị.LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN VÀ CHUYỂN DIỆN CƯ TRÚ THÁNG 4-2017(1) - IR-1, IR-2, IR-5:Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực(2) - Diện F-1: Con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 15/10/2010 (Tăng 18 tuần)(F-1 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/01/2011)(3) - Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: 08/06/2015 (Tăng 4 tuần)(F2A Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 22/11/2015)(4) - Diện F2B: Con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 15/09/2010 (Tăng 4 tuần)(F2B Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 08/02/2011)(5) - Diện F-3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 15/05/2005 (Tăng 3 tuần)(F3 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 22/08/2005)(6) - Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 08/05/2004 (Tăng 10 tuần)(F4 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/07/2004)(7) - Tu Sĩ-SR: Luôn luôn hiệu lựcHỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Khi một thường trú nhân trở về Hoa Kỳ, họ có thể đưa ra những bằng chứng nào cho thấy họ không từ bỏ quy chế thường trú nhân?- Đáp: Thường trú nhân có thể đưa ra thuế lợi tức ở Hoa Kỳ, bằng lái xe, giấy xác nhận làm việc ở Hoa Kỳ, chủ quyền nhà hoặc hợp đồng thuê nhà, chương mục ngân hàng và thông tin về thẻ tín dụng, và những bằng chứng về người thân trực hệ ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như vợ/chồng và con cái là công dân Hoa Kỳ.- Hỏi: Kế hoạch Cải Tổ Di Trú của ông Trump ra sao?- Đáp: Tổng thống Trump muốn cải tổ di trú nhưng những suy nghĩ của ông hiện nay về vấn đề này không rõ ràng. Cũng giống như một số nhà chính trị và viên chức cao cấp của một số quốc gia phê bình rằng ông Trump chả biết gì về ngọai giao và cũng chẳng đưa ra một kế họach lớn lao nào cho Hoa Kỳ. Nếu có bất cứ sự cải tổ nào, cũng phải mất hai năm mới có hiệu lực. Như chúng tôi vẫn thường góp ý, những người bảo lãnh nên nộp đơn bảo lãnh sớm thay vì chờ xem sẽ xảy ra việc gì ở quốc hội.- Hỏi: Việc gì sẽ xảy ra nếu một thường trú nhân chỉ tính về Việt Nam ít ngày, nhưng bất ngờ cần phải ở lâu hơn một năm để săn sóc người thân bị bệnh?- Đáp: Tình tiết của mỗi hồ sơ đều khác nhau, vì thế rất khó thể đưa ra một câu trả lời tổng quát. Hồ sơ này sẽ được cơ quan Kiểm Sóat và Bảo Vệ Biên Phòng duyệt xét rất kỹ kưỡng. Thường trú nhân sẽ phải đưa những bằng chứng không còn người nào khác có thể chăm sóc thân nhân bị ốm đau.