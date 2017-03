Bông Hồng cho Tuyển Lựa Ca Sỹ của Người Việt Hùng Mạnh





Ghi Nhanh





Chiều Chủ Nhật ngày 12 tháng 3 năm 2017, không khí tại nhà hàng Sea Food Palace II, thành phố Westminster, nam California, thật tưng bừng với ba chiếc xe Jeep, cùng lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ bay phất phới, đậu ngay trước cửa với sự có mặt của các anh cựu quân nhân và hậu duệ trong các mầu áo hoa rừng của QLVNCH, và các ca sỹ, thân hữu, các nhạc sỹ, và quan khách tấp nập ra vào để tham dự một chương trình đặc biệt về Nhạc Lính thời VNCH.





Chương trình tuyển lựa ca sỹ chiều Chủ Nhật này nhằm yểm trợ cho Tổ Chức Kỷ Niệm 50 Năm Chiến Tranh Việt Nam sắp khai diễn tại hòn đảo thơ mộng Waikiki, Honolulu, Hawaii (May 24- 29, 2017).

Tổ Chức Kỷ Niệm 50 Năm Chiến Tranh Việt Nam là một chương trình của Hoa Kỳ có quy mô toàn cầu, được giao cho tiểu bang Hawaii thực hiện, nhằm vinh danh các quân lực như Mỹ, Úc, Tân Tây Lan, Đại Hàn, Philippines, QLVNCH, v.v.. đã tham dự vào cuộc chiến tại Việt Nam. Thống đốc tiểu bang Hawaii đã ủy nhiệm cho cựu Đại Tá TQLC Mỹ Gene Castagnetti làm chủ tịch. Ban tổ chức bầu ra một phối hợp viên để liên lạc và mời các cựu quân dân cán chính VNCH và các cộng đồng người Việt trên khắp thế giới cùng về dự; và bà Nina Ngọc Nhung đã được bầu chọn vào chức vụ này. (xin vào xem website nguoiviethungmanh để biết thêm chi tiết về tổ chức được mệnh danh là once in a lifetime: chỉ một lần trong đời). Trong suốt một tuần lễ kỷ niệm tại Hawaii, theo chương trình đã được phổ biến, ngày May 27th sẽ là ngày Diễn Hành của các quân binh chủng đồng minh, và các cựu quân nhân và hậu duệ VNCH cũng sẽ trong đoàn diễn hành đó với một rừng cờ Vàng, diễn hành trong khúc nhạc "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” được ban quân nhạc Hoa Kỳ hòa tấu. Một ngày trong tuần là Ngày Việt Nam, được dành riêng cho các sinh họat VNCH.





Các ca sỹ được tuyển chọn trong chương trình của đêm Chủ Nhật March 12th sẽ được hát trong phần ấn định của tuần lễ tổ chức kỷ niệm 50 năm tại Hawaii. Cho đến khi chương trình khai mạc lúc 6:30pm, tất cả có 10 thí sinh đã vào chung cuộc, và qua một vòng loại còn lại hai thí sinh là Hồng Vân và Thụy An lọt vào chung kết.





Các ca sỹ lọt vào vòng chung kết





Trong phần quan khách có các nhà văn Nguyễn Quang, Minh Đức Hoài Trinh, Quyên Di, v.v... Nhạc sỹ Lam phương dù sức khỏe yếu vẫn có mặt với gia đình và mọi người đều tới chụp hình lưu niệm với nhạc sỹ Lam Phương vì được biết năm nay là sinh nhật thứ 80 của ông.





Sau phần nghiêm chỉnh chào cờ VNCH và Hoa Kỳ, bà Nina Ngọc Nhung cho biết lý do tổ chức đêm nay và thân ái mời chúng ta tham dự thật nhiều tại Hawaii để cùng biểu dương lực lượng với các đồng minh ngày trước. Cựu Đại Tá Gene Castagnetti nói ngắn gọn là ông mong muốn các cựu quân dân VNCH sẽ qua Hawaii thật đông và ông không thể quên được những kỷ niệm lúc tham chiến tại miền Nam (1967) và nói đó cũng là lý do ông nhận trách nhiệm tổ chức Lễ Kỷ Niệm 50 Năm này; cũng như không thể quên được các bạn VNCH. Ông đã nhắc lại nhiều lần bốn chữ VNCH bằng tiếng Việt, và hoan hô VNCH. Nhà văn Quyên Di được mời lên, đề cập đến lịch sử oai hùng của QLVNCH, một quân đội thiện chiến nhất thế giới. Chủ Tịch Cộng Đồng nam Cali Trương Ngãi Vinh lên sân khấu cam kết sẽ trao tặng BTC 100 lá cờ Vàng để đem qua Hawaii diễn hành, và các thành viên trong cộng đồng nam Cali sẽ qua tham dự lễ kỷ niệm này. MC Phạm Lưu Đạt và PGĐ đã điều khiển chương trình dài 4 tiếng với sự phụ giúp của hai stage managers là anh Tô Phạm Thái và anh Đôn.





Một bông hồng dành cho chương trình là các ca sỹ tý hon của thế hệ thứ ba đã lên sân khấu hát nhạc Lính thời VNCH làm khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và tỏ lòng thán phục vì các cháu trong lứa tuổi từ 5 đến 15, hát không những rất vững vàng, mà còn đưa cả tâm hồn mình vào nhạc phẩm. Cháu Hugo Hiếu trong quân phục lính nhẩy dù đã làm khán giả xúc động trong bài "Anh Không Chết Đâu Anh" về anh hùng mũ đỏ tên Đương. Ba cháu Hugo cho biết ông cố của anh chính là một nhà chí sỹ đã cùng với cụ Phan Bội Châu lập ra Phong Trào Đông Du. Mẹ cháu Hugo nói ở nhà cháu đăc biệt thích nhạc lính VNCH, và muốn được mặc quân phục để tham dự vào chương trình tuyển lựa hôm nay.









Cháu Hugo Hiếu







Cháu gái con của chị Christina Cao (trong Ban Tổ Chức) khoảng 10 tuổi, và em gái khoảng 4 tuổi đứng yểm trợ cho chị, lọt thỏm trên sân khấu, hát bài "Nhớ Mẹ" của Tướng Lê Minh Đảo và cố Đại Tá Đỗ Trọng Huề, đã làm nhiều người ngấn lệ. Bài hát làm cho các cựu quân nhân và cựu tù trong các trại giam cộng sản nhớ về những năm tháng tăm tối trong rừng núi heo hút miền Bắc, mỗi chiều lại dõi nhìn về phương Nam thương nhớ vợ con, mẹ già, mà lòng quặn đau vì quê hương đã mất.





Ca sỹ Tý Hon vời bài “Nhớ Mẹ”





Một ngạc nhiên nữa đến với khán giả khi cháu Thụy An 15 tuổi trong tà áo dài trắng lên sân khấu với bài "Anh Đi Chiến Dịch" của Phạm Đình Chương. Cháu vừa hát vừa ngâm thơ thật xuất sắc và xứng đáng được khán giả bầu chọn vào Giải Nhất, được cùng với ba cháu qua Hawaii tham dự lễ kỷ niệm. Giải nhì về tay Hồng Vân (phóng viên của Freevn.net). Ngòai ra, tất cả các ca sỹ vào chung cuộc đều được BTC trao tặng giải thưởng một trophy bằng bạc vàng.









Cháu Thụy An (Giải Nhất)





Chương trình là một thành công đáng kể, và kéo dài cho đến 11pm thì bế mạc. Ban Tổ Chức gồm Nina Ngọc Nhung, Lý Tòng Tôn, Phạm Lưu Đạt, và Christina Cao lên sân khấu cám ơn quan khách.