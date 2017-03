Tiền Gửi Từ Mỹ Về VN Giảm Thêm Vì Trump

SAIGON -- Lượng kiều hối về Việt Nam có thể giảm vì chính sách nhập cư Mỹ...Đó là lời báo động từ báo CafeF/VOV, qua cuộc phỏng vấn chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu: lượng kiều hối về Việt Nam có thể giảm vì chính sách nhập cư của Mỹ.Bản tin VOV nói rằng năm 2016, lượng kiều hối từ Mỹ về Việt Nam giảm hơn 30%, và được dự báo có thể tiếp tục đi xuống trong năm nay.Báo cáo mới đây của Credit Suisse cho hay, lượng kiểu hối về Việt Nam năm ngoái sụt giảm đáng kể, và xu hướng này có thể tiếp diễn trong năm 2017 do tác động từ chính sách hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump.Lượng kiều hối về Việt Nam tăng liên tục từ năm 2010 và đạt mức kỷ lục 13,2 tỷ USD năm 2015. Tuy nhiên, con số này đã giảm 33% vào năm 2016.Nguyên nhân kiều hối về Việt Nam sụt giảm được cho là do các ngân hàng cắt giảm lãi suất tiền gửi ngoại tệ xuống 0% từ đầu năm. Lãi suất thấp không kích thích Việt kiều gửi tiền về nước.Tuy nhiên, đây không phải lý do duy nhất. Việt kiều Mỹ chiếm một nửa số lượng người Việt sinh sống ở nước ngoài. Khoảng 60% tiền gửi về Việt Nam từ Mỹ, chiếm 4% GDP năm 2016.VOV ghi rằng theo nhận định của TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính ngân hàng, việc Chính quyền của Tổng thống Donald Trump kiểm soát chặt chẽ nhập cư có thể giảm lượng tiền gửi ra nước ngoài. Cụ thể, hiện tại Mỹ mới chỉ cấm nhập cư từ 7 nước Hồi giáo, nhưng có thể về lâu dài, việc nhập cư từ các nước khác cũng sẽ bị siết lại. Điều này sẽ tác động tiêu cực đến lượng kiều hối về Việt Nam.TS. Hiếu cho rằng, ngoài việc ảnh hưởng trực tiếp tới kiều hối về Việt Nam, chính sách hạn chế nhập cư của Mỹ sẽ gián tiếp tới việc kiều bào đầu tư về nước.VOV ghi thêm:“Bên cạnh đó, kỳ vọng gia tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất trong tuần này cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến đầu tư từ Mỹ về Việt Nam, vị chuyên gia này dự đoán.”Trong khi đó, Báo Đầu Thầu dựa theo tin VnExpress cũng ghi nhận tương tự, khi phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong.Theo ông Phong, nguyên nhân sụt giảm là do các ngân hàng cắt giảm lãi suất tiền gửi ngoại tệ xuống 0% từ đầu năm. Lãi suất thấp không kích thích người dân gửi tiền về. Tuy nhiên, đây không phải lý do duy nhất. Việt kiều Mỹ chiếm một nửa số lượng người Việt sinh sống ở nước ngoài. Khoảng 60% tiền gửi về Việt Nam từ Mỹ, chiếm 4% GDP năm 2016.