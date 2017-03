VN Lo Vì Gà, Trứng Nhập Vào

Việt Nam tạm ngưng nhập cảng gia cầm từ Mỹ từ 10/3/2017. Cùng lúc, nhiều chuyên gia phê bình rằng trong khi trứng trong nước đang dư thừa, mới đây Bộ Công Thương lại cấp phép nhập cảng mặt hàng này.Báo Tổ Quốc ghi rằng kể từ ngày 10/3 tạm ngừng nhập cảng gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua xử lý nhiệt từ bang Wisconsin và Tennessee. Nguyên nhân do gia cầm tại các bang trên của Hoa Kỳ đang có dịch cúm gia cầm độc lực cao H7 và cúm gia cầm độc lực thấp cấp H5N2.Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa có quyết định tạm ngừng nhập cảng gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ về Việt NamQuyết định nêu rõ, từ ngày 10/3 tạm ngừng nhập cảng gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua xử lý nhiệt từ bang Wisconsin và Tennessee. Nguyên dân ngừng nhập cảng là do gia cầm tại các bang này của Hoa Kỳ đang có dịch cúm gia cầm độc lực cao H7 và cúm gia cầm độc lực thấp cấp H5N2.Trước tình hình đó, Bộ NN&PTNT đã giao Cục Thú Y kiểm soát chặt các lô hàng gia cầm và sản phẩm gia cầm chưa qua xử lý nhiệt từ các bang đang có dịch cúm gia cầm nhưng chưa được chuyển lên tàu, máy bay để vận chuyển về Việt Nam trước ngày 10/3/2017.Cục Thú y cũng đã có thông báo chính thức cho cơ quan thẩm quyền của Hoa Kỳ để biết phối hợp thực hiện.Tổ chức Thú y Thế giới trước đó cho biết, Hoa Kỳ đã báo cáo dịch cúm gia cầm ở nước này vừa bùng phát tại một trang trại chăn nuôi ở bang Wisconsin. Một chủng virus có khả năng gây bệnh thấp là H5N2 đã được phát hiện trong một đàn gà tây 84.000 con ở hạt Barron.Trong khi đó, báo Giao Thông ghi nhận: Trong khi trứng trong nước đang dư thừa, mới đây Bộ Công Thương lại cấp phép nhập cảng mặt hàng này.Theo thống kê từ Tổng cục Thống kê năm 2016, ngành chăn nuôi gia cầm trong nước sản xuất được hơn 9 tỉ quả trứng. Trong khi đó, Việt Nam mới chỉ xuất cảng được mặt hàng trứng vịt muối tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với số lượng hơn 30 triệu quả.Báo Giao Thông nói rằng cùng với giá thịt gia cầm, giá trứng trên thị trường cũng đang xuống rất thấp khiến người chăn nuôi lao đao vì thua lỗ. Cụ thể, giá trứng gà hiện chỉ khoảng 1 ngàn đồng/quả. Theo ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục chăn nuôi, Bộ NN-PTNT, nguồn cung trứng gia cầm trong nước không những đáp ứng đủ mà còn đang vượt cầu.Tuy nhiên, mới đây, Bộ Công thương đã ra Thông tư quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập cảng đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017. Theo đó, từ 17/4, hạn ngạch với các loại trứng gà, trứng vịt, trứng ngan... được phép nhập cảng là 50.051 tá, tương đương với khoảng hơn 600.000 quả trứng.Trước thông tin này, ông Trọng nhận định: “Hạn ngạch nhập cảng trứng với số lượng hơn 600 ngàn quả không phải con số lớn, tuy nhiên, dù ít hay nhiều đều sẽ ảnh hưởng tới ngành chăn nuôi Việt Nam trong bối cảnh giá trứng đang ở mức rất thấp”. Mặt khác, theo ông Trọng, cơ quan chức năng nên cân nhắc quyết định nhập cảng trứng để bảo vệ ngành chăn nuôi trong nước. Bởi hiện nay, Việt Nam có các tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng còn dễ dàng, đơn giản và chưa tạo được “hàng rào” đối với gia cầm và các sản phẩm gia cầm nhập cảng.Bản tin cũng nói, trước đó, như thông tin đã phản ánh, tình rạng nhập gà đông lạnh cũng đã gây ảnh hưởng tới ngành chăn nuôi trong nước. Hiện giá gà công nghiệp khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long chỉ khoảng 18-19 ngàn đồng/kg, cá biệt có nơi chỉ khoảng 14-16 ngàn đồng/kg. Đáng nói, nhiều ý kiến cho rằng chất lượng gà đông lạnh nhập cảng về Việt Nam rất kém, hầu hết là hàng đã cận “date”, thậm chí là hết hạn sử dụng.