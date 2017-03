Nhà Hàng Chay Golden Flower Veggie Restaurant Khai Trương: Ăn Chay Để Gieo Duyên Với Phật Pháp

Hòa Thượng Thích Thiện Long, Viện Chủ Chùa Phật Tổ, Long Beach (ngồi), Đại Đức Thích Thường Tịnh, đầu bếp chính của Nhà Hàng Chay Golden Flower Veggie Restaurant (đứng). (Photo VB)

Thị Trưởng Thành Phố Westminster Trí Tạ (phải) tặng bằng tưởng lục cho Nhà Hàng Chay do ĐĐ Thích Thường Tịnh nhận. (photo VB)

Mặt tiền Nhà Hàng Chay Golden Flower Veggie. (Photo VB)

Quang cảnh trong Nhà Hàng. (Photo VB)

Quang cảnh trong Nhà Hàng. (Photo VB)

WESTMINSTER (VB - Huỳnh Kim Quang) – Sáng Chủ Nhật, ngày 5 tháng 3 năm 2017, những người thích ăn chay ở vùng Little Sài Gòn lại có thêm một cơ hội quý báu, một chọn lựa vừa lòng vì Nhà Hàng Chay Golden Flower Veggie Restaurant vừa khai trương, trên đường Bushard, nằm ngay góc Bushard và Bolsa, thành phố Westminster.Thông báo 10 giờ sáng mới khai trương, vậy mà mới 9 giờ bà con đã lần lượt kéo tới, theo chị Thanh Duyên, là một Phật Tử thuần thành đã làm việc thiện nguyện ở Chùa Phật Tổ, Long Beach trong mấy năm qua, cho biết.Mà thật, khi tôi đến đúng 10 giờ thì đã thấy trong tiệm đầy khách. Gần như bàn nào cũng có người ngồi, kẻ ăn, người đợi thức ăn đem ra. Bên quày food to go, hàng người xếp hàng dài đang chờ đến lượt mua thức ăn đem đi. Trong tiệm bàn ghế đủ cho gần 100 thực khách.Trong tiệm trang trí thật là đẹp và thanh nhã. Màu sắc trong tiệm, từ bàn ghế đến vách tường rất hài hòa, lắng dịu, không lỏe loẹt, hợp với tinh thần nhà Chùa. Đặc biệt, có mấy chậu hoa lan hiếm quý đang nở hoa thật đẹp.Những người phục vụ làm việc tất bật mà vẫn tươi vui, niềm nỡ tiếp đón mọi người khách vào tiệm. Họ thật là có thiện tâm.Hòa Thượng Thích Thiện Long, Viện Chủ Chùa Phật Tổ, Long Beach, cũng có mặt trong buổi khai trương. Hòa Thượng vui vẻ tiếp chúng tôi tại bàn ăn sáng. Hòa Thượng chỉ vào tô bún đang ăn và cho biết rằng nước soup được nấu bằng rau củ, không bột ngọt để thức ăn chay giúp cho sức khỏe người dùng. Hòa Thượng nói rằng các thực phẩm tươi đều được mua ngay tại gốc để bảo đảm chất lượng tươi và an toàn.Hòa Thượng kể rằng từ nhiều năm nay, các Phật tử sinh hoạt tại Chùa Phật Tổ mà có nhà ở vùng Little Saigon thường yêu cầu mở tiệm cơm chay ở vùng này để có thể ủng hộ thuận tiện. Hòa Thượng cho biết rằng làm Phật sự mà thiếu tài chánh hay lệ thuộc vào sự cúng dường của bá tánh quá thì cũng khó, nên Hòa Thượng quyết định gợi ý, chỉ dẫn cho quý Thầy Cô đệ tử thực hiện việc mở Nhà Hàng Chay Golden Flower Veggie Restaurant này. Hòa Thượng cũng dạy thêm rằng Chùa mở tiệm chay này cũng là để cho quý Thầy, Cô có chỗ làm việc tạo kinh tế cho Chùa. Hòa Thượng nói rằng tạo điều kiện cho người khác ăn chay cũng là cách hoằng pháp, là cách để cho người đời gieo duyên với Phật Pháp.Hòa Thượng Thích Thiện Long nói rất đúng. Trước năm 1975 tại Việt Nam, Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Hòa Thượng Thích Đỗng Minh cũng đã mở hãng chế tạo nước tương, xì dầu, xà bông tại Chùa Giác Sanh ở Sài Gòn và tại Phật Học Viện Hải Đức ở Nha Trang để làm kinh tế tự túc giúp cho các Phật Học Viện nuôi và dạy Tăng, Ni sinh trẻ ăn học.Được hỏi về đầu bếp chính (chef cook) của Nhà Hàng Chay Golden Flower Veggie Restaurant, Hòa Thượng cho biết đó là Đại Đức Thích Thường Tịnh, là đệ tử xuất gia của ngài lúc còn ở Chùa Khánh Hưng, Đồng Tháp, Sa Déc. Hòa Thượng cho biết rằng Thầy Thường Tịnh là người ham tu và hiếu học, năm 13 tuổi Thầy đã biết nấu ăn ngon. Hòa Thượng kể hồi đó lần đầu tiên Thầy Thường Tịnh nấu ăn là một nồi bún riu lớn cho 40 người ăn.Từ nhiều năm nay, rất nhiều Phật tử đi Chùa Phật Tổ, Long Beach đều biết Thầy Thường Tịnh là đầu bếp chính của Chùa vào mỗi ngày và ai cũng khen Thầy nấu thức ăn rất ngon. Đúng thật như thế, hôm khai trương, chúng tôi được đãi cho một tô “mì vịt tiềm”, với tàu hũ ky, ngó sen, hột sen, trái táo thuốc bắc làm cho nước mì vừa ngọt, vừa thơm, vừa mặn mà. Nói chung là tuyệt vời, hết chỗ chê!Trong số khách đến tiệm vào buổi khai trương có ông Thị Trưởng Thành Phố Westminster Trí Tạ và phu nhân Quế Anh. Ông Thị Trưởng cũng đã nhân dịp này trao bằng tưởng lục ghi nhận và tán dương Chùa Phật Tổ đã mở Nhà Hàng Chay Golden Flower Veggie Restaurant trong thành phố do ông lãnh đạo để làm cho thành phố thêm thịnh vượng. Hai vợ chồng ông Thị Trưởng cũng đã ở lại dùng cơm chay tại tiệm.Hiện nay, tại Hoa Kỳ phong trào ăn chay đang phổ biến mạnh và được rất nhiều người ủng hộ. Ăn chay, ngoài ý nghĩa là thực hành lời Phật dạy từ bi thương yêu mọi sinh mạng chúng sinh, không giết hại chúng, còn có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc giữ gìn sức khỏe và bảo vệ môi trường sống.Nhà Hàng Chay Golden Flower Veggie Restaurant chắc chắn sẽ góp phần hữu hiệu trong việc cổ vũ và tạo thêm thuận duyên cho những người ăn chay tại Little Saigon.Xin chúc mừng Nhà Hàng Chay Golden Flower Veggie Restaurant vừa khai trương làm ăn phát đạt.Nhà Hàng Chay Golden Flower Veggie Restaurant tọa lạc tại 1492 Bushard St., Westminster, CA 92683; Tel. (657) 266-0388.Nhà hàng mở cửa 6 ngày một tuần, đóng cửa Thứ Hai, từ 10:00AM tới 8:00PM.