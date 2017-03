IDC: Thị Trường Smartphone 2017 Sẽ Khởi Sắc Hơn

Đầu tháng 03/2017, IDC dự báo thị trường smartphone sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 4.2% trong năm 2017, gần gấp đôi so với năm 2016.Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng của thị trường smartphone đã bắt đầu chững lại. Tuy nhiên, công ty chuyên phân tích thị trường IDC cho rằng 2017 sẽ là năm khởi sắc trở lại của thị trường smartphone.Theo đó, thị trường điện thoại di động sẽ tăng trưởng 4.2% vào năm 2017, gần gấp đôi so với mức 2.5% của năm 2016, cũng là mức thấp nhất trong vài năm trở lại. IDC cũng dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kép của thị trường di động từ 2016 - 2021 là 3.8%. Trong năm 2017, số điện thoại xuất xưởng ước tính sẽ đạt 1.53 tỷ đơn vị và đến năm 2021 sẽ là 1.77 tỷ đơn vị.Ryan Reith, phó chủ tịch phụ trách chương trình Worldwide Quarterly Mobile Device Trackers của IDC cho rằng sự thay đổi trong phân khúc điện thoại giá rẻ là nguyên nhân chính dẫn đến sự phục hồi của thị trường di động nói chung.Ryan Reith chia sẻ: “Khi xâm nhập vào từng thị trường, sẽ có nhiều xu hướng khác nhau xảy ra. Tại một số thị trường mạnh về điện thoại giá rẻ như Trung Quốc, chúng tôi nhìn thấy việc người dùng bắt đầu mua những thiết bị cao cấp hơn. Trước đây, người có thu nhập thấp cảm thấy hài lòng với các thiết bị mà mình sở hữu, nhưng càng ngày họ càng có nhu cầu cho các tính năng tốt hơn trên sản phẩm. Tại các thị trường phát triển, phân khúc cao cấp diễn ra sự cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết. Điều này thể hiện rõ qua các sản phẩm vừa được giới thiệu tại MWC 2017”.Anthony Scarsella, một nhà quản lí của IDC dự đoán sự tăng trưởng của thị trường phablet sẽ đạt trung bình 9.2% từ năm 2016 - 2021. Đến năm 2021, sẽ có dưới 680 triệu chiếc phablet được bán ra thị trường.Về phần các nền tảng di động, Android vẫn sẽ tiếp tục thống trị khi các OEM thâm nhập vào các thị trường đang phát triển với các sản phẩm giá cả cạnh tranh. Smartphone với màn hình 5 inch hoặc lớn hơn sẽ chiếm khoảng 91% thị trường smartphone Android vào năm 2021. Đến năm 2021, các OEM sẽ tìm ra cách để sản xuất những chiếc smartphone màn hình lớn với chi phí thấp.IDC cũng dự đoán năm 2017 là một bước ngoặt của iPhone, sẽ đạt mức tăng trưởng 4.9%. Các thiết bị của Apple sẽ tiếp tục tập trung vào thị trường Trung Quốc với mức tăng trưởng dự kiến vào năm 2021 là 36%. Trong khi đó, Windows Phone sẽ tiếp tục suy giảm. Hệ sinh thái của Microsoft sẽ tiếp tục giảm sâu đến 69.5%, tương đương với việc chỉ có khoảng 1.8 triệu thiết bị được bán ra thị trường trong năm 2017.Theo: Nguoivietphone.com